母乳親餵還是瓶餵好？「瓶餵轉親餵」與「親餵轉瓶餵」方法詳解

【編訪撰文／游資芸、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

有個消防員媽咪，平時住宿舍，與寶寶遠距離相處，靠著擠乳，把寶寶餵到7個月以上；也常見全職媽咪靠著親餵，寶寶出生後連奶瓶都沒碰過……

瓶餵或親餵，選擇權在妳，但是方法，專家教妳──「瓶餵轉親餵」與「親餵轉瓶餵」正確作法！

產後4至6週內，先從親餵開始

人類是哺乳類動物，就自然界來說，親餵是最自然的狀態，大部分新生兒內建含乳能力，一出生就會找到媽咪的乳頭，開始第一次的哺乳。

吸吮，對嬰兒腦部發育很重要

博仁綜合醫院小兒科主任毛心潔表示，產後4至6週內，新生兒健康足月出生，不是早產、生病等有醫療狀況的寶寶，母體狀況也尚可，一般會建議媽咪從親餵練起，因為即使遇乳腺阻塞，或奶量不夠問題，親餵媽咪都能靠正確頻繁的哺乳來解決和預防。

另一方面，吸吮佔嬰兒腦部發展很大一部分，實證研究指出，親餵哺乳能降低寶寶口腔咬合不正和過敏的風險，而且親餵越久，寶寶的認知功能越好，鼓勵媽咪如果身心狀況沒問題、寶寶健康無虞，這期間先以親餵為主。

寶寶無法含乳成功，留意口腔狀況

然而，如果寶寶是健康足月新生兒，媽咪乳頭沒有很平、很凹、很小或很大等特殊的狀況，但寶寶卻屢試都無法含乳成功，可能是孩子口腔有狀況，如常見的舌繫帶過緊，或少見的口腔運動不協調，這時應該適時請泌乳顧問介入、協助。

過了產後4至6週，有上班需求的職業媽咪，可讓寶寶開始接觸奶瓶，上班前模仿日後上班後的瓶餵、親餵模式，讓照顧者練習瓶餵；而全職媽咪可繼續選擇全親餵，偶爾出門托人帶，寶寶不肯喝奶瓶，受托者不必非得等媽咪回來，可用湯匙、杯餵、針筒、滴管等，都是可暫時替代奶瓶的餵食工具。

毛心潔主任提醒，即使選擇瓶餵的媽咪，有機會仍可盡量維持每日1至2次的親餵，因為大部分人用擠乳器或手擠，容易有奶量不多或擠不乾淨的問題，但寶寶一吸奶便會把媽咪乳房吸得很軟，並覺得滿足，這是很自然的現象。

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親餵、瓶餵寶寶喝到營養有差嗎？

母乳分為前、後奶，各有不同的營養價值，毛心潔主任強調，只要與寶寶保持供需平衡，親餵與瓶餵媽咪都能讓孩子喝到前、後奶。除非寶寶常放屁、肚子常咕嚕咕嚕叫，或是易打嗝、溢吐奶，因臨床上發現，後奶較不好擠，親餵能吃到較多後奶，奶量大的瓶餵媽咪，可能擠出大量前奶，寶寶吃多了乳糖成分較高、較產氣的前奶，雖然大得較快、體重漂亮，卻很容易排氣，這時可改成親餵，便會改善。

至於喝冰凍過的母奶，營養價值會較新鮮母奶打折嗎？毛心潔主任說明，親餵的母奶是「產地直送」，假設媽咪很重視母奶裡的營養、抗體、生長因子，直接從乳房上吸取的效果最好，冷藏或冷凍奶，活性細胞會減少，營養成分多少會打點折。

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＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2019年3月號。