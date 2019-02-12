生完好抗拒行房…醫師私授 產後開機4招減緩不適

【編訪撰文／游資芸、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

「已經數不清，這是第幾次在半夜推開老公摸過來的手，可是就是好怕，怎麼辦？」別擔心，陳保仁醫師累積20幾年的門診經驗，傳授產後媽咪和爸爸4招數，讓妳在性、心理各方面，既能體貼老公又不感到委屈！

生完多久可以開機？

產後開機時間為何時，這點沒有標準答案，陳保仁醫師認為，「最快4至7週可開機，最主要等雙方有興趣再說！」必須強調，這裡指的是「雙方」，在生理和心理上準備好後，便可自然進行。有些媽咪為了配合老公的需求，產後兩週開機也可以，只是過程可能仍會有些不適。事實上，媽咪常擔心身材不好看、寶寶在旁邊會吵，或是還有惡露等困擾，使得產後短時間內性趣缺缺，超過6個月以上開不了機或不想開機，可諮詢醫師尋求解決方法。

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4招減少第一次產後開機不適

產後開機，是人生重新的「第一次」，因此要稍微準備一下！如何炒冷飯？炒冷飯有何祕訣？陳保仁醫師表示，很重要的是「Change」，也就是改變，換個環境和心境！

第1招：去摩鐵找回度蜜月感覺

產後第一次開機，要有重新度蜜月的感覺，陳保仁醫師高度建議：「去摩鐵吧！」平常寶寶在身邊，同樣的環境沒有刺激感，摩鐵房間有各種情境，新鮮感很重要，而且弄完不用收、清洗方便，可請媽媽或婆婆幫忙帶寶寶3小時，留給夫妻倆一段無後顧之憂的獨處時間。

第2招：女人最佳敏感帶是耳朵

陳保仁醫師笑說，女人是聽覺的動物，女性最敏感的器官是「耳朵」，因此男人多說些甜言蜜語、多稱讚老婆，並時不時進行輕鬆的交談，都是不錯的性刺激，也能讓產後第一次開機更順利。

第3招：前戲一定要做足

想讓老婆擁有完美的第一次產後開機，老公的前戲很重要！陳保仁醫師舉例，他曾聽一位30多歲的女病患提及，她人生中最難忘的一段記憶，是在法國酒吧遇見一位酒莊男主人，他帶著她在金黃色的夕陽下，在酒莊裡騎了3小時的馬，她說：「這3小時是最好的前戲！」最後兩人擁有一個美好的夜晚。可見前戲不一定要赤裸裸或是直接短兵相接，能挑起女人的感覺才是重點。

第4招：體位、做法各取所好

陳保仁醫師表示，產後開機想進行什麼體位，其實是各取所好，現在做法也非常多樣化，包含口交，可以男幫女或女幫男，也就是「品蕭」或「品玉」，但產後因陰道乾澀，甚至分泌物改變，有時味道會不一樣或有異味，老公「品玉」時可能會有點壓力，產後媽咪可進一步就醫診斷。

＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2019年2月號。

＊更多即時育兒資訊： 【嬰兒與母親】官方網站