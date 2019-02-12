12種嬰幼兒居家意外預防法

【編訪撰文／湯佳珮、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

「我一不注意，寶寶竟爬到小椅子上站著，然後重心不穩就摔了下來…。」居家日常生活中，有太多可能發生的意外狀況，對探索世界充滿好奇的寶寶，相當需要爸比媽咪的細心照料與嚴防危險事故發生。本文說明居家各種可能發生的意外狀況、如何預防與相關注意要點。

如何預防寶寶從高處摔落？

王詩欣醫師建議，盡量不要讓寶寶獨處，萬一大人要暫時離開家中寶寶所在的房間、到另一個房間去，務必要確定寶寶是待在安全的環境裡。防摔落例如：家中如果有樓梯，要裝有兒童安全門欄並隨時關好；家中如果有陽台，圍牆一定要高於120公分，而且圍牆附近不要放置可讓寶寶攀爬上去的小椅子、可攀爬的小樓梯或其他物品；門窗裝置門窗安全鎖，門窗的開口小於10公分。欄杆的縫隙也應小於10公分，以免寶寶的頭伸進去卡住。

另外，萬一寶寶從高處摔落，1 到1.5公尺的距離內（視幼兒年紀而定）的高度摔落大多不會造成嚴重腦傷，但前提是著地處沒有尖銳物，而且每個寶寶的狀況可能也不相同，萬一寶寶出現嗜睡或活動力減弱、嘔吐、抽筋、明顯外傷、精神不佳等狀況時，應盡快就醫。基本上，不是每一個寶寶摔落或撞到都要照，醫師會根據寶寶的症狀來評估，如果沒有特別症狀則可先觀察，至少應觀察72小時，若仍擔心則建議就醫。

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如何預防割傷？

王詩欣醫師指出，尖銳物品如剪刀、刀片、別針…等，不要放在寶寶有可能拿到的地方，如果放在抽屜裡則要上鎖；即使丟在垃圾桶的垃圾也要小心，有些寶寶會因好奇而翻找垃圾桶。

如何預防撞傷？

王詩欣醫師認為，撞傷比較難預防，寶寶學習走路可能會跌倒、撞到，但家裡應保持安全的環境，例如：家具尖角處貼防撞安全貼條等。

如何預防中毒？

王詩欣醫師表示，藥物、清潔劑、漂白水等，不要放在寶寶可以拿得到的地方。此外，家中擺放的植物最好也先確認有沒有毒，例如：黃金葛、聖誕紅等的汁液有毒，碰到容易造成過敏症狀，盡量避免放在家中或是孩童易接觸的地方。萬一有問題，也可以考慮撥打榮總毒藥物防治諮詢中心專線電話（02）2871-7121諮詢。

＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2019年2月號。

＊更多即時育兒資訊： 【嬰兒與母親】官方網站