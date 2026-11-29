【曉瑩／摘自《經濟觀察報》2026年9月7日】

不久前，知名媒體美國消費者新聞與商業頻道與青年研究機構「世代研究實驗室」聯合完成了一次調查。他們訪問了1088名18至34歲的美國年輕人，並問了一個很直接的問題：你是否相信那些站在AI浪潮最前沿的企業領袖會負責任地發展AI？

調查列出了9位科技界的重量級人物─OpenAI的山姆‧阿特曼、Meta的馬克‧祖克柏、特斯拉和SpaceXAI的伊隆‧馬斯克、輝達的黃仁勳、谷歌的桑德爾‧皮查伊、Anthropic的達里歐‧阿莫迪、微軟的薩蒂亞‧納德拉，以及Palantir的亞歷山大‧卡普和彼得‧泰爾。但沒有一位得到多數受訪者的信任。最不受信任的是卡普，81%的受訪者對其表示不信任；即使表現最好的納德拉，仍有65%的受訪者對其表示不信任。與此同時，有45%的受訪者認為，AI會對自己的職業生涯產生負面影響，只有10%的受訪者認為它會帶來正面影響。

其他研究也佐證了這一結果。皮尤研究中心從2021年起持續詢問美國人對AI究竟是「擔憂多於興奮」，還是「興奮多於擔憂」。2021年，在18至29歲的成年人中，回答「擔憂多於興奮」的僅有31%，到2026年，這一比例達到55%。與此同時，在2024年，美國青年人中有61%的人認為AI會在未來20年中減少就業崗位，2026年則上升到了73%。

耐人尋味的是，這群人並不是單純拒斥AI的科技恐懼主義者。恰恰相反，他們是AI最積極的使用者。皮尤的調查顯示，66%的18至29歲美國成年人已經使用過AI聊天機器人。美國正在出現一個看似矛盾的現象：最喜歡使用AI的一代，也正在成為對AI最警惕的一代；最熟悉矽谷產品的一群年輕人，卻越來越不相信製造這些產品的人。

那麼，究竟是什麼原因，讓年輕人不再崇拜科技企業呢？

不再神聖的矽谷

1984年，蘋果在超級碗播放了一支後來成為廣告史經典的廣告：在灰暗的大廳裡，觀眾整齊地坐著，看著螢幕上的「老大哥」滔滔不絕。突然，一名年輕女子衝進會場，將一把鐵錘擲向巨大的螢幕。一片白光亮起，蘋果麥金塔電腦即將上市的資訊隨之出現。

蘋果推出的產品只是一台個人電腦，但廣告講了一個宏大的故事：龐大、僵硬、等級森嚴的舊秩序正在讓世界陷入停滯，年輕人只有透過自己的努力，才能在舊秩序上砸開一個裂口，奪回自己的自由。借助這個故事，蘋果樹立了一個反建制、反保守的形象，並天然地和年輕人形成了共鳴。

這種共鳴延續了很多年。後來，主張「非同凡想」的賈伯斯成為年輕人眼中不按常理出牌的創新者；提出「不作惡」的谷歌成為年輕人心目中富有責任心的企業；而喊出「快速行動，打破常規」的臉書，則成為年輕人仰慕的創業企業典範。車庫創業、大學輟學、幾個程式師顛覆一個行業，共同構成了網際網路時代早期最有吸引力的成功神話。

年輕人也把自己放進了這個由技術打造的故事裡。個人電腦、網際網路、智慧型手機，每一次有新的技術出現，年輕人都是最積極的嘗試者。在當時，矽谷不只是創造未來的地方，更是一個向年輕人開放未來的地方。

但到了今天，情況卻發生了顛倒。同樣一句曾經能夠引發巨大共鳴的「改變世界」，在現在的年輕人聽來，卻顯得格外刺耳。

近年來，美國一些校園裡重新流行起一個過去更多用來嘲諷技術保守者的名字─「盧德主義者」。幾年前，紐約一群高中生成立了「盧德俱樂部」，約定定期關掉智慧型手機，到公園裡看書、畫畫、聊天。此後，這種潮流從高中蔓延到了大學。哥倫比亞大學、波莫納學院、歐柏林學院等大學都出現了類似組織。有的學生改用翻蓋手機，有的定期舉行「無螢幕聚會」，還有人質疑學校把生成式AI迅速引入課堂的舉措。

到了2026年的美國大學畢業季，這種情緒更加公開化。在中佛羅里達大學，一位演講者剛剛談到人工智慧將重塑未來，就遭到了畢業生的噓聲；在中田納西州立大學，當嘉賓告訴學生「面對它吧，它只是一個工具」時，台下的喝倒彩聲反而更響。谷歌前CEO艾瑞克‧施密特在亞利桑那大學畢業典禮上談論AI時，也被學生多次打斷。

更具有象徵意味的一幕發生在史丹佛大學。長期以來，這所大學幾乎就是矽谷人才與創業文化的搖籃。但2026年，當谷歌CEO桑德爾‧皮查伊回到史丹佛發表畢業演講時，上百名學生選擇退場，並自行舉辦畢業活動。

當然，這還遠遠稱不上是一場統一的「反技術運動」─那些噓AI的學生可能照樣使用大模型，參加盧德俱樂部的年輕人也未必準備回到沒有網際網路的時代。

現在的問題是，這一切究竟是如何開始的呢？

重新認識盧德運動

盧德運動指的是發生於1811年至1816年間的一場英國工人運動。當時，工業革命正在進行，很多工廠為了節省成本，用機器替代人工，由此造成大量工人失業和降薪。據說，第一個站出來毀壞機器的是一位叫內德‧盧德的工人，盧德運動因此得名。

在很長時間內，主流敘事一直把盧德主義者作為「技術恐懼者」的同義詞。他們被描繪為無法理解技術，試圖用錘子阻止歷史前進的人。

2023年，科技作家布萊恩‧默錢特在《機器裡的血》一書中給出了一個相反的答案。透過梳理大量歷史材料，他發現參加盧德運動的人並不是對機器一竅不通的農民，恰恰相反，他們正是英國紡織行業中技術最為熟練的一群工匠。因此，他們反對技術，並非出於所謂「無知」，而是擔心機器帶來的高生產率會成為工廠主對付他們的工具。

當工廠主利用機器，把原本需要長期訓練的熟練勞動拆解成更簡單的工序，用更廉價、訓練程度更低的勞動力取代工匠，那些工匠花費數十年積累的經驗就在一夜之間變得一文不值。機器雖然讓財富生產變得更加高效，但這些額外財富並沒有帶來普遍富裕，而更多是流入了新興資本家和地主手中。也就是說，盧德主義者真正反對的並不是機器本身，而是機器對他們與工廠主之間原有利益關係的改變。

默錢特還指出，盧德主義者並不是一開始就選擇訴諸暴力。很多人曾試圖透過請願、談判和議會管道與工廠主達成分享技術成就的協定。只是在這些努力失敗之後，衝突才演變為對機器的破壞。

是什麼讓矽谷不再可信

如果將當前這場「新盧德運動」與歷史上的盧德運動進行對比，就會發現兩者存在很多共通之處。和當年的盧德主義者一樣，如今拒斥科技的年輕人並不是對技術無知的人，他們對技術的不滿，更多來自它帶來的現實影響。

這種影響，首先表現在就業上。對剛剛進入勞動力市場的年輕人來說，他們面對的是一個很具體的問題：現在還有沒有第一份工作？

很多年輕人的第一份工作通常是相對煩瑣、複雜度並不高的智力勞動。年輕程式師要從基礎編碼、程式調試做起；剛進入律師事務所的年輕人，需要檢索案例、閱讀合同、整理文件。這些初級工作並不只是單純的事務，在很大程度上還承擔著職業訓練的功能。

然而，隨著AI技術出現，這些崗位受到了前所未有的衝擊。它們中的相當一部分，目前已經被大模型和AI智慧體接手。更重要的是，在面對AI給勞動力市場帶來的衝擊時，企業會更偏向於減少招聘，而非辭退有經驗的老員工。這表明，AI最先衝擊的正是年輕人的職業入口。

當然，如果把年輕人疏遠矽谷的全部原因都歸結於「擔心AI搶工作」，或許會低估這場變化的深度。今天的年輕人大多從童年開始就生活在數位平台中。AI並不是矽谷第一次許諾用技術創造美好未來的產品─在這之前，他們已經經歷過智慧型手機、社交媒體、推薦演算法和注意力經濟。

恰恰是這些經驗，使他們面對新一輪技術承諾時，比上一代人少了一些天然的樂觀。因為，在這些技術的推廣過程中，他們已經一次又一次地見識到，當科技巨頭自身的商業利益與社會責任發生衝突時，企業往往會選擇前者。演算法成癮、隱私洩露、青少年心理健康受損等問題，也讓年輕人越來越意識到，一項被迅速普及的新技術，其成本未必會由製造它的人承擔。科技大佬頭上的光環，就在這樣的過程中逐漸褪去。

比如，最近，Meta與美國47個州以及華盛頓哥倫比亞特區等達成了一項規模最高約171億美元的和解，以解決圍繞臉書和Instagram引發青少年安全問題的訴訟。原告指控Meta在設計產品時故意引入成癮機制，在明知年輕用戶可能遭受心理傷害的情況下，仍未充分採取措施。雖然Meta並未承認相關指控，但訴訟過程中出現的大量證據早已讓許多年輕人對Meta祛魅。在這樣的情況下，他們恐怕很難再去認同Meta對於AI或其他新技術的許諾。

可能的解決方案

如果年輕人對AI的不信任並不單純來自無知，而是來自就業、收入、隱私和生活方式受到的真實衝擊，那麼解決這種不信任，顯然不能只靠科技公司反覆告訴他們「技術進步最終對所有人都有好處」。對於一個擔心第一份工作正在減少的大學畢業生來說，20年後的生產率紅利很難抵消眼前的不安。要平息年輕人對於科技公司和新技術的不滿，更有效的辦法，是讓他們參與到新技術相關規則的制定當中，並享受到新技術帶來的好處。

如果一家企業準備大規模使用AI改變生產流程，那些可能被改變崗位的員工也應該知道企業準備怎樣使用AI，哪些崗位會受到影響，生產率提高以後收益怎樣分配。如果一所學校準備普遍引入生成式AI，教師和學生也不應只在新規則公布以後被告知如何執行。商談並不意味著所有人擁有否決權，更不意味著每一次技術創新都要經過漫長的全民表決。它真正解決的是：技術帶來的收益如何分配、損失如何承擔，不能永遠只由一方說了算。

技術進步當然需要空間，但社會接受技術同樣需要理由。很多時候，對利益作出適當調和，看起來似乎減慢了技術前進的速度，實際上卻是在為它鋪設一條更長、更平穩的道路。

錘子指向誰

40多年前，蘋果讓一個年輕女子拿著鐵錘砸向播放著「老大哥」影像的螢幕，年輕觀眾很容易把自己想像成那個揮錘的人，而矽谷站在自己身後。今天，當一部分年輕人重新拾起「盧德主義者」這頂帽子時，那些曾被年輕人崇拜的科技企業卻成了鐵錘所指向的對象。

今天年輕人對AI表現出的不信任，並不只是簡單的技術焦慮。恰恰因為他們是最早、最頻繁使用這些工具的一代，他們才最先感受到就業入口收窄、職業路徑變化以及數位技術深入日常生活所帶來的壓力。

真正有用的，並不是要求年輕人無條件接受技術，而是讓他們進入關於技術如何使用、成本如何承擔、收益如何分享的討論之中。從這個意義上看，如果想要避免「新盧德主義者」的錘子，我們就應該給他們一個商談的機會。

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