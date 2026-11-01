【心如鏡／摘自微信公眾號「王路在隱身」，本刊節選】

很多人在分析一門生意的時候，會本能地先看毛利率。

一家公司的毛利率只有10%，人們的第一反應往往是：這生意利潤太薄了，稍微出點兒問題就不賺錢。另一家公司的毛利率在60%至70%之間，看起來實力就雄厚得多：成本漲一點兒沒關係，需求弱一點兒也扛得住，似乎擁有更厚的安全墊。

這個直覺不能說錯，但它經常把兩個完全不同的問題混在了一起：毛利率低不低和資本強度高不高。

這兩個問題並不是一回事。

一家企業的毛利可能不高，但需要投入的資本也很少；有的企業毛利極高，卻不斷吞噬巨額資本。軟體、評級機構、交易所、品牌授權等業務，往往毛利高而資本強度低；航空、鋼鐵、面板、光電等行業，則毛利低且資本強度高。我們之所以常常把毛利率和資本強度混為一談，是因為這兩個指標剛好落在對角線上，看起來十分顯眼。

但對投資者更有價值的，是分析這兩個指標背後的資訊。

以台積電為例。這家集成電路製造企業的毛利當然不低，它的先進製程芯片擁有非常高的盈利水平。但是，如果就此認為這是一門「利潤空間很厚，所以犯錯也沒關係」的生意，那可就錯了。晶圓廠的廠房、設備、研發、製程升級，本身就是巨大的資本吞噬器。它追求高毛利，很大程度上不是因為這些錢都可以自由地分配給股東，而是因為它必須擁有這樣的毛利，才能支撐如此龐大的折舊、研發費用和進行下一輪的投資。

換句話說，有些行業的高毛利是安全墊，有些行業的高毛利只是氧氣。

假如一個人每分鐘需要消耗5升氧氣，並不意味著他的「氧氣很富裕」，可能恰恰意味著，必須維持這樣的氧氣供應量他才能活下去。對於一些重資本行業，高毛利的意義也是這樣的。一些企業表面看起來利潤很高，但很大一部分利潤早已被未來的設備更新費用、維護性資本開支、產能迭代花銷預訂了。

反過來，還有一些企業的毛利很低，可實際上經營風險卻比較小。

美國的會員制倉儲式連鎖超市好市多(Costco)就是一個典型的例子。在分銷、零售、支付通道、代理業務裡，也經常存在這樣的公司：商品本身利潤極薄，可資金周轉速度非常快，不需要提前押上極其龐大的固定資本，也不需要隔幾年就得進行一次生死攸關的設備升級。這類企業真正的保護層，並不來自高毛利，而來自另外的東西：它沒有把自己鎖死。

這可能是理解資本強度最重要的一句話。

資本強度真正衡量的，不只是這家公司有多少廠房和設備，而是為了經營這門生意，你必須提前把多少決策變成不可逆的資產。

假設一家輕資產公司招了一批人，做了一輪廣告，研發了一個產品，結果賣得不好，這屬於判斷錯了市場。這個錯誤當然會造成損失，但很多時候，它可以透過停止招聘、關閉項目來減少損失。

而一家重資產企業如果對未來判斷失誤，情況就完全不同了。

你認為10年以後某種產品需求量巨大，於是花幾百億元建廠；你推斷某條航線長期繁榮，於是買了一批飛機；你預計某種尺寸的面板會成為主流，於是上新的生產線。等事實證明判斷錯了，CEO(首席執行官)可以換，戰略規畫可以重寫，組織架構可以重組，但那座工廠還在那裡，那批飛機還在那裡，那條生產線也還在那裡。

錯誤已經澆築進混凝土裡了。

因此，資本強度在本質上可以理解為一種「決策固化程度」。投入的資本越多、回收週期越長、資產用途越大，對企業管理者的前瞻性要求就越高。

這也是一些重資產公司的管理層更替，效果卻遠沒有人們想像得那麼大的原因。新CEO可以改變明年的戰略，卻無法放棄10年前已經建成的固定資產。他繼承的不僅是一家公司，也是在繼承上一代管理層所有已經資本化的判斷。

從這個角度看，永久性虧損真正可怕的地方，並不是利潤率低，而是錯誤不可逆。

這種差異在經濟下行的時候越發明顯。

一家輕資產企業的營收下降20%，當然對它的影響很大。但只要商業模式允許，它通常還可以迅速調整經營方式，來減少衝擊。即便利潤會下降，但現金流未必馬上轉負。

重資產企業卻不一樣。飛機不能因為今年乘客少就不維護，通信網路不能因為用戶增長放緩就停止升級，晶圓廠更不可能因為經濟不景氣就停止製程迭代。很多支出不是「想不想花」的問題，而是「不花就會傷害資產本身」。

所以，低毛利和高資本強度都意味著風險，但它們製造風險的方式完全不同。

低毛利降低的是「經營容錯率」，高資本強度降低的是「戰略可逆性」。

低毛利意味著每一筆交易留下的錢少；高資本強度意味著企業一旦判斷錯誤，便會很難退出。

這兩個風險疊加起來，會導致企業面臨最危險的局面。

最好的生意當然是高毛利、低資本需求。但如果只能在兩個指標之間選一個，來判斷一家企業會不會遭遇真正的困境，我會更關注資本強度，而不是毛利率。

因為低毛利率告訴你的是日子不好過，高資本強度告訴你的，卻可能是一旦日子不好過，你連退路都沒有。

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