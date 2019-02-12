孕期總是累累der？這樣吃讓妳秒清醒！營養師教戰 提神食物大公開

【編訪撰文／戴筠、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

美芳自從懷孕後就時常感到疲倦，每天上班搭車都在打瞌睡，下班回家也常常哈欠連連。精神不濟不僅讓她在工作上頻頻出包，也讓她與婆家的關係變得緊張。自嘲睡神上身的她好想讓自己振作一點，卻不知道孕期該吃什麼食物提神比較安全…

孕期老覺得累？吃「這兩種」食物就對了

振興醫院營養治療科營養師陳韻婷表示，懷孕後體內黃體素濃度升高，容易讓人感到疲累；噁心嘔吐、抽筋、頻尿等孕期常見症狀也容易讓人產生倦怠感，此時多補充含蛋白質、維生素B群的食物有助提振精神、增強體力。雞蛋、瘦肉、魚肉、大豆製品都是優質蛋白質來源；糙米、胚芽米、燕麥、深綠色蔬菜、杏仁及核桃則含有豐富的維生素B群，建議媽咪在孕期可以多多食用這些食物。

如果懷孕以後仍持續上班，想在工作時吃點東西充充電，鮮奶、燕麥飲、優酪乳、優格都是很好的提神點心。陳韻婷分析，顆粒狀燕麥飲保留較多維生素、礦物質及纖維質，營養價值高，添加物也比較少，與流質燕麥飲相比相對健康。堅果牛奶、黑芝麻牛奶、豆漿燕麥則可以同時補充蛋白質及維生素B群，一次獲得雙重活力，建議孕媽咪可以朝這個方向選購。選購時以無糖品項為主，以免糖分消耗能量，讓提神效果打折。

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怕咖啡傷寶寶 可改喝百分百純果汁

不少上班族每天都會來杯咖啡提神，戲稱「沒咖啡就不能工作。」但懷孕後攝取太多咖啡因，不但會增加懷孕風險，也會影響胎兒健康。陳韻婷表示，孕婦一天最多只能攝取200毫克的咖啡因。換算成超商咖啡，大約是兩小杯美式。由於茶飲、可樂、巧克力等食物也含有咖啡因，如果已經喝了咖啡，就要避免吃這些食物，以免體內咖啡因含量超標。購買咖啡時應選擇有清楚標示咖啡因含量的店家，才不會不小心喝下過量的咖啡因。

如果孕期不想冒險喝咖啡，想找不含咖啡因但提神效果類似咖啡的飲料，百分之百純果汁是不錯的選擇。陳韻婷分析，果汁的維他命與抗氧化物有助能量代謝，是除了咖啡以外，很有效的提神飲料。加上果汁有養顏美容的功效，建議孕媽咪可以選擇高纖維質、低升糖指數的純果汁，譬如蘋果芭樂汁、奇異蘋果汁、橘子汁或柳丁汁，但要避免喝高升糖指數的西瓜汁、荔枝汁以免血糖飆高。

用決明子茶取代咖啡？小心流產！

有些咖啡成癮的人離不開咖啡的氣味，發現決明子茶味道類似咖啡，打算在孕期用它來代替咖啡。但陳韻婷表示，決明子屬性寒涼，容易造成腸胃不適甚至腹瀉，孕期大量服用恐引發宮縮，建議孕媽咪最好不要喝，以免增加流產風險。

＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2019年2月號。

＊更多即時育兒資訊： 【嬰兒與母親】官方網站