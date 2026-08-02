保衛前額葉
【蟲兒飛／摘自《大公報》2026年5月8日】
前段時間，不少網友都認為自己確診了「前額葉受損」。
前額葉是大腦最前端的區域，占大腦皮層的近1/3。前額葉是個晚熟的部位，進化晚、發育慢，大部分人的前額葉在25歲以後才逐步完善，有些人甚至會延遲到30歲以後。但它又特別重要，承擔著整合訊息、理性決策的任務，還負責保持注意力集中、調節情緒、維持正常的人際交往等，被稱為大腦的「司令部」或「首席執行官」。
在醫學上，前額葉受損是一種器質性病變。作為「網絡病」的「前額葉受損」則更多是網民的自嘲，指「記憶力變差」「注意力下降」「情緒不穩定」「選擇困難症」等身心體驗，而這些情況誰都難免會遇到。許多人恍然大悟，原來我什麼都不想幹，並不是犯懶，而是我的前額葉累了。一時間，前額葉成了背鍋俠。
訊息過載的環境，高強度、不間斷的腦力勞動，特別是同時給大腦布置多個任務，都會對前額葉健康造成影響。因此，「前額葉受損」或許不能定義為「網絡病」，但保衛前額葉的確是網絡時代提出的新任務。
網上善於保衛前額葉的招數很多，我以為，大都可歸為「留白」二字。「留白」本是藝術術語，也是中國傳統藝術追求的高妙境界。藝術家把「留白」叫作減法美學，將之用於舞臺、園林等設計，營造空靈感。如果把「留白」用於健康，不妨和自己簽訂一份保衛前額葉的協議，每天24小時，不必分秒必爭都填滿，更不應該被噪聲、瑣事占據，留一些空白用於走神、發呆、無所事事，讓前額葉得以休息。
【更多精采文章請見《讀者雜誌》2026年8月號】
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