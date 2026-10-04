【林崎峰／摘自浙江文藝出版社《東沙月亮裡有風》一書，本刊節選】

一

舞臺的射燈是暖黃色的，像蜂蜜一樣溫軟地流淌在琴弓上，我的四根手指熟練地在琴弦間跳躍著，這是貝多芬《D大調小提琴協奏曲》的小廣板樂章。我在這家交響樂團第二小提琴聲部的位置，一坐就是二十年，生活像既定的樂章，一直這樣平靜又悠揚，直至終章。然而，我穩定的節律突然被打破了。

在我收拾樂譜準備排練時，與我共事了十多年的樂團總監把我拉到舞臺的一側。「鄭琴老師，」他的聲音輕得我幾乎聽不見，「董事會已經通過了新任指揮提出的改革方案，樂團需要更加年輕化的聲音…」後面的話輕得我徹底聽不見，只聽清了「裁員」兩個字。

我只記得自己挺直了脊樑，嘴角牽起一個得體的、淺淺的弧度，說了句：「謝謝告知，我理解。」我甚至沒有多問一句，只是點了點頭，轉身走向自己的譜台，留下一個看似從容的優雅背影。我是小提琴手，哪怕是第二小提琴手，體面也刻在骨子裡，容不得失態。

這是最後一場演出，每一個音符都像是在告別，我的手指依然精準地落在每一個音位上，弓弦摩擦出圓潤飽滿的聲音。我的靈魂卻好像被抽離了出來，飄浮在音樂廳的上空，俯瞰著整個舞臺。目光從我坐了二十年的位置，到臺下觀眾一張張模糊的臉，再到那個年輕的新任指揮凌厲的手勢和銳利的眼神。而我，在他眼中不過是一個亟待被掃進歷史塵埃的老員工。

完美謝幕後，如雷的掌聲山呼海嘯般湧來，我一手舉著伴隨了我小半生的琴，一手舉著琴弓，迎接這或許是最後一次的榮光洗禮。我微微顫抖的指尖，顯露出一點內心的海嘯─震驚、茫然，以及一種被連根拔起的無措。

回到家，打開門，是滿屋的寂靜。女兒去外地上大學後，這套老房子顯得格外空曠，尤其是三年前丈夫病逝後。我習慣性地把琴盒放在沙發上丈夫常坐的那個位置，然後走進廚房想給自己倒杯溫水，誰知恍惚間點錯了按鈕，點了開水鍵，水快溢出杯子的時候我才發覺，便趕緊按停開關，但還是被濺出的開水燙了一下。我急忙打開水龍頭，用涼水沖洗被燙紅的虎口。

在持續的水流聲中，我扶著水池邊緣，試圖撐住緩緩下墜的身體，卻終於大哭出聲。我以後怎麼辦？我拿什麼養活女兒和自己？水龍頭嘩嘩作響，我感覺自己好像真的被淹沒了，水漫過腳踝，淹過心臟，然後我緩緩地，又不可遏制地，漂向不可知的深淵。

第二天清晨，陽光照在臉上，我睜開眼，茫然了片刻，才想起已無須早起趕去樂團了。巨大的空虛感狠狠捏緊我的心臟，逼迫我趕緊從被子裡坐起來，坐在電腦前打開招聘網站，試圖找到一些能安慰自己的招聘訊息。但很少有地方願意接收已經四十五歲、專業並不對口的我。

毫無頭緒又渾渾噩噩地過完一個上午，我沒吃早飯和午飯，下午本來想去常去的茶餐廳吃點東西，想到自己日漸囊中羞澀，最後只點了一杯鴛鴦奶茶，打包帶走。我坐在家附近公園的長椅上，小口小口地嘬著奶茶，看人來人往。一張彩色傳單被春風吹到了我的腳邊，我本想拂開，卻瞥見上面畫著的音符，便撿起來細看。

「桂花街社區活動中心開設音樂班，誠聘樂器老師！歡迎熱愛音樂的你，攜手啟迪童心！」下面羅列著待招的樂器老師，其中一行清晰地寫著：「誠聘小提琴老師一名，負責十歲以下兒童的小提琴啟蒙教學。」

教小孩？換作以前我肯定嗤之以鼻，可是現在…我掏出手機，按照上面的號碼撥了出去，聲音帶著一絲小心翼翼：「喂，您好！我看到社區活動中心的招聘訊息，我想…應聘小提琴老師。」

二

這份工作遠比我想像的要難得多，我在一片吱吱呀呀像鋸木頭一樣的聲音裡，幾乎崩潰。這群孩子最大的九歲，最小的才四歲，年齡層次不同，接受能力也不同。大部分孩子對音準沒有概念，甚至連正確的持弓姿勢都不能保持，再加上他們雖然對音樂充滿好奇，但缺乏耐心，所以常常是一節課下來，我嗓子都喊啞了，孩子們卻從最初的興奮變為迷茫，甚至呆滯。

更要命的是，幾個月下來，小提琴兒童班的學員從十二人降到了五人。空蕩蕩的教室像我家一樣，映照著我的無力和失敗，連社區活動中心的主任都來找我談話，說再這樣下去也不是個事，後邊的話他沒說，但我懂。

我想起今天上課時，在我專注地試圖教會一個小女孩分辨全弓和半弓時，她怯生生地抬頭，小聲問：「鄭老師，為什麼我們總是拉這些聽不懂的練習曲？為什麼不能學《孤勇者》呢？我爸爸手機裡常放這首歌。」

晚上回到家，我放下平時教學用的小提琴，去儲物間裡翻找了半天，然後鄭重地把琴盒抱了出來。這是陪伴了我二十年的老提琴，是老師在我正式加入交響樂團時所贈，我一直很愛惜，琴身光亮，音色也被歲月浸潤得無比醇厚。

《孤勇者》嗎？我隱約知道這是一首流行歌曲，旋律簡單，節奏明快，在我的概念裡，它和我傾注一生的古典樂之間有著難以逾越的鴻溝。但此刻，我品出了一絲冰冷的現實意味：藝術需要土壤，而藝術家需要生存。

我拿出那把老提琴，調好音，然後有些生疏地憑藉白天匆匆用手機搜尋的音樂片段，嘗試在琴弦上找到旋律。起初是磕磕巴巴的，漸漸地，那昂揚中帶著溫暖的旋律，開始從老提琴中流淌出來。這種充滿生命力和時代屬性的旋律與樸素情感並不違和，甚至別樣的動人心弦。

第二天，我深吸一口氣，對僅剩的五名眼神飄忽的學生宣布：「今天，我們來學《孤勇者》！」教室裡爆發出罕見的歡呼聲，孩子們的眼睛瞬間被點亮了。我的教學從此出現了意想不到的轉機，孩子們為了拉熟自己喜歡的曲子，竟然願意忍受枯燥的基本功練習。我順勢將小提琴的持琴、運弓、音階練習等內容編織進流行曲目的教學中，孩子們也帶著發自內心的興奮和期待，以最大的耐心和熱情投入學習中。

看著孩子們雖然顫抖但依然堅持舉著琴弓的手，我心裡那最後一點屬於藝術家的矜持也鬆動了，或許我沒有機會教出一個專業小提琴手，但如果能讓本來就對音樂感興趣的孩子真正愛上音樂，甚至能自己創作音樂，這何嘗不是功德無量？

三

社區中心的課時費微薄，為了維持生計，我不得不接更多的私教課，在城市的各個角落穿梭。在一個為柴米油鹽和音樂夢想奔忙的尋常日子裡，我剛下地鐵時，手機響了，螢幕上閃爍的是一個我沒想到還會再亮起的名字─樂團總監。我遲疑了一會兒，還是接通了電話。

「鄭老師，有件急事，想請你回來幫個忙。」他解釋道，樂團安排了一場為山區兒童音樂教育籌款的慈善義演，原本已經準備妥當，可不承想新任指揮近來和大半個樂團都吵翻了天，因為不同的藝術理念而爆發衝突，甚至有五名骨幹樂手向他提出了離職申請。

「當然，我還壓著沒同意，不過他們現在也都不肯配合排練和演出，眼看著下週的義演就要『開天窗』了啊！」總監的聲音裡透著懇求，「救場如救火，鄭老師，你的業務能力我們都清楚，這次你能不能回來幫幫樂團？」聽我沒說話，那邊趕緊補充了一句：「當然，會有報酬的。」他頓了頓，又有些局促地說：「不過，只是臨時幫忙，不是正式回歸…」

我握著手機，腦海中閃過那個年輕氣盛、力主改革的指揮，閃過自己被宣布淘汰時勉強維持的體面下的無措。我沉默了許久，終究還是輕聲回答：「好，我把時間空出來。」

我再次打開儲物間，翻找出落了些許灰塵的古典樂曲譜，曾經爛熟於心的曲調，如今還真需要再找尋一下。我的手指在琴弦間遊走，試圖找回屬於大樂團的嚴謹和共鳴，思緒卻在音樂之外飄得更遠─指揮聽到我的驚豔一曲會作何感想？會不會後悔辭退我？會不會當場求我留下？正沉浸在自己的音樂和幻想中，手機突然又響了，我被嚇了一跳，趕忙放下小提琴，拿起手機一看，還是樂團總監。

我接通電話，那頭不等我禮貌問好，像生怕說慢了一樣，連珠炮似的開腔：「鄭老師，實在不好意思，義演你不用來了，指揮說寧可取消演出，也不用被淘汰的老團員。對不起，真是對不起…」

沒等他那邊囉囉唆唆的道歉說完，我掛斷了電話。一股灼熱帶著恥辱的怒意，混著冰涼的失望，猛地衝上頭頂，因為那份毫不掩飾的輕蔑，因為被輕易踐踏的我曾視若生命的音樂和尊嚴。

我深吸一口氣，重新拿起手機，打開社交軟件，手指在螢幕上快速敲下幾行字：「如果你想聽《卡農》的莊嚴與《孤勇者》的熱血如何在琴弦上完美融合，見證音樂最本真的生命力，本週六下午三點，桂花街社區活動中心，我們不見不散！」然後我狠狠點擊了發送鍵，心裡湧起一股破釜沉舟的快感。

但慢慢地，我冷靜下來，心中又升騰起一絲孤注一擲的忐忑。可讓我沒有想到的是，這條帶著情緒的動態，竟然像一粒石子投入湖中，不斷在湖面上擴大著漣漪。那些我教過的孩子的家長、社區裡喜歡音樂的業主看到了，甚至本地一家專注城市文化生活的音樂電臺的編輯也看到了，並迅速轉發。該電臺還特意為此做了一期簡短報導，標題是《從樂團演奏家到社區教師，她用琴弦連接古典與流行》。

週六下午，桂花街社區活動中心這間原本空曠的教室，裡三層外三層擠滿了人。孩子們小臉紅撲撲的，有些緊張，但更多的是期待，眼睛裡閃著興奮的光。我握著琴弓的手心微微出汗。我以前見過比這大得多的舞臺和場面，居然在今天緊張了。我想，這不只是我一個人和一群孩子的展演，更是一種全新音樂態度的表達，以我們手中的琴奏出我們心中的歌。我的心忽然安定了下來。

琴聲響起。德布西的《月光》靜謐流淌過後，是《卡農》的循環與昇華，緊接著，旋律巧妙一轉，《孤勇者》那充滿力量的節奏破空而出，老提琴彷彿被注入了時代的脈搏。沒有龐大的樂團，沒有華麗的禮服，只有我和一群稚齡兒童在演奏。曲罷，孩子們學著我教給他們的古典禮儀，緊緊握著樂器的小手向兩側高舉，然後虔誠地彎腰謝幕。

掌聲雷動，久久不息。當我的視線掃過臺下那一張張滿足而興奮的臉龐時，目光猛然定格在教室的最後一排，一個倚牆而立的身影─那個年輕的新任指揮。他臉上沒什麼表情，那一雙眼睛看著我，裡面好像有複雜的情緒，或許還有一絲不易察覺的震動。

人群漸漸散去，教室裡只剩下故意慢吞吞收拾琴譜的我和那個遲遲沒有離開的身影。最終，他還是走了過來。「鄭老師，」他的聲音少了幾分平時的居高臨下，「我為之前的話向你道歉。」他停頓了一下，目光落在我手中的小提琴上：「你的音樂，很有生命力。是我狹隘了。」

我平靜地點了點頭，沒有說話，將琴譜收好，把琴放回琴盒。然後，我轉過身，靜靜地看著他，等待他說出真正想說的話。指揮深吸一口氣：「義演不能取消，山區孩子們對音樂的熱愛，以及樂團的聲音，都不能因為我的固執而消失。我們需要你，不是臨時頂替那個空缺…我更希望你能參與設計演出內容，就像你剛才做的那樣，讓經典曲目與通俗動人的旋律真正融合起來。我想，不只是我和樂團，所有音樂人都需要這種連接。」

我靜靜地聽著，心中百感交集。我看著眼前這個曾經不可一世的年輕人，看到了他眼中的真誠和妥協，也看到了他對音樂純粹的熱愛和對音樂發展的擔憂。沉默片刻後，我聽到自己清晰而平穩的聲音：「我可以回去幫忙，但有一個條件。」

指揮抬手，動作禮貌又優雅，示意我繼續講下去。我的聲音不高，卻帶著不容置疑的力量：「無論是正式團員，還是臨時樂手，只要是站在那個舞臺上為音樂付出的人，都應該獲得公平的待遇和應有的尊重。音樂不該有貴賤之分，演奏音樂的人，更不該有。」年輕的指揮馬上鄭重點頭，沒有任何猶豫：「我答應你，這本就是我們應該做到的。」

四

我重返樂團排練廳後，排練並不算順利。當我拿出精心改編的曲譜，將貝多芬《歡樂頌》的莊嚴主題與一首旋律優美的流行歌曲用複調手法交織時，幾位年輕的樂手，尤其是那位頂替了我原來席位的第二小提琴手，毫不掩飾地皺起了眉頭。「鄭老師，」首席的語氣帶著禮貌的質疑，「這樣改編，會不會…太通俗了？我們畢竟是專業的交響樂團。」

爭辯的話就在嘴邊，盤旋了兩圈，我還是把它嚥了下去。我想起社區教室裡那些從迷茫到閃亮的眼睛，想起音樂響起時爆發的生命力，我只是平靜地對首席和其他樂手點了點頭，說：「我明白大家的顧慮，明天我想請幾個特別的小嘉賓來和大家合練一次。」

第二天，樂團排練廳的木質大門被緩緩推開，一群不同年齡的孩子怯生生地走了進來。在樂團樂手們疑惑的目光中，孩子們在我溫柔的示意下，架起了琴。起初，琴聲的音準飄忽，節奏也不算穩定，他們演奏的是簡化版的《歡樂頌》和《第二圓舞曲》。然而，當這稚嫩卻又無比認真的琴聲努力追尋著旋律時，排練廳裡原本帶著質疑的交談聲消失了，大人們都放下了手中的樂器，靜靜聽著─沒有炫技，沒有完美的和聲，有的是未經雕琢的真誠，以及努力用琴聲表達出的那種對音樂毫無保留的熱愛。最後一個音符落下，孩子們緊張地望向我，又偷偷瞟向周圍那些專業的大師。

先是一片寂靜，然後不知是誰先開始，零星的掌聲響起，最後迅速匯聚成一片真誠的暖流。年輕的首席也在拚命鼓掌，他眼神中的質疑消散了，只剩下領悟和尊重。

為山區兒童募捐的慈善義演如期舉行，當古典樂的宏偉與流行樂的親切在我的改編下水乳交融時，當交響樂團磅礴的音樂與螢幕上山區孩子渴望音樂的眼神交相輝映時，我在臺上終於忍不住熱淚盈眶。

演出結束後，總監和指揮一起來找我，懇切地發出邀請，希望我能重回樂團。面對這份我曾經無比渴望的認可和邀請，此刻我的心中卻異常平靜。我微笑著，搖了搖頭：「謝謝你們的好意，但我已經找到了我的舞臺。」

第二天清晨，我背著那個跟隨我輾轉了二十年、邊角已有些磨損的琴盒，步伐穩健地走向桂花街社區活動中心。推開那扇熟悉的玻璃門，新一批的學生已經坐在那裡，小臉上寫滿了對未知的期待和一絲忐忑。最後一排還坐著一位來接孩子的家長，被教室裡的音樂吸引，駐足許久。課後她找到我，有些不好意思地問：「老師，你收成人學生嗎？我一直想學小提琴，但覺得古典樂太高深了，要是能拉一拉喜歡的歌就好了。」

一個紮著馬尾辮的小姑娘一臉天真，仰頭問我：「老師，我們今天學什麼呀？」我放下琴盒，目光掃過這些嶄新的、充滿無限可能的面孔，揚起一個大大的笑容：「今天，我們既學貝多芬，也學《孤勇者》。」

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