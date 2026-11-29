【靜穎／摘自微信公眾號「羅輯思維」】

你可能想不到，世界技能大賽（下文簡稱「世賽」）裡，居然有一個比賽項目叫「酒店接待」。這個項目在2019年被正式列入世賽。

酒店前臺不就是辦理入住和退房、接聽電話的嗎？這些事現在機器人也能做，為什麼還要專門設置一個世界級的比賽項目？

看看比賽規則就知道了。

酒店接待比的，不只是「誰辦理手續更快」。選手要同時勝任禮賓接待、值班經理等不同角色。比賽現場還會安排演員扮演客人，故意製造投訴、衝突和其他突發狀況。

而且，分值最高的考核項目，不是入住、退房這些固定流程，而是溝通、客戶關懷與人際技能。在2024年的世賽職業標準裡，這一項的權重高達36%，是所有能力中占比最高的。

換句話說，這個項目真正比的是，當標準流程失靈之後，你還能不能把事情處理好。

2024年的里昂世賽中有一道很有意思的題。婚禮結束後，新娘和幾位賓客一起衝到前臺，搶著買單。選手必須馬上決定怎麼溝通，既把帳結了，又不讓任何一方難堪。

在這場比賽裡，中國選手朱立萱的總分超過700分，以世界第七、東亞第一的排名，獲得優勝獎。這也是中國選手在這個項目上的首次突破。

你看，查詢訂單、登記證件、回覆郵件，這些工作當然會越來越多地由自動化系統完成。但客人正在發火怎麼辦？兩種訴求發生衝突怎麼辦？面對不同文化背景的客人，話該怎麼說？這些問題，不是按一個按鈕就能解決的。

客人情緒已經上來時，他真正關心的往往不是「流程對不對」，而是「眼前這個人靠不靠譜，值不值得信任」。

而在很多工作中，讓人與人真正拉開差距的，也恰恰是這一點：當沒有標準答案時，你能不能做出判斷，而且讓別人願意接受這個判斷。

回到我們自己，如果你正在思考一份工作有沒有前景，不妨問自己3個問題：

第一，在我每天做的事情裡，哪些越來越容易被工具接手？

第二，剩下的那些沒法照流程解決的事情，有多少是需要我自己判斷、溝通、做決定的？

第三，真正決定績效的，到底是「幹了多少活」，還是「解決了什麼問題」「拿到了什麼結果」？

說白了，未來真正有價值的工作，是那些人工智慧不容易接手，公司又願意付錢的工作。

我們對技能的理解，本來就不該只停留在那些容易量化、容易標準化的部分。很多真正重要的能力，恰恰是在沒有標準答案的時候派上用場的。

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