孩子3歲前就要教 兩兒不哭抱、滿月睡過夜！ 竇智孔野獸派教養 堅持原則貫徹愛

【編訪撰文／游資芸、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

竇智孔身上有一種神奇的力量。乍看是狂野帥氣的外型，卻蘊含暖男的笑容；以為是內斂寡言的個性，一聊起育兒經竟滔滔不絕。成熟男人的魅力，來自愛與責任，2010年與許淑幃（幃幃）結婚，2017年、2018年兩個兒子大福、大仁陸續誕生，竇智孔晉升爸爸後，全心投入，甚至別立一套「野獸派教養」法，用愛與堅持灌溉孩子，希望他們從中找到自己。

野獸派教養不分年齡，胎教就要開始！

有些人覺得孩子3歲後再教就好，竇智孔認為：「這邏輯不對！孩子的教育從胎教就要開始。」胎兒在母體裡接收許多訊息，大腦逐漸在發育，雖然生俱來的氣質會影響寶寶，卻遠不及教育重要。「胎教最重要是讓媽媽開心，夫妻常常一起對肚子說話。」有胎動時，就可以跟寶寶溝通，問問他：「你今天還好嗎？」當他動一下，彼此微妙的互動就隨之產生。寶寶大腦一直在發展，不能任由3歲前怎麼做都沒關係，3歲後卻變成都不可以，孩子腦袋會錯亂：「為什麼原來可以，現在突然間卻打我、罵我了？」意識到教育對孩子的重要，竇智孔用與動物相處的經驗，加上廣泛學習各種教養理論，自創出一套「野獸派教養」法，以溫和堅定的愛與陪伴，實現在大福和大仁的身上後，他發現效果非常好，大福和大仁不但都非常好帶，也能適時表達自己的想法！

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野獸派原則之一：養狗訓練不哭抱

竇智孔表示，野獸派的教養方式，雖以動物溝通方法為出發點，但動物的邏輯思維更直線、簡單，然而孩子思維會因著成長進步，所以要隨之應變。當大福出生開始，便訓練寶寶不哭才能抱，「嬰兒就像動物，哭的時候一定是有需求，要去了解並解決他的需求，而不是任由他無理哭鬧。」竇智孔實際作法是，寶寶哭得嚴重時，先確認現在是喝奶時間嗎？體溫是否正常？身體是否不舒服？要不要換尿布？如果都不是，會先溝通：「不哭喔，不哭才能抱！」所以大福需要時，一定會大哭，那時再解決他的需要。

引導孩子以言語表達，不用哭鬧表現

當溝通模式建立後，長大也會養成用說話來表達需求，而不是哭鬧。竇智孔指出：「大福只要不說，我就當不知道，但他可以哭，我不會阻止他哭，哭泣時都當作是情緒抒發，哭完再說！」大福哭到一段落，會抽抽噎噎說：「衛生紙……」這時爸媽遞給他，他擦一擦眼淚表達：「我哭好了！」父子倆便會和解，言歸於好。值得提醒的是，在哭的過程中，竇智孔會一直陪伴、看著大福，只是一言不發地，等他哭完後，再慢慢引導他說出他的想法，「一旦大福說出來，我就會幫著他，讓他自己去完成！」

夫妻教養必須一致，否則易破功

「不哭抱」教養靈感從教狗而來，第一次教狗停住（stay）時，牠根本聽不懂，竇智孔形容：「牠停住，我就往後退2步，牠一動，就說『no no』、回去『stay』，當我退2步、3步，牠都不動時，就給牠食物吃！」用這個邏輯循序漸進地訓練下去，即使狗狗外出時也能隨時保持『stay』。竇智孔強調，大福、大仁從出生開始，便採用「不哭抱」方式教養，一開始雖然辛苦一點，但漸漸地都變得輕鬆、好帶，這種教養法能帶給爸媽倒吃甘蔗般的育兒感受。「不過夫妻雙方觀念要達成一致，不要讓孩子覺得在媽媽身上可以，在爸爸這裡卻不行！」

從新生兒大小哭聲，聽懂寶寶需求

不過剛出生時，還沒建立彼此的溝通模式時，只能用他哭泣的大小聲來控制和寶寶的接觸，竇智孔說明：「哭到最大聲時，千萬不能抱他；當聲音往回降時，可試著把手放在他胸口安撫他，當寶寶又大聲哭就離開，哭小聲後再靠近，最後等他沒聲音就能抱起來。」這個方法，能讓寶寶懂很快！

＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2019年4月號。

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