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4月不領表參選2020 韓國瑜受訪稱：做滿4年市長任期

墜機前都不停爬上又下衝！ 衣航和獅航離奇的相同宿命

白家綺 永不放棄 幸福就會到來

2019-03-11 07:47嬰兒與母親

【編訪撰文／戴筠、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

女星白家綺這幾年接連演出《風水世家》、《廉政英雄》等熱播劇，被粉絲封為台劇女神，跨界主持成績也相當亮眼。她2016年演出《我的老師叫小賀》老師一角，與劇中學生吳東諺擦出愛的火花，秘戀兩年後宣布結婚。這期她帶著腹中寶寶「小肚臍」與老公吳東諺一同接受本刊專訪，分享她對婚姻、愛情的體會，並揭露懷孕期間不為人知的搞笑趣事。

生日送驗孕棒當禮物 夫妻齊飆淚

一個是橫跨戲劇、主持的演藝圈女神，一個是剛展露頭角的本土劇新秀，兩個年齡、資歷皆有差距的人，如何擦出愛的火花，進而決定共度下半場的人生？

「其實一開始我對東諺並沒有感覺，是他的真誠與用心打動了我。」白家綺與吳東諺交往前，認為愛情就該是一見鍾情，加上從沒嘗試過姐弟戀，因此頻頻迴避男方的追求，即使在確定關係以後，她仍然對這段感情持保留態度，直到看見吳東諺對兩個女兒的付出，才決定再度相信愛情。

「剛交往時壓力很大，一吵架就會想分手，但東諺一直努力和我溝通，叫我不要輕易放棄，讓我覺得他真的很成熟。交往半年帶他與女兒見面，兩個孩子都很喜歡『東東叔叔』，後來發現他對女兒的關心不亞於我，才確定他是對的人。」

兩人交往兩年多就有結婚的打算，正好這時候白家綺懷孕了。「發現懷孕當天是他生日，一群人到宜蘭民宿慶生，我躲在二樓偷偷驗，一驗就發現中了。後來我跟朋友借眼鏡盒把驗孕棒放在裡面，趁切蛋糕時拿給他，一開始大家以為我在整人，後來發現是真的，東諺當場飆淚，我也哭了。」

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孕期被當女王 讚東諺是「神隊友」

相隔12年再懷孕，白家綺坦言自己在心態上有很大的轉變。「年輕時不懂事，常會因為不舒服產生很多負面情緒，現在比較成熟，能夠轉換心態去消化這些情緒，當然這也跟老公有很大的關係。」正因為有吳東諺這個「神隊友」，白家綺在孕期每天都可以睡到自然醒，一起床就可以吃到熱騰騰的早餐，工作之餘不需要費心處理家事，洗完頭也有人幫忙吹頭髮。「我都說老公是上帝給我最好的禮物！」她甜蜜地說。

夫妻倆因戲結緣，平常互動也如同偶像劇的情節。白家綺回憶：「懷孕前期因為嚴重害喜，需要聞橘子的味道消除噁心感。有天早上我又開始反胃，對著樓下大叫『東東我好想吐喔！』東諺當時正要出門拍戲，一聽到我的話馬上跑去剝橘子，邊剝邊問『這樣有聞到嗎？』我聽他聲音氣喘吁吁，覺得有點奇怪，勉強起身往樓下看，只見他不停跳上跳下、雙手拿橘皮在空中揮舞，頓時覺得他好可愛！」

＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2019年3月號。

＊更多即時育兒資訊：【嬰兒與母親】官方網站

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嬰兒與母親

榮獲新聞局雜誌出版金鼎獎，是新婚夫婦、準父母必讀，兼具實用性、權威性、知識性的婦幼專業雜誌，提供完整婦幼保健觀念，孕育健康，醫學新知、家庭保健及育嬰技巧等，應有盡有。 針對胎兒、孕婦保健常識等，各種孕婦所關心的主題，在每一期雜誌中都會作深入的探討。

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