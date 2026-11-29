【一葦／摘自北京聯合出版公司《瘋狂的進化》一書】

一月的一天早晨，天氣涼爽得正好，海洋生物學家蒂爾尼‧蒂絲正跪在草坪上，面前擺著一條世界上最大的硬骨魚─準確地說，如果這條年僅1歲的翻車魨沒死、沒被沖上海岸，它就可能長成世界上最大的硬骨魚。這條魚身體扁平，呈圓形，比普通餐盤稍大一圈。它的眼睛沒有了，大概是被海鷗偷走了，因為它們啄不透它的皮膚，吃不到其他的肉。同時消失的還有它高聳的兩片魚鰭。也許是海獅扯斷了它的鰭，它們經常幹這種事，還會把翻車魨當成飛盤，甩來甩去。

圍在蒂爾尼身旁的還有20多名教師，他們原本是來和她學習如何更好地與孩子們談論科學話題的，結果現在一個個倒好像變成了孩子，在邊上笑著、驚歎著，還不停地拍照。蒂爾尼拿起解剖刀，刺入翻車魨的身體，切下一塊砂紙般的魚皮遞給了觀眾。一位教師請蒂爾尼仔細講講翻車魨的消化系統，好錄下來，回去給孩子們播放。蒂爾尼同意了，她伸手指了指翻車魨的胃，還抬起了它珍珠白色的腸子。

但我其實對它的生殖系統更感興趣，只是這話沒法當著20多名教師的面說出來，於是我等其他人都離開之後，才問蒂爾尼這條魚是公是母。她的答案讓我很失望。她說這條魚死得太早了，還無法分辨雌雄。我希望它是雌性，因為我想見識一下它的卵。翻車魨可長到10英尺(約3.0米)長，2.5噸重，一次可以產下足足3億枚卵，脊椎動物中無能出其右者。而這，還只是根據一條4英尺(約1.2米)長雌魚的卵巢樣本所估算出的數據，那條雌魚根本還沒長到預計身長的一半呢。

翻車魨的繁殖方式非常隨性，堪稱「放任自流」。雌性翻車魨的體形非常大，可它們的卵又特別小，大概只有大頭針的針頭那麼大，因此它們的身體就能裝下無數枚卵。這是件好事，因為和其他大部分魚類一樣，翻車魨也採取體外受精的方式繁殖後代，也就是說雌魚在水中排出卵細胞，同時雄魚排出精子。幸運的話，兩種生殖細胞就會相遇，然後開始受精過程。在這之後，雌魚就再也不在乎它的後代了。它會直接拋下自己的幾億枚卵，轉身游走。

由此可見，翻車魨在製造浮游生物這方面貢獻不小。浮游生物是隨洋流漂移的生物，多數體形微小，其中包括微小的植物體，即「浮游植物」，海洋中的光合浮游生物貢獻了地球約一半的氧氣產量；還包括動物，即「浮游動物」；以及卵類，比如翻車魨的卵。以上各類浮游生物合在一起就成了海洋中各種捕食動物非常重要的食物來源，小到蝦米，大到65英尺(約19.8米)長的鯨鯊(硬骨魚和軟骨魚全算上，鯨鯊是其中體形最大的，它的骨骼由軟骨構成)。而這對一心求生的魚卵來說可不是什麼好消息。不過，魚卵的數量實在太多，總會有一部分活下來的。

即便魚卵成功孵化出幼魚，在從幼魚變為成魚的過程中，它們也還要努力學會放棄「遺產」。其實，翻車魨算是河魨(俗稱「河豚」)變異了的遠親，很久以前，它們離開珊瑚叢，前往開放海域生活。成年翻車魨已經沒有了河魨家族成員身上的刺，但它們的幼崽卻還保存著這種從祖先那裡繼承的武器。翻車魨幼魚基本呈球形，長有黑豆一樣的眼睛和巨大的錐形棘刺，棘刺突起，刺向四方。不難看出，渾身長刺對這些海洋生命來說是有好處的。大海裡有數不清的餓鬼，而長著刺的獵物是不受歡迎的。隨著翻車魨的成長，它們的棘刺逐漸變細、變尖，直到幾乎消失，幼魚就長成了成魚。在成魚的體表，棘刺會留下細微的痕跡，這也讓翻車魨的皮膚具有砂紙一般的質感(即便沒有刺，翻車魨的皮膚還是很粗糙，能把人的皮膚磨壞。蒂爾尼每天都和翻車魨在一起，有時候它們也會不配合，這都是她的親身經歷)。

等翻車魨長到10英尺長、數千磅重(超過1000公斤)之後，又會創下動物界的另一項世界紀錄─它們從僅有0.1英寸(約2.5毫米)的幼魚成長為成熟個體，體重可增至原來的約6000萬倍，這是所有脊椎動物中最顯著的增長了。這就好像，你生了一個8磅(約3.6公斤)重的孩子，他長大後足足重達5億磅(約23萬噸)。

然而，雌魚產下的那3億枚卵中，只有很少的一部分能存活，並實現這樣的成長。首先，要是大部分後代都能存活並長大，大海裡就會充斥著翻車魨了。其次，雖然物種數量會發生波動(比如由於外部災難，或競爭物種的離開)，但在種群數量相對穩定的情況下，一對動物夫婦一生平均只有兩個後代能夠活到繁殖期，然後在種群中取代父母的位置(我們人類和暴增的人口是特例，因為我們已經不再受食物鏈控制了)。

但是說到底，翻車魨母親的豪賭還是贏了。她不會留下來，看自己的孩子們第一次躲過鯨鯊的襲擊，或者失去第一根棘刺，或者終於發育成熟、肩扛重任什麼的；但她用自己特有的方式確保了後代的延續，不管最後到底有幾枚卵能活下來。她解決生存問題的對策，就是拚數量，單純地用後代數量對抗生存壓力。這整個過程就是一場極致的優勝劣汰。但若最後的結局是如意的，這些犧牲也算值了。

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