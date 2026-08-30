【顧川／摘自《商界》2026年6月上】

過去幾十年，企業判斷一個人值不值錢，往往看3件事：學歷、資歷、經驗。但今天，這套邏輯顯然在被快速改寫。AI正在重塑工作流程，全球產業鏈正在重構，組織結構正在被重新定義。越來越多的企業開始發現，真正決定一個人價值的，不再是「知道什麼」，而是「能不能出結果」「能不能連接系統」「能不能和AI協同」。

這意味著，一個新的「人才定價時代」已經來臨。

AI協同者

人們一直在討論一個問題：「AI會不會替代人？」但真正的問題其實不是「AI替代人」，而是會使用AI的人，會替代不會使用AI的人。

未來具有高市場價值的人才之一，一定是「AI協同者」。

注意，這裡最重要的不是「會不會用AI工具」，而是能不能把AI真正變成生產力。這兩者之間，差距巨大。

今天，很多人使用AI，仍然停留在把它當聊天工具階段。問幾個問題，寫幾段文案，生成幾張圖片，就覺得自己已經進入AI時代。但真正的AI協同者，已經開始把AI嵌入整個工作流。他們思考的問題不是AI能幫自己做什麼，而是哪些工作不應該再由人親自完成。

這是一種生產方式的變化。

比如程式設計師。過去，一名程式設計師將大量時間花在寫基礎代碼、測試、調試上。現在，越來越多開發工作已經變成人負責架構和梳理邏輯，AI負責生成與執行。未來優秀程式設計師的核心能力，不再只是寫代碼，還包括調度多個AI Agent(智能體)協同完成任務。

同樣的變化，也正發生在內容創作者、產品經理、諮詢顧問、製造業工程師身上。

一位優秀的內容創作者，未來比拚的不是寫得快，而是能否建立一套AI內容工廠，包括選題系統、數據分析、腳本生成、分發優化、用戶反饋，形成一個閉環。

一位產品經理，也不再只是寫需求文檔的人。未來真正值錢的產品經理，必須懂用戶行為、數據邏輯、AI交互、自動化流程、模型能力邊界等。

因為未來的產品，會越來越像人類目標＋AI執行的組合系統。

製造業也一樣。未來工廠裡薪酬最高的工程師，不一定是最會操作機器的人，而是最懂如何讓機器、數據、AI和供應鏈協同的人。這意味著，AI時代，無法利用AI提升工作能力的人，可能面臨更大的職業壓力。

工業革命時代，機器替代的是人的體力；AI革命時代，AI替代的是人的重複性腦力勞動。所以未來的核心競爭力，不是知識儲備，而是駕馭智慧型系統的能力。

這也就是為什麼今天越來越多的企業開始強調AI協作、提示詞寫作能力、Agent自動化、數據驅動決策。

因為它們背後，本質上是新的生產力語言。

跨界連接者

如果說AI協同者解決的是效率問題，那麼第二類最具市場價值的人才，解決的是複雜系統的問題。

未來的商業世界，一個很大的變化是單一專業的局限日益顯現。過去，一個行業往往相對穩定，技術是技術、營銷是營銷、法務是法務、研發是研發。但今天，邊界都在消失。新能源汽車公司已經不再是傳統汽車公司，而是軟體公司＋芯片公司＋電池公司＋數據公司的混合體。平臺企業也越來越不像網際網路公司，而更像金融系統、物流系統、內容系統、演算法系統、全球化組織系統的疊加。

未來最大的競爭，不再是單點能力的競爭，而是系統協同的競爭。

這意味著，未來最具競爭力的人才，往往不是單點專家，而是能夠連接多個系統的人。比如既懂技術，又懂商業的人；既懂研發，又懂用戶的人；既懂全球化，又懂本地化的人。

因為真正複雜的問題，從來不是單一學科可以解決的。

很多企業今天最大的困難，並不是沒人幹活，而是部門之間無法協同。技術團隊不瞭解市場，市場團隊不瞭解產品，法務團隊不瞭解演算法，研發團隊不瞭解用戶，最後形成大量組織內耗。

而未來最昂貴的人，就是那些能夠「翻譯」不同系統語言的人。這一點，在全球企業組織變化中已經越來越明顯。越來越多的公司開始採用一種新的組織形態─「多維混編團隊」。

一個計畫組裡，可能同時包含負責研發、產品、演算法、用戶增長、法律合規、供應鏈、商業化運營的人員。因為未來真正的問題，不是某一個部門能不能做好，而是整個系統能不能協同起來。

隨著訊息流轉加快和部分流程的自動化，一些以上傳下達為主要職責的中層崗位可能被壓縮。組織真正需要的，不再是上傳下達的人，而是能夠連接複雜系統的人。

結果證明者

未來，還有一個巨大的變化，企業越來越不相信標籤，而越來越相信結果。

過去，很多人的職業價值，建立在學歷、頭銜、大廠背景、工作年限之上。但今天，企業越來越發現這些東西並不一定等於真實能力。尤其在AI時代，一個人獲取知識的門檻正在快速下降。真正拉開差距的，不再是知道，而是做到。

因此，未來企業會越來越重視計畫實際成果、可驗證產出。

相比一份漂亮的簡歷，企業更願意看你做過什麼，解決過什麼問題，創造過什麼結果。

一項最新調查顯示，在企業認為最可信的人才憑證中，選擇工作經歷的受訪企業占58.5%，選擇計畫成果或樣本的占52.9%，選擇學歷的占41.0%。

這背後其實意味著人才評價體系正在從身分邏輯轉向結果邏輯。有沒有真實產品、商業案例、用戶增長數據、長期運營結果、持續輸出能力等，會變得越來越重要。

為什麼今天越來越多的年輕人開始透過自媒體、開源計畫、獨立產品、個人IP(知識產權)、社區運營等獲得職業機會？因為網際網路和AI，正在讓個人成果變得前所未有地可見。未來，一個人的職業信用，很可能不是來自公司背書，而是來自長期積累的公開成果。

這也就是為什麼，未來最具競爭力的人往往具備一種能力：把自己的價值「產品化」。因為企業更願意為可以驗證、具有較高確定性的結果付費。

最後，未來真正稀缺的是進化能力。因為AI最大的影響並不是替代某個崗位，而是讓整個社會的能力更新週期被極度壓縮。過去，一個行業的知識體系可能10年才變化一次，未來可能6個月就會重構。

這意味著，過度依賴既有經驗和穩定路徑可能帶來風險。未來最危險的人，不是能力差的人，而是停止學習的人。

【更多精采文章請見《 讀者雜誌 》2026年9月號】