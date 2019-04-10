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回歸天性 拒絕揠苗助長 侯佩岑有機教養哲學

2019-04-10 12:11嬰兒與母親

【編訪撰文／湯佳珮、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

擁有如同陽光般燦爛的笑容、彷彿會說話的美麗大眼睛，她，就是知名主持人侯佩岑。大家對侯佩岑的印象，不外乎有著甜美笑靨的前主播、口才流利的節目主持人，也是許多人心目中永遠的女神。不過，下了螢光幕的侯佩岑，也是兩個孩子最親愛的母親，大兒子Ian目前4歲半，小兒子Ethan目前1歲半。究竟在日常家庭生活中，侯佩岑秉持怎麼樣的教養哲學？在親情關係中，她如何定位父母與孩子的角色？她又是如何調適自己，在多重身分中取得平衡？一起來看看。

參加親子節目後，教養心態開始轉變

「以前我照顧小孩時，總是會想很多。」侯佩岑表示，但自從參與親子實境節目《帶我去遠方》以後，心態開始逐漸轉變。在節目中她是園長，常要帶著六個孩子做體驗，剛開始她相當緊張，既擔心孩子沒吃飽、又擔心受傷，但反而是孩子們要她不要那麼緊張，侯佩岑才發現，自己無論是當園長、或是當母親，剛開始都過於緊繃、限制太多，但這樣其實會局限了孩子們的探索欲望與成長空間。當她下了節目、回到家中照顧孩子們時，她也都會提醒自己要放鬆，要學習做孩子的朋友、享受親子時光，例如講故事給孩子們聽、親子共讀、玩遊戲，其他的事則不用擔心太多。

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有機教養哲學，激素、農藥…通通OUT

談到自己的教養理念，侯佩岑表示，對她來說：「孩子就像是種子，父母則是園丁。父母以有機的方式來培育種子，不使用化學肥料及農藥栽種成長中的幼苗，而是耐心地澆水灌溉與溫柔地陪伴守護，讓孩子以最天然、自然的方式成長茁壯。」童年的回憶與經驗是否美好，往往影響一個人的人生甚鉅。其實孩子成長是自然而然的過程，好比有機牧場必須有至少三年的休養期，讓土壤慢慢沉澱與孕育充足養分，牧草與作物將來才會成長得更好、更茁壯。

侯佩岑也認為，「很多父母都會用大人自己的標準去看孩子。但是每個孩子都有無限的可能性，父母應放寬心，畢竟孩子的成長需要很大的自由。教養必須有耐心、不能速成，要給孩子時間、耐心地陪伴，並讓孩子知道我們愛他、包容孩子會犯錯，理解孩子正在學習、判斷和了解這個世界的是非對錯，讓孩子依照自己的步調學習與成長。每個孩子都有自己天生的氣質與不同的天賦，就像是種子，各自會開不同的花、結不同的果，或是成長為不同種類的大樹，身為園丁的父母，應避免過度施打『生長激素』、或使用『基因改造』等非自然外力來改變孩子的天性。應回歸自然，在照顧孩子的過程中，找到最適合的培育方式，並提供適當的養分、因材施教，才能幫助孩子最自然地成長。」

怕蟲的母親，為了孩子勇敢親近大自然

侯佩岑也發現，在教養孩子上，除了順應天性的「內在自然」以外，也包括了「外在自然」，讓孩子沉浸於大自然中，在草地上聞著花香、吹著微風、感受來自於土地最真實的樣貌與最純粹的感動，讓孩子自由運用五感，包括眼看、耳聽、手摸、鼻聞、口嚐，盡情地玩樂、感受、想像，避免過早沉溺於使用3C產品中。說到這裡，她也笑著坦言：「過去我很少親近大自然，很少到郊外踏青，不敢到草地上、也很少運動，而且我相當怕蟲！」但她發現，孩子也會模仿大人、並被大人的行為所影響，為了不使孩子被自己的思維制約、希望孩子能親近大自然，侯佩岑覺得自己應該以身作則，所以自己也開始嘗試與大自然當好朋友、多到戶外郊遊踏青，回歸人類與自然之間最原始的距離，重新回到自然的懷抱。她也俏皮地對大自然喊話：「雖然很晚才開始認識你，不過今後也請多指教。」

＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2019年4月號。

＊更多即時育兒資訊：【嬰兒與母親】官方網站

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嬰兒與母親

榮獲新聞局雜誌出版金鼎獎，是新婚夫婦、準父母必讀，兼具實用性、權威性、知識性的婦幼專業雜誌，提供完整婦幼保健觀念，孕育健康，醫學新知、家庭保健及育嬰技巧等，應有盡有。 針對胎兒、孕婦保健常識等，各種孕婦所關心的主題，在每一期雜誌中都會作深入的探討。
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