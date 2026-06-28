【大江東去／摘自微信公眾號「鏈上漂流」】

西元64年，皇帝尼祿把羅馬銀幣第納爾的含銀量從97.5%降至93.5%，這4個百分點像是國家財政壓力第一次清楚地刻進銀幣的成色裡：「我們的錢不夠花了，但我們有冶煉爐。」

那年夏天，羅馬城燒了6天7夜，後又復燃3天。14個區中3個完全被燒毀、7個嚴重受損。尼祿需要錢重建，但國庫資金不夠。怎麼辦？加稅太慢，搶劫太明顯。他選擇了第三條路：把每枚第納爾的重量從約3.9克降到約3.4克，同時把純度從接近足銀砍掉4個點。

算術很簡單。原來1羅馬磅(約327克)白銀鑄84枚幣，現在鑄96枚。憑空多出來的那12枚，就是火災重建資金。沒有人投票，沒有人簽字，沒有元老院辯論。只有鑄幣廠裡的一群工匠，往坩堝裡多扔了一把銅。

「灰吹法」是人類最早的貴金屬檢測技術之一，原理極其簡單：把你懷疑不純的銀放進一個用骨灰等材料製成的淺碗，加熱到大約攝氏960度。鉛和銅的氧化物會被骨灰吸收，純銀會留在碗底。透過稱量碗底剩下的金屬珠粒，可估算其成色。

羅馬人把這種技術玩到了極致。他們能把含銀的鉛礦中的銀提煉到只剩0.01%的殘留，然後在脫銀後的鉛錠上刻上「EX ARG」(銀已取盡)。

一個能在鉛礦裡把銀摳到只剩萬分之一的文明，不可能不知道鑄造的銀幣裡摻了多少銅。每一個皇帝、鑄幣官都知道，灰吹碗不會撒謊。你把一枚第納爾扔進去燒，碗底那一小攤銀子的重量就是判決書。

尼祿砍了4個點，這是起手式。他的邏輯鏈條是這樣的：帝國需要錢，銀礦產量卻跟不上；鑄幣廠可以在每枚幣裡少放一點銀；老百姓拿到手的幣和以前的一模一樣，誰會去做檢測？誰家裡有骨灰碗？即使沒人有，市場也有。

西元2世紀，在圖拉真的治下，銀幣的含銀量下滑到85%。人們開始把老銀幣藏起來，這不是收藏癖，而是出於本能。舉個例子，你手裡有兩枚銀幣，一枚重一枚輕，你會花哪一枚？答案肯定是輕的。這個行為，後來被一個叫格雷欣的英國人總結成了一句話─劣幣驅逐良幣。

但是，格雷欣活在16世紀，古羅馬人沒有聽過這句話。他們只有一個動作，把老幣塞進牆縫裡。考古學家在龐貝、不列顛尼亞行省，以及日爾曼尼亞上、下行省的廢墟裡，挖出過成罐的奧古斯都時期的第納爾。那些銀幣的含銀量接近98%。它們的主人把它們藏起來，然後跑了、忘了，或者死了。銀幣留在牆縫裡，一藏就是約兩千年。市場也有自己的灰吹碗，它叫價格。

馬可‧奧勒留是個好皇帝，他寫的《沉思錄》至今還在流傳。但是，他也把銀幣的含銀量砍到了75%。不是因為他貪，而是因為他在多瑙河邊打了14年的仗。日爾曼人不收第納爾，他們要糧食、武器、士兵的命。而這些東西都需要用錢去換，奧勒留的哲學改變不了後勤的帳單。他在日記裡寫道：「你所擁有的一切都是借來的。」他沒寫的是，這還包括貨幣的信用。

塞普提米‧塞維魯是一個軍人。西元211年，他躺在床上等死。他把兩個兒子叫到面前，留下了治國遺言：「讓士兵發財，別管其他人。」歷史學家凱西烏斯‧狄奧記錄了這句話，後來的歷史學家覺得這是暴君的自白。

但塞維魯只是說了實話，羅馬帝國的邏輯已經簡化到這種地步：誰控制軍隊，誰就是皇帝。軍隊需要錢，但錢從哪裡來？銀礦枯竭，貿易逆差，瘟疫還把稅基殺了一半。所以，只能從銀幣裡摳。

塞維魯把銀幣的含銀量壓縮到約60%，他的兒子卡拉卡拉接手後壓縮到50%。然後，卡拉卡拉做了一件天才的事：西元215年，他發明了一種新幣「安東尼尼安努斯幣」，面值兩個第納爾。它的重量是5.1克，而兩個第納爾本該重6.8克。也就是說，他給你一枚寫著2第納爾的銀幣，裡面只有1.5枚幣的銀。剩下那0.5枚的差額，就是皇帝的利潤。這不叫貨幣改革，這是等比縮放版的偷。

一件被教科書輕描淡寫的事發生了，老百姓學會了辨別銀幣。他們學會了用指甲刮銀幣的邊，新幣邊緣的手感不一樣。新幣輕一點、軟一點，刮下來的粉末顏色是偏紅的銅色。他們學會了用牙咬，銀比銅軟，足銀幣咬下去會留痕，摻銅銀幣咬下去硬邦邦的。這不是電影裡演的誇張動作，而是3世紀羅馬街頭的日常質檢。

他們學會了看「包芯幣」。那是一種銅芯鍍銀的假幣，製作方法是把銅餅包上銀箔，加熱到攝氏780度，銀銅在交界面形成共晶合金，銀箔就焊在銅芯上了。新幣看不出來，流通的時間久了，銀箔磨穿後銅綠就從磨損處露出來了。

有意思的是，到了3世紀中葉，人們已經分不清包芯幣和官方鑄幣了。因為，官方鑄幣的含銀量已經低到跟包芯幣的差不多了。國家的鑄幣廠花了兩百年時間，把自己做成了最大的造假工廠。

西元260年，加里恩努斯開始獨掌羅馬帝國。帝國的東半邊剛剛遭受波斯人重創，高盧獨立了，不列顛在叛亂，他需要錢。安東尼尼安努斯幣的含銀量，在他手裡跌到了2%。一枚「銀幣」裡98%是銅。為了看起來像銀，鑄幣廠在銅幣表面鍍了一層薄薄的銀皮。這層皮在流通中很快會被磨掉，人們拿到手的是一枚銅幣，而上面寫著兩個第納爾的面值。

從尼祿到加里恩努斯，銀幣的含銀量從93.5%下降到2%。這條曲線如果畫成圖表，前100年是緩坡，後50年是斷崖式下降。每一個皇帝都覺得自己只減了一點點，尼祿砍了4個點，圖拉真砍了8.5個點，馬可‧奧勒留砍了10個點，塞維魯砍了15個點，卡拉卡拉砍了10個點。

每一刀都不致命，每一刀都「合理」：打仗要錢，控制瘟疫要錢，修路要錢，組織禁衛軍要錢。把所有「合理」加在一起，得到的是近乎垂直的墜落。

西元268年以後，物價開始大幅上漲。1羅馬磅黃金的價格在戴克里先登基前漲了大約15倍。1蒲式耳(約27.22千克)小麥的價格從幾個第納爾漲到幾百個第納爾。

戴克里先是個實幹家。他看了看爛攤子，做了兩件事。第一件，發行新幣。他鑄了一種含銀5%的新幣，試圖重建信任。第二件，頒布《最高限價令》。這是古代最詳細的價格管制法令之一，1000多種商品和服務，從小麥到理髮，從律師費到驢的運輸成本，每一樣都規定了最高價格，違反者會被處死。

但結果不盡如人意。商人把貨從市場上撤走，黑市繁榮了。有些地方執行了死刑，有些地方根本沒人執行。西元305年，戴克里先退位，法令變成了石碑上的裝飾。

灰吹碗是西元前3000年就有的技術，羅馬人用它來檢測礦石的純度、給鉛錠蓋章。他們有當時全世界最先進的冶金學，完全有能力在任何一個時間點檢測鑄出的銀幣到底含多少銀。

但是，尼祿看著灰吹碗說：「93.5%，還行。」圖拉真說：「85%，還行。」馬可‧奧勒留說：「75%，用於戰爭嘛，還行。」塞維魯說：「60%，補給軍隊嘛，還行。」卡拉卡拉說：「50%，新幣制嘛，還行。」加里恩努斯說：「2%，看看外面的波斯人和日爾曼人，你覺得我還有別的選擇嗎？」每一個「還行」都是真心的，每一個「還行」都有道理，但這些「還行」加在一起就是災難。

格雷欣規律說「劣幣驅逐良幣」，但格雷欣沒說完。良幣不會消失，只是被藏起來了。它不流通，不參與經濟，只是在黑暗裡等。等什麼？等這一輪「還行」結束。但是，有些「還行」不會結束，可能還會一直進行下去，直到碗底只剩一層銀色的灰。

西元4世紀的羅馬市場上，人們用秤來交易。不只是稱商品，還稱錢幣，因為錢幣的面值已經毫無意義了。一枚幣寫著多少面值不重要，重要的是它有多重，裡面有多少金屬。交易退回了以物易物的變種，按金屬重量易物。

200多年的貨幣制度創新，最終的成果是讓人們重新學會了用秤。這就像一個文明花了200年發明飛機，最後造出來的東西需要人在下面跑著推。

灰吹碗一直在那裡，技術和真相一直在那裡。碗底那攤銀子的重量從來沒騙過任何人，但每一個拿起碗的人都選擇說同一句話：「還行。」碗不說話，碗只是碗。說「還行」的是人，而人會一直說下去，直至碗底什麼都不剩。

然後，人看著空碗問：「誰幹的？」碗底的那層灰，是兩百多年的「還行」燒出來的。

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