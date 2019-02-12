感冒藥吃不好 孩子久咳不癒 竟是這幾種細菌在做怪

【編訪撰文／游資芸、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

藝人徐若瑄日前在臉書粉絲團發文求救，「真的咳得只剩半條命，有人可以救救我嗎？」她和兒子吃過一堆藥都沒效，後來去醫院抽血檢驗，才發現是黴漿菌感染，對症下藥3天便痊癒。咳嗽這件事，比你想像更複雜，快來看看這篇採訪分析！

白天高頻咳嗽、夜咳的孩子，要特別注意！

咳嗽不代表生病，但若有長期久咳、夜咳的孩子，就要小心了！

馬偕醫院小兒感染科主治醫師張龍指出，根據研究，即使是正常沒生病的孩子，一天平均咳嗽次數仍可達11次，但晚上睡覺很少咳。只是，久咳不等於夜咳，爸媽可先判斷孩子的咳嗽，是白天或晚上較明顯？若只是白天偶爾聽到咳一、兩聲，那應該是還好，若白天咳嗽頻率很高、咳個不停，長達3個星期以上就要多注意；此外，每天晚上都會夜咳的孩子，可能有過敏、氣喘的問題，不宜掉以輕心。

另一方面，當長期咳嗽愈咳愈嚴重，也要多當心。當爸媽觀察到3星期以上白天高頻咳嗽、夜咳，甚至越咳越厲害，一定要就醫！醫師聽診時，若聽到肺部有痰音或「咻咻咻」的聲音，可能會安排X光檢查，以進一步診斷。

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找原因！長期酷酷嗽，可能是這些細菌引起的！

張龍醫師強調，「一樣是咳嗽，但每個病因都是不同入口的門，走錯門，就進不去！」因此要找到正確的診斷。爸媽們，趕快觀察孩子的症狀！

第1種：二次感染：鏈球菌、嗜血桿菌

一般感冒、生病感染後的咳嗽，大部分都會自己好，可是有些孩子會咳得較久，張龍醫師表示，支氣管黏膜被病毒感染後，受到損傷和發炎，使得分泌物變多，加上纖毛排痰功能不像平常那麼好，所以痰就會積得多、咳嗽時間較長。

不過，咳嗽機制是因為呼吸道的神經，感測到有異物，因此傳導大腦下達異物排出的指令，才會咳嗽，這樣的過程也會讓呼吸道變得敏感，所以感冒後會有一陣子比較容易咳嗽，咳個1至2週都是合理的範圍。

觀察重點：高頻久咳、痰濕又多

若是孩子在病毒感染後、支氣管受傷時，其他的細菌趁亂入侵，引起二度感染，這種時候就要特別小心！通常會聽見孩子的痰，變得濕又多，每天咳嗽頻率很高，咳的聲音很重，咳期超過2週，張龍醫師表示，「這時就會懷疑，可能有細菌躲在孩子的肺部！」最常見是鏈球菌或嗜血桿菌，所造成的持續性細菌型支氣管炎，這種情形常見於5歲內孩子，約占門診長期咳嗽的兩成左右。

治療方式

通常這種狀況下，孩子身體不會太過不舒服，可能不會發燒，診斷方式取決於醫師的臨床判斷。張龍醫師指出，有時會懷疑孩子是氣喘引起，但若是氣喘藥用過後仍無改善，也能成為其中一個判斷依據。通常聽診後有痰音，可能是痰積在肺或氣管，如只在聲帶，有時會選擇多給孩子一點時間，看能否自行咳出，若不行則給予抗生素治療，約5至7天就會痊癒。

＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2019年2月號。

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