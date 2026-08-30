【米一陽／摘自微信公眾號「羅輯思維」】

你的身體和大腦，從來不是分開的。

當你動起來的那一刻，

你的大腦就已經開始悄悄改變了。

●腦子裡太吵，雜念纏人，試試越野跑或山地徒步。

崎嶇的路況逼你專注腳下，每邁出一步，都需要快速判斷該踩在哪塊石頭上、避開哪條樹根。身體全力消耗能量時，大腦會自動進入一種強制專注狀態，那個負責胡思亂想的神經網路會被暫時關停。等你走到終點，會發現那些紛雜的念頭早就消散在風裡了。身體累了，腦子就靜了。

注意，運動強度一定要結合自身狀況，徒步時選擇安全路線。

●經常猶豫不決，優柔寡斷，試試打排球或躲避球。

這類球類運動有一個共同特點：瞬息萬變，沒時間讓你反覆權衡。球飛過來的那一刻，你要麼接，要麼躲，在零點幾秒內必須做出判斷。

每一次接球、每一次躲避，都是一次高強度的即時決策訓練。練多了，你會發現自己在做決定時也變得乾脆了。因為你的大腦已經習慣了「先行動，再修正」的模式，而不是「反覆分析，永遠不動」。決斷力是可以練出來的。

●情緒焦慮，坐立難安，可以試試連續騎行40分鐘。

為什麼是40分鐘？因為持續有氧運動到一定時長，身體會開始分泌內啡肽。內啡肽是大腦自帶的情緒潤滑劑，它會讓緊繃的神經鬆弛下來。這時候不用拚速度，保持穩定的節奏就好。當微風拂過你的臉，汗水流出來，你會發現那塊壓在胸口的石頭，慢慢變輕了。

騎行還有一個隱形好處：它會給你一段完整的不被手機打擾的時間。在這段時間裡，你的大腦可以完成一次重啟。

●注意力渙散，容易分心，可以玩一玩飛鏢或投籃。

當你瞄準靶心或籃框的那一刻，全世界都安靜了。你的視覺聚焦在目標上，呼吸自動調整，手部肌肉精準發力─全身上下的感官高度統一。這個狀態，也可以叫「心流」。

長期練習，你的前額葉皮層會變得越來越活躍。在工作或學習時，進入心流狀態會越來越容易，效率自然會提高。

●思維僵化，缺乏新意，可以學攀岩或衝浪。

攀岩或衝浪，重點不是要做得多好，重要的是學習的過程。你的大腦早已形成了固定的神經連接，就像一條走熟了的路。而全新的動作模式，會逼著大腦打破舊連接，搭建新通路。這個過程體現了「神經可塑性」。

你可能會覺得自己很笨拙，手腳不協調，怎麼都做不好。別急，笨拙恰恰是神經在長新芽。等你的身體學會了這個新技能，你會發現，僵化的思維也被撬開了一條縫，新的靈感開始湧進來。待在舒適區裡不利於創新，笨拙才是成長的開始。

●情緒壓抑，心裡憋悶，可以嘗試泰拳或綜合格鬥。

把積壓的情緒釋放在拳套和步伐裡。進攻時的果敢、防守時的敏銳，需要你全程高度專注。你沒有餘力去想那些糟心事，你的全部注意力都在對手、節奏和自己的身體上。打完了，你會發現整個人變得通透舒展。這不是暴力，而是情緒的出口。

在運動生理學上，這叫「宣洩效應」。高強度的對抗性訓練能促進腎上腺素的分泌和皮質醇代謝，讓那些「戰鬥或逃跑」反應殘留的化學物質被清理乾淨。

●記性差，可以練單腳站立。

保持平衡時，你的小腦被直接刺激。小腦雖然只占大腦體積的10%，但它擁有的神經元數量超過整個大腦的一半。它負責的不只是平衡，還包括訊息的快速整合。

單腿站立時，你的大腦在高速整合視覺、前庭覺和本體感覺的訊息。協調性練好了，訊息處理能力上來了，記憶力自然變強。

●左右不協調，肢體笨拙，你可以練習用非慣用手。

這不是因為你天生協調性差，而是因為大腦左右半球之間的連接不夠強。要改善這一點，不需要任何器械，只需要做些簡單的改變：用非慣用手做日常小事。比如，左手刷牙，左手拿杯子，左手用滑鼠…

別小看這些動作。當你強迫自己使用非慣用手時，你是在逼著大腦建立新的跨半球連接。胼胝體，也就是連接左右大腦的橋梁，會變得更活躍、更高效。

●腦子容易卡殼，經常沒思路，可以試試爬行。

這個原始動作有一個神奇的效果：為過度興奮的大腦降速。當你專注於四肢的協調移動時，大腦中那些過度活躍的前額葉區域會慢慢平靜下來，更基礎的神經通路被活化。往往這時候，那些被卡住的靈感，反而自己冒出來了。

當你不再死盯著問題，大腦會在後臺繼續工作，把那些散落的訊息碎片重新組合。靈感不一定是想出來的，也可以是等來的。

●拖延嚴重，啟動困難，可以試試15分鐘高強度間歇訓練。

拖延的本質是什麼？不是懶，而是啟動困難。怎麼辦？用最短的時間，完成一個最小單元的任務。高強度間歇訓練就是完美匹配這個邏輯的運動形式。15分鐘，一組接一組，主打「立刻開始、立刻完成」。

每組動作結束時，你的大腦都會即時收穫成就感。短短15分鐘裡，你會經歷好幾次「開始—完成—獎勵」的循環。慢慢地，這個模式會遷移到你的工作和生活中。當你習慣了快速攻克難題，拖延的慣性自然會被打破。

●不敢開口，害怕表達，可以嘗試即興說唱或跳節奏感強的舞蹈。

這兩種活動有一個共同的特點：一邊踩節拍，一邊組織語言或動作。邏輯、韻律、情緒，必須同時在線。這強制你的左右腦協同工作─左腦負責語言和邏輯，右腦負責節奏和情緒。

練久了，你會發現自己的語言組織能力大幅提升，說話更有條理，也不再害怕當眾表達了。因為你已經習慣了「邊想邊說、邊說邊調」的模式，而不是「想好了再說」─這往往會讓你一個字都說不出來。

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