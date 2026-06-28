從達爾文那裡學到的投資知識

【沙岸／摘自微信公眾號「Acmerd」】

說一個讓很多基金經理都想找個地縫鑽進去的數據：75%～90%的主動管理基金，跑不贏市場指數。這不是某一年，而是連續5年、10年甚至20年的數據。更扎心的是，這些基金經理大多數頂著名校光環，管理著幾萬億的資產，結果還不如一隻「扔飛鏢的猴子」。而且，情況還在惡化。2009年，只有55%～60%的基金跑輸市場；到了2021年，這個比例飆升到75%～90%。為什麼越專業，越跑不贏？《我從達爾文那裡學到的投資知識》一書給出了一個讓人意想不到的答案。

這本書的作者叫普拉克‧普拉薩德，是一個印度投資人。他的履歷挺漂亮：在麥肯錫諮詢公司工作了6年，在私募股權公司華平投資待了9年，然後，2007年創業，成立納蘭達資本。但真正讓他出名的是業績，扣除所有費用，他的基金15年年化回報率達到20.3%，跑贏印度大盤指數10.9個百分點，管理規模達50多億美元。

在75%～90%的同行都跑輸市場的背景下，這個成績有點離譜。更離譜的是他的投資方法，簡單到讓人懷疑是在開玩笑：第一，避免重大風險；第二，以合理的價格投資高品質的企業；第三，不輕易買入，更不輕易賣出。只有這3條，沒有複雜的數學模型，沒有花哨的技術分析。那麼，他的底氣從哪兒來？答案是查爾斯‧羅伯特‧達爾文。

一個博物學家，和投資有什麼關係？普拉薩德這樣解釋：進化生物學和投資，本質上都是在處理不確定性。達爾文研究的是物種如何在變化的環境中生存下來，投資者研究的是企業如何在變化的市場中活下去、活得好。而且，二者還有一個共同點─活下來比跑得快更重要。

達爾文的第一課，規避重大風險。書裡有一個特別有意思的比喻：熊蜂。熊蜂是一種又胖又慢的昆蟲，飛起來嗡嗡響，大得像個活靶子。按理說，這種蟲子應該早就被天敵吃得滅絕了，但它還活得好好的。為什麼？因為它有毒。天敵不是不想吃，而是不敢吃。熊蜂用毒性這個防禦機制，規避了最大的生存風險。

放到投資上是什麼意思？普拉薩德選股的第一原則就是：「先排除那些可能讓我虧光錢的公司。」聽起來很保守，但就是這個保守的策略，讓他的基金15年年化回報率達到20.3%。

達爾文的第二課，高品質等於活下來。進化論裡有個概念叫「適者生存」。注意，是適者，不是強者。恐龍夠強吧？滅絕了；蟑螂夠弱吧？活了幾億年。關鍵不是誰更厲害，而是誰更能適應環境變化。

普拉薩德把這個邏輯用到了選股上：「我們想成為高品質企業股票的永久持有者。」什麼叫高品質企業？不是看它今年賺了多少錢，而是看它能不能在未來持續賺錢。他的篩選標準是，企業家自己是大股東，業務模式簡單易懂，有護城河(像熊蜂的「毒性」)，財務狀況穩健(不會突然「滅絕」)。然後就是等，不輕易買入，更不輕易賣出。

書中有個特別犀利的觀察：「進化生物學家的手藝越來越好，投資者的手藝卻越來越差。」為什麼？普拉薩德認為，問題出在「過度自信」和「頻繁動作」。關於過度自信的代價，他引用了標普發布的數據：「小盤股基金的表現更慘，93%跑輸市場。」為什麼？因為小盤股波動大，基金經理覺得自己能把握機會，結果頻繁交易，賺的那點收益相當於給券商打工了。

普拉薩德還有一個特別形象的比喻：「投資者基於虛假的試算表、有缺陷的假設和膨脹的自尊心，做出自信的聲明。比如，『我認為今年市場將上漲10%』。這種預測有意義嗎？沒有。但基金經理得說，因為不說顯得自己不專業。達爾文會怎麼做？達爾文花了幾十年時間觀察、記錄、驗證，才敢提出進化論。他從不輕易下結論，更不會因為『別人都這麼說』就跟著說。」普拉薩德的基金15年只買了不到50檔股票，他遵循少即是多的原則。

書中有3個最核心的觀點，在日常生活中也可以運用。

第一，先想怎麼不虧，再想怎麼賺錢。普拉薩德說，他研究一家公司，第一件事是找「死亡原因」。這家公司可能怎麼死：技術被顛覆，政策變化，管理層腐敗，債務暴雷？如果找不到明確的「不死理由」，就跳過不買。這個思路就是，你不需要找到最好的投資，只需要避開那些坑。

第二，買你真正懂的東西。書裡有段話讓人印象深刻：「我們幾乎只投資企業家擁有和經營的企業，企業家通常是最大的股東。為什麼？因為這樣利益就綁定了，企業家不會亂來。普通人投資也一樣，買你真正看得懂的公司。如果你搞不懂生物醫藥的技術路線，就別碰創新藥；如果你弄不清AI的商業模式，就別追AI的概念。不懂不投，是最基本的『生存法則』。」

第三，拿得住比買得對更重要。普拉薩德的基金，很多股票一拿就是十幾年。背後的邏輯很簡單：頻繁交易等於給券商打工，長期持有等於讓複利發揮作用，好公司時間越久越值錢。人們最容易犯的錯誤就是拿不住，結果是沒賺到錢，手續費卻交了一堆。

普拉薩德的經驗，不是告訴你買什麼，而是怎麼想。把達爾文的進化論放到投資上就是：「市場永遠在變，活下來的才是贏家。」怎麼活下來？不冒致命風險，選能活得久的公司，拿得住。就這麼簡單，但簡單不等於容易。這種投資理念，是一種不尋常的思維方式：少即是多，慢即是快，保守即是激進。這聽起來很矛盾，但時間會給你答案。

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