【紫陌紅塵／摘自微信公眾號「南在南方me」】

鄭莊公請潁考叔吃飯，自然有酒有肉，但潁考叔只是喝酒，肉放在一邊兒。鄭莊公問是肉不合口味嗎？潁考叔說，以前我吃過的東西，我母親也會吃到，只是這次國君請我吃的肉，母親見都沒見過，所以我想帶回家請母親嘗嘗。鄭莊公連連歎息說，你有機會孝順母親，我卻沒了這個機會…潁考叔問鄭莊公為什麼這樣說。

原來，鄭莊公的母親武姜偏心，從小不喜歡他，因為他出生時胎位不正，武姜差點兒難產死去。母親喜歡他的弟弟共叔段，按母親的意思，應該立弟弟當太子，只是他爹鄭武公不同意。他繼位後，母親幫共叔段討得鄭國第二大城京邑為封地，儘管這不合規矩，但他也同意了。共叔段做了京城大叔之後，招兵買馬，自然是非法的。有人跟鄭莊公說了，他回了一句放之四海而皆準的話─「多行不義，必自斃」，但他也沒閒著，準備了後手。等有一天弟弟起兵，武姜準備開城門接應，鄭莊公得知日期後先行發兵討伐京邑。弟弟逃了，他把母親安置在城潁，並立誓不到黃泉不相見…

潁考叔沉思了一會兒說，國君一言九鼎，不過，如果挖條地道和母親相見，也是說話算話啊。於是，母子復相見。

《左傳》裡的這篇文章，我時不時會看一遍，每次看感觸都不一樣。鄭莊公一句「大隧之中，其樂也融融」，他母親一句「大隧之外，其樂也泄泄」，總讓人眼熱，到底還是骨肉相逢。還有，潁考叔從筵席上給母親帶吃的，也讓人感懷，雖說文章裡這一次帶肉有做戲的成分，可有好吃的想著母親和親人，想著帶回家，這是人之常情。

《三國志》裡說，陸績6歲時在九江拜見袁術，袁術讓人拿橘子招待他。臨行拜別袁術時，陸績懷裡的3個橘子掉了出來。袁術開玩笑說：「陸郎來做客怎麼還揣橘子走啊？」陸績回答：「我帶回去給母親吃啊。」

一千多年前的童聲依然清脆，我們好像也不例外。祖母和母親，她們陸續帶給我的那些細微的吃食，隨著年月的增加，那些微小情愫日漸豐盈。我懂事以後，才明白那些食物的意義，就像一隻鹿站在水邊，水輕撫著它的嘴唇，那麼清澈的映照。從她們的眼睛裡看見自己，不是反哺，只是一直在心裡，不肯忘記。

從前，鄉下人家清寒，筵席也簡單，但禮俗還是有模有樣，果盤、涼盤、熱菜、湯碗得夠數，至於內容，也沒人計較。祖母和母親要去幫廚，自然也會坐席，我們小孩兒很少有坐席的機會，甚至不許接近筵席，因為饞得流口水，樣子實在難看，有點兒丟人現眼，索性待在家裡。她們回來，我們老遠去迎，她們從衣袋裡掏出幾顆花生，有時是一撮白生生的瓜子，有時還會有一兩顆水果糖，這些都帶著她們的體溫。瓜子、花生好帶，水果糖常常有些融化，我們歡呼雀躍，雖說不夠一口，但按祖母的話說，「香個嘴呀」。嗯，讓嘴裡有點兒香味。

後來，祖母老了，幫不了廚，也不肯再去吃席，而我長大了，有了吃筵席的機會。有一回我在席上吃到一種大軟糖，只是咬了一小口，就立刻包了起來。筵席上的糖果有定數，不能多拿。我回家將軟糖拿給祖母，祖母看著糖上的牙印兒，悄悄地抹了一下眼淚，想來她是高興的。那時候，我們對甜一往情深。這讓我想起我看過的一個故事。

1953年，58歲的徐悲鴻先生參加一個宴會，突發腦出血，被送往醫院搶救，3天後，永離人世。他的妻子廖靜文在他的衣服口袋裡發現了3顆還沒有來得及給妻兒的水果糖。廖靜文將那3顆糖放在書櫃裡，幾年後，飽滿的硬糖融化了，糖紙像一件寬大的衣服，一點也不合身，可那是她的念想…徐先生去世時，廖靜文才30歲，她活到了92歲，那麼多的日子、那麼多的事情，她想起那3顆水果糖依然老淚縱橫，難以忘懷。我能理解廖靜文的心情，一顆糖的甜蜜，勝過言語無數。

從筵席上給母親帶回的吃食，想起來沒有什麼特別的：一只流油的鹹鴨蛋、幾顆芝麻丸子、幾瓣很甜很甜的橙子。要說特別的，要算兩隻墨魚仔，母親咬第一口時有點兒遲疑，那種口感讓她不放心，不過，她還是咬了第二口，看見冒出「墨水」時，才終於放下筷子，直說沒有這個口福。等孩子放學後，吃剩下的那隻墨魚仔，母親看孩子吃得有味，歎息不該糟蹋了那一隻，要是留給孩子吃才好呢。

蘇東坡在一首詩中寫：「君來坐樹下，飽食攜其餘。歸舍遺兒子，懷抱不可虛。」一位80歲的老人招待他，坐在荔枝樹下吃酒，吃飽喝足，要他帶些荔枝回家給孩子吃。

懷抱不可虛，世上許多事，因為襟懷，充滿盛意。

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