【靜穎／摘自微信公眾號「每日意圖」】

「不要回答別人的問題，要回答別人的目的。」

這句話聽起來像帶著機鋒，但它其實戳中了溝通的本質：人類在語言上常常說謊或遮掩，但在要達成的目的上永遠表現得很誠實。

比如，伴侶問：「你週末又要加班嗎？」表面問題是時間如何安排，但其真實目的可能是「我需要確認我在你心裡的優先級」。

如果你只回答「是，有個臨時安排的活兒要處理」，就掉進了辯論事實的陷阱。對方會抱怨道：「工作永遠比我重要。」

但如果你針對對方的目的做出回答：「我知道你想讓我陪你去那家新餐廳吃飯，所以，我會在週五晚上提前訂好位子，週六上午我去公司處理完事情就來找你。」這就顯得溫馨多了。

這個方法不只適用於伴侶間，在任何需要說服對方的場景裡都成立。

商場裡，客戶說：「這東西太貴了。」如果你回答：「不貴啊，我們有折扣。」這是在對抗問題。

如果你回答：「您覺得貴是正常的，因為您可能買任何東西都習慣先看值不值。那我先幫您算算，它到底在哪些方面值這個價格。」這個回答是在回應顧客規避風險的目的。

不是證明「它不貴」，而是證明它配得上顧客的期待，以及他買下它，會是一個英明的決定。

當你只回答問題時，你有可能會成為對方的對手，因為你試圖證明你和他誰對誰錯。當你回答目的時，你就是對方的盟友。你幫他把沒說出口的訴求，用邏輯包裝好後遞給了他。

真正好的溝通，不只是「實話實說」，更是讓對方感覺到「聽懂了」。高情商不是把真話變假，而是把真話的送達率提高。

與其說溝通是能力問題，不如說它是一個注意力分配的問題：你願不願意把注意力從自己身上挪開幾秒鐘，放到對方身上，去接住他的潛臺詞和未說出口的焦慮；或者暫時把「我的立場」寄存起來，騰出空間讓「他的真相」走進來。

這大概才是溝通裡最稀缺的東西─不是能力，是意願。

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