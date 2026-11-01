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遇見這一刻

聯合新聞網／ 讀者雜誌
圖／〔印度尼西亞〕馬哈茂德‧法圖赫羅菲
圖／〔印度尼西亞〕馬哈茂德‧法圖赫羅菲

【海底飛花／摘自微信公眾號「陳榮生文字小屋」】

一名禪修者前往山中，希望能找到寧靜。

他在一條溪流邊上租下一間小木屋，想像水流聲會帶來安撫。起初，確實如此。

溪水歡唱著流淌，他滿懷期待地坐下來冥想。但沒過多久，他開始受到干擾。他聽到的水流聲逐漸變成一種曲調，而那曲調又令人厭煩。

他試圖忽略它，繼續冥想，但是煩躁感不斷加劇。

最終，他起身走進小溪中，開始移動水裡的岩石。

他想，如果水流改變方向，聲音自然也會隨之變化，那他就能繼續冥想了。

一段時間裡，情況似乎有所好轉。但隨後又出現另一種曲調，水流聲再次變得讓他難以忍受。他只得再次去移動那些岩石。

這一過程不斷地重複，直到他終於明白了一件既簡單又令他羞愧的事：問題並不是水流聲，而是他無法忽視那水流聲。

我們以為，只要環境被重新安排，平靜就會到來。如果房間更安靜一些，如果周圍的人更友善一些，如果工作不那麼繁重，如果身體少一些毛病，如果家人多一些理解─我們就能獲得自由。

當然，外部環境確實重要。但還有一種更深的修煉，那就是要看到，我們之所以會頻繁地移動岩石，是因為我們不知道該怎樣安坐於溪流旁。

滴水的龍頭、哭泣的孩子、身體的疼痛、不按照我們的期望行事的人─每一種現象都揭示著同樣的可能。不是「我怎樣做才能讓生活不再打擾我」，而是「我能否在不與當下對抗的情況下遇見這一刻」。

自由並不是靠讓溪流聲變得完美而獲得的。當心靈停止要求溪流必須發出不同的聲音才能真正抵達安寧之境時，自由才會降臨。

【更多精采文章請見《讀者雜誌》2026年11月號】

圖/讀者雜誌
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