【小林／摘自微信公眾號「有趣冷知識」】

小時候週末睡懶覺，常被父母呵斥「都日上三竿了還不起」，可見「日上三竿」形容時間已經不早了。

那這個「三竿」指的是什麼？「日上三竿」說的又是幾點呢？

古時候，人們沒有現代時鐘，經常用太陽影子的變化來判斷時間，「竿」是最早的測影工具之一。

早在西周時期，人們就掌握了「立竿測影」的方法。所謂「立竿測影」，就是在地面上豎一根均勻筆直的木竿，每當清晨太陽升起後，竿影便會隨著太陽高度的變化逐漸縮短，正午時分影子最短，午後又慢慢變長。

比如，傳說中周公旦設置的圭表就是利用這個原理來觀測日影。

南朝梁蕭子顯編撰的《南齊書》記載，齊武帝永明五年(487年)的一次天象：「日出高三竿，朱色赤黃，日暈，虹抱珥直背。」

有人認為，這裡的「高三竿」並非指3根竿子疊加的高度，而是指太陽升高到讓竿影縮短為3倍竿長時的狀態。

至於對應的時間，由於地球傾角與公轉，竿影長度隨季節與緯度變化。

以中原地區為例，春分秋分時節，日出後太陽高度逐漸升高，竿影隨之縮短，「三竿」之時約在早晨7點30分至8點。而到了冬至，太陽斜射，「三竿」可能延遲至8點30分左右。

這個推算也能在其他古籍中得到印證，像明代吳敬編撰的《九章算法比類大全》裡，「紅日三竿」被用來代表卯時(早晨5點到7點)與辰時(上午7點到9點)交替的時間。

雖然這個時間放到現在也不算太晚，畢竟很多人早上9點才上班，七八點起床完全來得及。

可古代的老百姓多在卯時左右起床勞作，辰時，人們都開始幹上午的農活了，若到「日上三竿」才起身，確實已錯過早間勞作的黃金時間，難怪會被認為在睡懶覺。

不過，也有人認為，古代的「一竿」為一丈，按漢代一丈約2.3米來計算，三竿則為6.9米，意思是標杆影子長度大約為6.9米。

在一些晚清小說中，有「睡到日高三丈，方才醒來」的情節。可由於不知明確的標杆長度，因此具體指幾點就不得而知了。

另外，還有人認為「三竿」與古代的計時器「日晷」有關。日晷也是利用「立竿測影」的原理來獲取時間，透過位於晷面中心的晷針，在太陽光下移動的距離來判斷所處的時辰。

一天12個時辰，人們將晷面劃分為12個刻度，晷針的影子在晷面移動一個刻度稱為「一竿」。

因此，「日出即有影」的卯時稱為「一竿」，「三竿」則是晷針的影子在晷面移動兩個刻度，也就來到了巳時，對應上午9點到11點。

別說在古代，這個時間就是放到現在也是夜貓子作息時間，當然被認為是睡懶覺了！

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