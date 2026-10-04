偽裝成金融事故的人性故事

【繁星若塵／摘自《經濟日報》2026年7月11日】

在金融世界裡，有些年份不只是一個簡單的數字，更是刻進時代肌理的永恆命題。1929年，便是這樣一個年份。

近百年來，人們無數次回望華爾街大崩盤與隨之而來的大蕭條，試圖追問：繁榮為何會驟然崩塌？全民投機如何釀成浩劫？當貪婪裹挾市場、監管陷入沉默、精英集體盲目樂觀時，普通人又該如何自處？

這正是美國財經媒體人安德魯‧羅斯‧索爾金新近出版的紀實作品《1929》試圖回答的問題。

在過去很多年裡，各個流派的經濟學家對1929年大蕭條爆發的原因以及應對政策展開了大量研究。

凱恩斯學派創始人、英國經濟學家約翰‧凱恩斯將大蕭條歸因於「有效需求不足」。在他看來，大蕭條之所以會發生，並非因為供給過剩，而是因為有支付能力的消費者以及可負擔的消費需求嚴重不足。消費與投資持續低迷，又使得市場無力創造更多的就業崗位，導致「有效需求不足」的問題長期存在且難以解決。凱恩斯在1936年出版的《就業、利息和貨幣通論》一書中系統提出了這一理論框架，將其觀點總結成一句話，就是總需求管理是走出大蕭條的唯一出路。

現代計量經濟學和數理經濟學開創者、美國經濟學家歐文‧費雪相信，「債務—通貨緊縮」是大蕭條爆發的根源。許多金融史學家喜歡將20世紀20年代稱為「咆哮的20年代」。在那些燈紅酒綠、紙醉金迷的日子裡，無論企業還是個人都對未來充滿了無盡的樂觀，因此也更傾向於大規模負債。然而，當這種樂觀達到一個臨界點，特別是當某些資產價格突然跳水時，人們會出於謹慎加快清償債務，從而開啟個人資產拋售、企業資產縮水、投資與消費同步減少的惡性循環。

美國聯邦儲備委員會前主席、美國經濟學家班‧柏南奇則認為，大蕭條最重要的教訓在於，政策制定者在面對大蕭條這類特殊情況時，必須跳出固有思維模式，大膽採用以穩定資本市場和經濟運行為目標的政策。柏南奇系統研究了美國第31任總統赫伯特‧胡佛在大蕭條爆發之初採取的以自由放任為特徵的經濟政策，認為胡佛政府反對大規模救濟才是導致危機愈演愈烈的原因。這一思路深度影響了多國央行後來的掌舵人，並深刻影響了學界對2008年國際金融危機的研究。

和這些更傾向於羅列行情數據、開展宏觀分析的金融書籍不同，《1929》最獨樹一幟的地方是，透過大量一手史料，包括首度解禁的紐約聯邦儲備銀行1929年機密會議記錄以及海量庭審檔案、未公開的回憶錄、口述史料等，把散落的歷史碎片一一拼接了起來。

作者認為，1929年的故事無關利率或監管，也不在於做空者的機敏或銀行家的失誤。它關乎某種更為永恆的東西─人性。「無論發出多少警告，制定多少法規，人們總能找到新的方式相信好時光永不落幕，人們總能把希望包裝成篤定。而在這場集體狂熱中，人類總會周而復始地失去理智。」

在索爾金看來，大蕭條說到底就是一場偽裝成金融事故的人性故事。處於風暴中心的那些人，包括國民城市銀行總裁查爾斯‧米切爾等金融家、傑西‧利弗莫爾等操盤手以及胡佛總統等政策制定者，沒有一個是蠢材。毀掉他們的不是無知，而是過度確信：一種對價格只會永遠上漲的確信，一種對新技術已然改寫規則的確信，一種對舊日教訓不再適用的確信。從這個意義上講，《1929》的主題和行為經濟學過去半個世紀的研究成果有異曲同工之妙─人類的行為遠不像新古典經濟學所假設的那樣理性，而是經常受到貪婪和恐懼的驅使，從而推動信貸規模、資產價格和經濟運行陷入週期性循環。

於金融史而言，繁榮和蕭條彷彿經濟週期的波峰和波谷；然而當我們撥開宏觀的迷霧，聚焦於一個個家庭、一家家企業時，我們看到的是足以改變一生的致富機會，或者是滅頂之災。正如作者在中文版序中所言：「我在職業生涯中一直書寫金融危機，如果說有什麼信念是我最為堅守的，那便是遺忘的代價永遠高於記憶的代價。」

站在今天回望1929年，呈現在眼前的不只是一部華爾街災難史，更是一面映照時代的鏡子。華爾街沒有新鮮事，所謂金融變局，終究都是人性的輪迴。

這或許正是索爾金寧願花費大量時間和精力，也要以演繹的筆法還原大蕭條歷史細節的原因。

「我希望讀者能按照這本書原本的意圖來讀它：當作一次沉浸式的體驗，踏入一個已然消失的世界，去感受在現代歷史上最劇烈的金融崩潰中生活是什麼樣子。我想讓你站在交易大廳裡，看著行情機的紙帶再也跟不上交易節奏；我想讓你坐在那些絕望的人試圖力挽狂瀾的後臺…我深信，一旦你真正經歷了這個故事，一旦你感受過繁榮的推力、體驗過墜落的眩暈，你便會帶著這種人生經歷走下去。而你終究會明白應該警惕什麼。」索爾金說。

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