【余娟／摘自《怒江日報》2026年7月7日】

那天，我和一個名字裡帶「菌」字的女孩聊起她的名字。她解釋名字中「菌」字的來歷，而我從來沒想過，一個平常的字，能被解讀得那麼有意思。

她告訴我，她不喜歡自己的大名。一個女孩的名字裡帶「菌」，聽起來確實不如玫瑰、茉莉那樣芬芳。我問她為什麼取這個字，她苦笑著說，家裡人識字不多，父親翻字典時看到「菌」字，見釋義裡說這是蘑菇，便端詳起字形來─「你看，草字頭下的框，把『禾』框在裡面了。可框住了也不要緊，草還能冒出來。」她壓低聲音，模仿父親的腔調，一字一頓地說：「多有生命力。」我愣住了。一個字裡，竟然有從泥土裡不甘心冒出來的草，這是多麼富有野性的浪漫！

我查過「菌」字，草字頭下方的「囷」是古代一種圓形的穀倉。一個識字不多的父親，卻從這個字裡看出了莊稼的困頓與突圍。他不懂文字學，卻讀懂了比文字更古老的東西─一個農民對生命的直覺。

這讓我想起了我的外婆。她不認識「蒲公英」三個字，只管叫它「黃花地丁」。她把車前草叫「蛤蟆衣」，說它的葉子像蛤蟆的衣裳。這些植物的俗名比學名更接地氣。

外婆曾指著田埂邊一叢我叫不出名字的野草說：「這叫『止血丹』，割草時傷了手，將它揉碎敷上就好。」我後來翻了不少草藥圖譜，也沒對上號。但在她那裡，名字本來就不需要「對號」。

而我們識字的人，看草木總會先看標籤：這是懸鈴木，那是酢漿草。名字念得出來，便以為認得了。

那個名字裡帶「菌」的女孩的父親不一樣。他看字，像看地裡的莊稼。那是種了一輩子地的人才有的眼光：永遠相信被壓住的根莖會找到出路。

後來女孩說，她不再討厭這個名字了。她學著像菌類那樣，在背陰處安靜地生長，在腐朽裡尋找養分，在不被看見的地方悄悄伸展菌絲。被框住也沒關係，總有東西能冒出來。「菌」是土裡長出的力氣。

我想，這就是草木教給我們的道理：不是如何辨認它們，而是如何辨認自己身上的那點野性─那點被壓著卻還是要冒出頭來的力氣。

每個名字裡都藏著家人的祝福。就像「菌」中頑強冒出的草，就像外婆叫了一輩子的「黃花地丁」─那些接地氣的命名有著書本上沒有的智慧。它們不標準、不優雅，可它們是鮮活的。而那些被這樣命名的人，身上便長出了一些扎根的力氣。

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