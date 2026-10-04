【銅魚／摘自《文匯報》2026年7月9日，本刊節選】

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療癒，正在被寫入「處方」。2018年，加拿大蒙特婁，一位家庭醫生沒有照例開藥，而是遞給患者一張特殊的字條：「請憑此條，免費參觀蒙特婁美術館。」這是加拿大法語醫生協會與美術館聯合啟動的一個試點專案，將參觀博物館作為一種「處方」開給患者。這次試點有逾百位醫生註冊參與，覆蓋精神科、腫瘤科、內科等多個科室。

2025年，瑞士納沙泰爾推出了類似的試點專案，由政府出資1萬瑞士法郎，派發500份「博物館處方」，為焦慮、抑鬱的患者開出免費參觀博物館的「藥方」。

這不是文化界的自說自話。世界衛生組織2019年發布的報告指出，超過3000項研究顯示，藝術在疾病預防、健康促進、疾病管理和治療中發揮著重要的作用。從英國國家醫療服務體系的社會處方體系，到美國菲利普美術館已運行十幾年的「創意老齡化」專案，博物館療癒正從邊緣探索走向制度建構。

2026年6月，上海也邁出了第一步。上海科技館與上海市精神衛生中心聯合啟動滬上首個「博物館處方」專案，依託上海科技館的資源定制3套差異化療癒內容：上海科技館的「節奏聲景」重建身體節律，上海自然博物館的「芳香植物」喚醒嗅覺記憶，上海天文館的「星空音樂會」用宇宙的尺度稀釋焦慮。博物館，正在成為一座城市的「情緒緩衝墊」。上海自然博物館舉行「博物館處方」療癒主題活動

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為什麼博物館有療癒功能？神經科學給出了答案。當你走進博物館，柔和的燈光、安靜的展廳、需要耐心觀看的展品，構成了一種心理學家稱為「恢復性環境」的空間。在這裡，大腦從日常的被動接收訊息─刷手機、回消息、處理多個任務，切換到了主動、低速的認知模式。這種切換本身就是對注意力的修復。

更深層的改變發生在神經層面。神經美學研究證實，當一個人沉浸在審美體驗中，凝視一幅宋畫的墨色，端詳一件青銅器的紋飾時，大腦中負責焦慮反應的杏仁核活動會顯著降低，而負責高級認知與情緒調節的前額葉皮層功能得到恢復。研究表明，保持這種「非定向注意」狀態20分鐘左右，皮質醇等壓力激素水平會明顯下降。這解釋了為什麼「心情不好就去博物館」不是一句空話─人們不是在逃避問題，而是在重新校準大腦的情緒天平。

傳統觀念認為，患有認知障礙的老人應該待在家裡，出門怕走丟、添亂。但研究告訴我們：他們更需要走出去。

審美判斷能力在阿茲海默症早期仍相對完好，藝術欣賞激活的腦區在病程中保持活躍。這意味著，即使語言和記憶在衰退，美的感受力依然可以為患者打開一扇窗。紐約現代藝術博物館自2006年啟動的「遇見自己」專案，每月專為阿茲海默症患者提供主題導覽。有參與者這樣表達心中的感受：「我不記得日期了，但導覽時那種『活著』的感覺會留下來。」在畫布前，他真實地覺得「我依然是我」。研究者觀察到，參與者在博物館更願意說話和停留，臉上也多了笑意。他們走進博物館，不是因為「能記住多少」，而是因為審美體驗不依賴記憶─當下的感受，同樣真實而深刻。

還有一項針對認知障礙患者的研究發現，觸摸史前石器、20世紀的老物件等實物，能激發參與者的程序性記憶與具身溝通能力，顯著提升他們的幸福感。這提醒我們，參觀博物館不只是用眼睛看，那些安靜地躺在展櫃裡的物件，也可以成為被傾聽和感受的存在。面對認知能力正在悄然遠去的人，或許觸覺留下的印痕，比視覺更深刻，比語言更持久。

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對家長和孩子而言，博物館提供了一個難得的共在空間。在恐龍骨架前一同驚歎，在多彩的礦物前並肩駐足，這些共享的審美體驗，比任何親子溝通課都更自然地拉近了彼此的距離。孩子在展廳裡學會了慢下來，家長則在陪伴中放下了教育的包袱。療癒，是雙向發生的，悄然卻真實。

對成年人而言，博物館最大的魅力在於視角轉換。站在一件千年文物前，焦慮被時間稀釋了。這種跨越時間的縱深感，是任何一間心理諮詢室都難以提供的。它不負責解決問題，而是幫你重新校準問題的大小。

為什麼人走進博物館會感到平靜？答案其實並不複雜。博物館是人類為自己建造的「記憶容器」。我們把最美好的東西放在那裡，把時間的痕跡保留在那裡。走進去，你便進入了一場與過去、與美、與更宏大存在的對話。在這樣的對話中，你的孤獨被看見，你的焦慮被暫時安放，你暫時從「我必須是一個有用的人」的催促中解脫出來，變回一個可以驚歎、可以發呆、可以被美打動的人。

博物館正從知識的殿堂變成靈魂的診室。它不替代藥物，不替代心理治療，但它提供了一個低門檻、無偏見、觸手可及的精神支持場景。療癒，不是每次都需要一個診室和一份診斷。它可以是一個下午在一座博物館的一件千年文物前的一次安靜駐足。我們需要的，有時不是被治療，而是被一種更宏大的存在溫柔地看見，而博物館剛好擅長這件事。

【更多精采文章請見《 讀者雜誌 》2026年10月號】