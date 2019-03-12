3歲蛀牙率6成 只因爸媽做錯這一件事

分享 facebook 【編訪撰文／游資芸、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

3歲孩子蛀牙率高達六成，這些蛀牙的原因，你家寶貝中了嗎？別再存僥倖的心，趕快戒掉這些壞習慣，好好幫孩子正確刷牙，建立護牙好習慣，從小就要做起！

寶寶蛀牙原因大多是因為沒刷牙

寶寶的乳牙雖然才剛長出來，但是，你知道嗎？若是沒有好好保護乳牙，可能很容易會蛀牙喔！高雄醫學大學附設醫院兒童牙科主治醫師沈明萱表示，2011年調查發現，台灣3歲孩子蛀牙的比例高達61％，主要原因多半是爸媽不知如何幫寶寶刷牙，尤其寶寶作息、生活習慣還未完全建立，常喝奶頻繁、多次夜奶，爸媽又不可能半夜幫寶寶刷牙，因而造成蛀牙。

許多爸媽疑惑，遺傳是蛀牙的主因嗎？沈明萱醫師解釋，遺傳雖是原因之一，但不是唯一的因素，蛀牙是很多因素共同形成的疾病，同時還有飲食、刷牙等習慣問題，都是影響孩子牙齒健康的因子。

瓶餵親餵都會蛀牙

不管瓶餵或親餵，只要沒有刷牙，都有可能會蛀牙。尤其當寶寶半夜頻繁喝奶，喝完立刻睡著了，便容易因沒有清潔牙齒而蛀牙，能嘗試改用杯子喝奶，就不會有直接睡著的問題。

1歲後親餵蛀牙率高

沈明萱醫師強調，政府推廣母奶的成效不錯，門診也常碰到親餵寶寶有蛀牙問題。實際上，如果孩子親餵時間延長至1、2歲以上，而且一天好幾次，會比別的孩子容易蛀牙。

不論是親餵或瓶餵，孩子長牙後便要減少夜奶的頻率，因為夜奶後通常不會再幫孩子刷牙。而4至6個月後，寶寶進入副食品階段，主要營養來源已經不是牛奶，會較有飽足感，也較容易睡過夜，如果半夜仍要起來喝奶，不一定是肚子餓，可能是睡眠習慣尚未養成，可同時諮詢小兒科醫師、牙科醫師，共同為孩子提出有效解決方法。

副食品階段後蛀牙問題多

寶寶開始吃副食品後，開始接觸許多不一樣的食物，包含母乳、牛奶與多樣化食物來源，合併其他營養來源和糖分讓寶寶更容易蛀牙，尤其米、麥精很黏，吃完會附著在牙齒上，而孩子不可能像大人一樣會自己剔牙或稍微清潔牙齒，等到爸媽幫寶寶清潔牙齒時，食物已經停留在嘴裡很長時間。因此，不管喝奶、吃副食品後，都要用心幫寶寶潔牙。

寶寶最早4個月開始長牙

何時寶寶會長牙呢？沈明萱醫師表示，一般寶寶約6至8個月長牙，有些寶寶甚至4個月大就會開始長。然而乳牙要長齊，約莫要等到2歲半到3歲。

＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2019年3月號。

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