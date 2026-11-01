【可樂不加冰／摘自《今晚報》2026年7月16日】

《莊子‧達生》中「醉者墜車」的寓言，藏著輕鬆活著的密碼。醉酒之人從疾馳的馬車上墜落，按常理，不死也是重傷，可他卻性命無虞。莊子給出的答案是「其神全也」：醉酒者心神完整而鬆弛，不知乘車、不知墜落，死生驚懼皆不入心，身體也隨之舒展，墜落時順勢卸力，未與外力硬碰硬，故而得以保全。反觀清醒之人，未墜心先慌，念頭千轉，恐懼裹挾著身體，使之僵硬如鐵，往往更容易受傷。

莊子想告訴我們的，不是如何以醉酒避禍，而是「神全」的力量。放下對得失的執念、對未知的恐懼，不預判、不抗拒，身心便會回歸本真的鬆弛，即便遭遇意外，也能從容應對。這種輕鬆，是對生命的接納，更是避開內耗、守護自己的鎧甲。

《莊子‧達生》中顏淵問孔子「操舟若神」的故事，同樣印證了放下與輕鬆的重要性。孔子以賭博為喻：以瓦片為賭注時，心思輕巧；換成貴重的衣帶鉤時，手便開始發抖；若以黃金為賭注，便會心慌目眩、神志昏亂。「其巧一也，而有所矜，則重外也。凡外重者內拙。」孔子一語中的：技藝未變，變的是心態，越是看重外物得失，內心越笨拙混亂，發揮真實水平尚且很難，更遑論從容自在。

這何嘗不是當代人的困境：面試時緊張忘詞，並非能力不足，而是放不下「出錯」的顧慮；在感情中患得患失，並非不夠信任，是放不下「失去」的恐懼；做事畏首畏尾，並非無真才實學，是放不下「完美」的執念。精神內耗的根源，或許不是「不夠努力」，而是懷著過高的期待、過度的焦慮，把自己困在自我拉扯的牢籠裡。

莊子的「神全」和孔子的「輕外」，本質上都是在教我們以從容之心對待世事，做事認真但不執著於結果，珍惜當下但不必緊握不放。

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