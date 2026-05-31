快訊

台大畢典致辭代表內森感動無數人 最早來台就讀的大學學程申請停招

日職／重返一軍繳優質先發 徐若熙6局無失分飆157公里奪第2勝

李多慧北一女風波燒到她！李雅英椅子舞遭炎上火速反擊

拼圖者對完整的執念

聯合新聞網／ 讀者雜誌

【金玉／摘自《三聯生活週刊》2026年第12期】

在所有遊戲中，拼圖或許是最孤獨的一種。它不依賴對手，不需要運氣，甚至不講究速度─只有一個玩家，面對成百上千片形狀相似的碎片，試圖還原一個早已設定的完整圖像。從18世紀60年代英國製圖師約翰‧斯皮爾斯伯里將地圖粘在桃花心木板上剪碎開始，這種「破壞—重建」的儀式就深深嵌入了人們的精神生活。拼圖的規則極其簡單：邊找邊，色找色，形狀對形狀。但正是這種簡單機械的活動，成了對當代人注意力最溫柔的訓練。

拼圖的演變史暗合著人類認知方式的變遷，也映射著產業經濟的潮汐。早期的拼圖是貴族的教育工具，碎片間沒有咬合，只是簡單擺放，強調知識的獲取而非過程的享受。到了大蕭條時期，拼圖在美國流行開來，成為廉價的家庭娛樂專案─那時候人們需要一種能夠消磨大量時間、成本低廉且能帶來成就感的事物。而當代的拼圖已經進化為一種反數位化的修行：當我們的日常生活被切割成碎片化的資訊、即時到達的通知、永不停止滾動的頁面，拼圖強迫我們慢下來，進入一種心流狀態，在一片混沌中尋找秩序。

這種「慢的哲學」，正在全球範圍內催生出一個規模可觀的市場。據統計，2025年全球拼圖市場規模約為22.3億美元，預計到2034年將增長至33.6億美元。

拼圖策略本身就是人生哲學的隱喻。有人堅持邊框優先─先找到邊，框定範圍，再填充內部，這是典型的理性主義者，明確邊界才能安心；有人採用色彩分區─先將碎片按顏色分類，再逐塊攻破，這是感性主義者，依賴直覺和整體感知；還有人完全是隨機試錯─拿起一片就到處比劃，依靠偶然的契合推進，這是經驗主義者，相信試錯的價值。沒有哪種策略絕對優越，正如沒有哪種人生路徑必然正確，但拼圖教會我們的是：無論選擇何種策略，最終都需要耐心─那種在長時間看不到進展時依然不放棄的耐心。

最耐人尋味的是拼圖完成前的那一刻。當只剩下最後幾片，圖像已經清晰可見，那種對拼圖即將完整的焦慮反而達到頂峰。很多人會在這時陷入一種「拼圖癱瘓」─明明很快就能完成，卻遲遲不願放上最後一塊，彷彿一旦完成，某種珍貴的狀態就會終結。這種心理在數字時代被無限放大：我們收藏從不會閱讀的文章，下載從不會通關的遊戲，保存從不會整理的圖片，在即將完成的狀態中徘徊，因為完成意味著失去，完整意味著終結。

或許拼圖的終極啟示在於：完整是一種幻覺。即使拼完了整幅圖，那些切口依然存在，輕輕一碰就會再次分離。我們畢生追求的完整人生或許也是如此─不是無縫的圓滿，而是與裂縫共存。因此，重要的是在碎片間建立暫時的連接，欣賞那種即將完成卻永不真正完成的狀態。畢竟，真正珍貴的從來不是那幅掛在牆上的成品，而是那個在地板上坐了幾個小時、全神貫注尋找下一塊碎片的自己─在那個瞬間，我們暫時逃離了碎片化的時代，觸摸到了某種古老的、完整的寧靜。

在這個意義上，每一個拼圖者都有執念：我們執著於秩序，執著於完成，執著於在混亂中尋找意義的古老衝動。而當最後一塊碎片終於歸位，那種短暫的滿足感，或許正是我們繼續面對下一個破碎圖景的勇氣來源。

【更多精采文章請見《讀者雜誌》2026年6月號】

圖/讀者雜誌
圖/讀者雜誌

讀者雜誌

追蹤

相關新聞

重塑大學的體驗

未來，大學的學習可能是非線性的、高度虛擬化的體驗，這將讓更多人有機會學習名校的課程。現在許多「藤校」的課程都已經上線，對所有人免費開放。

拼圖者對完整的執念

在所有遊戲中，拼圖或許是最孤獨的一種。它不依賴對手，不需要運氣，甚至不講究速度─只有一個玩家，面對成百上千片形狀相似的碎片，試圖還原一個早已設定的完整圖像。

從文盲到作家

寫作給了我娘尊嚴和自信。以前，她活得很卑微，覺得自己沒啥收入，跟誰在一起生活就是誰的累贅；現在她有了稿費收入，知道自己是一個有用、有價值的人。

讓不可能成為可能

這些在懸疑電影裡才能看到的場景，對李昌鈺來說幾乎是家常便飯。經手8000多起案件，獲得了800多個榮譽獎項，李昌鈺是西方刑偵界的華裔傳奇。「讓不可能成為可能」，是他一輩子為之努力的事情。

給商品披上情緒的糖衣

如果一種產品在生產製造上沒有難度，而且它的功能沒有特別值得稱道之處的話，聰明的商家會用心理學為該產品包裹上一層糖衣，並以此構建意義屬性，以獲取超額利潤。

自我和成長的隱喻

記得在一次討論課上，曾有學生問我這樣的問題：「假如兔子都在拚命奔跑，作為烏龜的你，前進的動力是什麼？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。