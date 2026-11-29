【子實／摘自社會科學文獻出版社《不止追星：數位時代愛的變革》一書，本刊節選】

闖入一顆

格格不入的星球

2023年，某男團舉辦演唱會。受朋友邀請，我去了現場。我已經做了多年追星研究，也在田野調查中反覆進入粉絲社群。但當我真正進入這場演唱會時，我突然清晰地意識到：理解，並不等於進入；研究，並不等於共在。

從地鐵站出來的那一刻起，這種錯位感就開始顯現。月臺上、通道裡，密集出現的是做了精緻妝造的年輕女孩。她們彼此並不相識，卻能透過應援物、服裝顏色、燈牌樣式完成一種無須言說的身分識別。

在通往場館的路上，一位認出我的粉絲指給我看路邊一塊反覆播放某愛豆(idol的音譯，特指偶像產業裡以人設、舞臺、粉絲運營為主業的唱跳藝人)宣傳影片的大螢幕，告訴我這是她參與集資應援的成果。她說這句話的時候，臉上帶著一種我在訪談中極為熟悉，卻在現實生活中並不常見的神情─不是消費後的滿足，而是參與建設後的驕傲。

真正讓我意識到自己「完全不在這個世界裡」的，是演唱會結束前的那一刻。全場突然齊聲喊道：「××(某娛樂公司名)解散！」今日演出的男團正是該公司運營的團體。坐在我前排的女孩，嗓子已經沙啞，卻依然用盡力氣重複喊著這句話。我忍不住問她為什麼。她憤怒地列舉該公司的「不作為」：活動安排不專業，很多粉絲透過「黃牛」以高溢價才能買到票，現場卻出現大量空座。最讓她難以接受的，並不是錢，而是愛豆們會以為自己不受歡迎，會感到難過─粉絲並不是為自己的遭遇而憤怒，而是為愛豆可能受到的情感傷害而憤怒。

追星的世界，並不因為你靠近它，就會向你敞開。它像一顆「潘朵拉星球」，只有當你真正啟動那枚「熱愛的開關」，當你的身體、情緒與信念都接入同一套系統時，你才會成為其中的一部分。

一個正在發生的故事

很多人第一次聽到追星的故事時，都會感到困惑。他們不理解，為什麼會有人喜歡那些看起來並不「完美」的愛豆─這些人可能不是最成功的，不是最強大的，甚至常常顯得脆弱、疲憊、容易受傷。但對粉絲來說，這個問題本身就問錯了。他們並不是在尋找一個可以單向崇拜的對象，而是要進入一段關係，與愛豆並肩。這一點，用《阿凡達》的故事來解釋便顯得格外清楚。

男主角傑克‧薩利在進入潘朵拉星球之前，因傷導致下半身癱瘓，需要依靠輪椅行動。在地球上，他是被邊緣化的人。但當他進入潘朵拉，借助阿凡達的身體開始行動時，他不再是被照顧、被憐憫的對象，而逐漸成為一個被需要的人：他能夠行動，能夠戰鬥，能夠保護他人，最終成為部落的領導者。其中的關鍵並不在於他「變強」了，而在於在潘朵拉這個世界裡，意義不來自對資源的占有，而來自對關係的守護。

在追星的世界中，類似的角色轉換幾乎每天都在發生。許多粉絲在現實生活中，可能是普通的、安靜的、不被注意的人。但當他進入「飯圈」，便進入了一個可以行動的關係世界。在這裡，他不是等待被愛的人，而是主動去愛、去付出、去托舉、去守護的人。

在現實世界裡，脆弱是需要被隱藏的；但在追星的世界裡，脆弱恰恰是關係的入口。正因為愛豆會受傷、會疲憊、會跌落，粉絲才有了「托舉」的必要。這不是缺陷，而是情感結構得以成立的前提：他可以為愛豆操心、受苦，可以與愛豆同甘共苦，也可以在愛豆的「被拯救」中，完成自己的救贖。這種「共苦」並不是單純的受苦，而是指向意義的路徑。當他為一個人忍耐、付出時，他不只是「為他」，他同時也在確認自己：我被需要，我有價值，我能夠改變現狀。正是在這一點上，追星成為一種極其強烈的情感實踐。

在《阿凡達》中，納美人通過薩黑魯實現心靈連接─通過神經束與他者建立直接的感知共鳴，無須語言，卻彼此理解。粉絲與粉絲之間、粉絲與愛豆之間的關係，也正是以類似的方式被不斷加密。很多人誤以為這是「虛擬的」，但對身處其中的人來說，這種連接甚至比現實中的更真實。

就像傑克到了潘朵拉之後，並不會糾結「哪個世界才是真的」。對年輕一代而言，他們從出生起便生活在網際網路、移動終端與平臺機制之中，對身分的理解天然具有可塑性與多重性。他們習慣於經營多個帳號，根據不同的關係網絡與表達需要，分別呈現學習型自我、情緒型自我、隱祕自我、情感自我。對他們而言，數位身分不是虛構的舞臺，而是生活本身展開的不同介面。

在這個潘朵拉式的關係世界裡，出資、做資料、打榜、應援，是情感關係得以成立的行動方式。你把愛豆送上榜單前列，就像在戰場上打了勝仗。而正因為你是在做「正義的事情」，你的行動就獲得了「合理性」。

於是，當衝突出現，當不同的立場被解讀為威脅，當某些人被視為「入侵者」，防禦就變成「正當的選擇」。這與《阿凡達》的敘事結構幾乎完全一致。

在粉絲的敘事中，他們並不覺得自己在傷害誰，他們覺得自己是在「守護」─守護關係的純粹性，守護情感世界的完整性，守護那棵屬於他們的「生命之樹」。

這棵樹不是物質資源，而是情感本身。在這個世界裡，情感是最高價值，一切判斷、行動與秩序，都圍繞著「情感是否被尊重」展開。而這，恰恰與現實世界形成鮮明對比。現實世界強調效率、競爭、發展和資源；潘朵拉式的關係世界，則追求情感的和諧與「正義」。

問題並不在於這個世界「太美」，而在於，為了維持這種「美」，粉絲必須不斷防禦。這個星球表面上有「生命之樹」，但樹葉上閃耀的，其實是數位─榜單排名在閃、熱度資料在閃。這是一個被演算法塑造、被量化資料支撐的世界。於是，最初帶來快樂與意義的共養之愛，在一次次防禦、動員與清算中，逐漸演變為一種情感專制。這不是個別粉絲的「失控」，而是一整套情感邏輯在高度投入條件下的自然結果。

在一些矛盾中，粉絲並不覺得自己有什麼不對，相反，他覺得自己終於在做一件「正確的事」。因為從小到大，社會教會他如何努力、如何競爭、如何成功，卻很少系統地教過如何去愛，如何建立邊界，如何處理衝突，如何讓情感不變成傷害。情感這條線，在現代生活中長期被忽視。於是，它只能在另一個星球上野蠻生長。

因此，這個故事的意義並不在於討論「追星應不應該」，而在於當一個時代的物質極大豐富，而情感供給卻長期滯後時，人們會如何親手發明一個可以安放關係、意義與自我的世界來生活。

數位時代的關係寓言

「Avatar」並非卡麥隆的原創概念。在印度教傳統中，Avatar指神靈降臨人間的肉身形式─神並非以虛幻之姿顯現，而是真實地「進入」另一個存在之中，承擔其命運，參與其世界。當這一概念被引入當代數位文化，其核心隱喻雖得以延續，卻發生了深刻的轉義：自我不再被視為與肉身綁定的不可分割之物，而是可以被編碼、被複製、被轉移的「資訊模式」。

正是在這一意義上，粉絲與愛豆之間的關係可以被理解為一種「阿凡達之戀」─不是現實愛情的替代，而是一種在技術、平臺與社群支撐下生成的新型關係形態。粉絲並不只是「愛上」某個遙不可及的對象，而是在Avatar這個媒介的說明下，進入了一個可以承載關係、情感與意義的替代性世界。Avatar不是偽裝，而是身分與情感的放大器；潘朵拉不是地球的對立面，而是情感從地球遷移，被不斷複寫與放大的實驗場。而之所以要遷移到潘朵拉，是因為「地球」─現實社會中的親密關聯式結構─正在發生鬆動。

社會學家吉登斯的「純粹關係」理論指出，現代親密關係越來越脫離傳統、制度與功利目的，而建立在主觀滿足與情感回應之上。對許多年輕人而言，這個「潘朵拉星球」並非逃避現實的地方，而是他們第一次能夠系統性地練習去愛、去承擔責任、去創造意義的地方。研究追星之所以重要，並不是因為它特殊，而是因為它顯露了未來關聯式結構的基本形態：當技術深度介入情感，當身分可切換、可分身、可跨界，人們將如何重新理解愛、責任與共同生活。

「阿凡達之戀」並非逃離現實的幻想，而是一則關於數位時代如何去愛、如何在技術中尋找意義的寓言。

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