【白樺／摘自《新體育》2025年第10期】

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2025年，英超新賽季前的社區盾杯上，利物浦與水晶宮在90分鐘內打成平手，進入點球決勝。麥卡利斯特走上前來，準備為利物浦主罰第二輪點球。水晶宮隊門將亨德森站在球門立柱旁，手裡拿著一瓶水。他的目光在主罰者、裁判以及貼在水瓶上的小字條之間來回移動。這次撲救將會決定比賽走向，亨德森又看了一眼小字條，麥卡利斯特的名字旁邊寫著「左」。

麥卡利斯特低著頭，避開守門員的目光。亨德森在門中等待，觀察著對方助跑的節奏，一直等到最後一刻才行動。他猛地向左移動，身體低平有力地飛了出去，將球擋出了門線。麥卡利斯特驚呆了！

無獨有偶，2025年夏天的女足歐洲杯上，英格蘭隊門將漢娜‧漢普頓在手臂上貼了一張字條，上面是決賽中西班牙隊可能主罰點球的球員名單，這些資訊是根據球探報告和資料分析得出的。她發現，西班牙隊門將科爾的小字條貼在球門邊的水瓶上，就把水瓶扔進了觀眾席。賽後她說：「我可不會讓對手占這個便宜。」

點球的小字條在當今足壇不是新鮮事，但在高水準比賽中，從未像現在這樣內容精準且形式公開。2024年歐洲杯1/4決賽，英格蘭隊與瑞士隊打到了點球決戰，人們發現英格蘭隊門將皮克福德有一張小字條，上面寫著瑞士隊球員的名字和可能射門的方向，有的名字後面還有簡短的提示，比如「停頓」「延遲」等。所謂「延遲」的意思很簡單：面對那些猶豫不決或盯著守門員看的點球主罰者，守門員應該保持原位不動，迫使罰球者無法得到預期的提示而倉促出腳。守門員要一直保持平衡和靜止直到最後一刻，這樣就能同時覆蓋兩側，甚至還能讓主罰者心生疑慮，增加射偏的可能性。那天，皮克福德按照字條上的指示，成功撲出了瑞士隊阿坎吉的關鍵點球，幫助英格蘭隊闖入四強，並為他們隨後連續第二次打進歐洲杯決賽鋪路。

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寫小字條這種做法已持續了近20年。2006年世界盃1/4決賽，德國隊與阿根廷隊的比賽進入點球決勝階段，德國隊門將萊曼第一次將小字條塞進襪子裡。字條上寫著阿根廷隊可能主罰點球的球員名字、罰球習慣等，在阿根廷隊球員每次主罰前，萊曼都會故作姿態地查看一下。資訊很簡單，但行為是刻意為之，是準備與威懾的結合。萊曼在這場點球大戰中撲出了阿根廷隊4次罰球中的2次，德國隊得以晉級半決賽。

從教練的角度來看，分析對手的點球歷史主要是為了提供一些思路，讓門將在關鍵時刻能夠有所依靠。但歸根結底，這份祕笈與其說是提示守門員往哪個方向撲救，不如說是盡可能減少他們的心理負擔。

在點球即將罰出的那幾秒，守門員會面臨感官上的超負荷：觀眾的喧鬧聲、罰球者的肢體語言、裁判的哨聲以及想要做出關鍵撲救的巨大壓力。一張印好的小字條能提供一個支點，即便罰球者在最後一刻改變主意，守門員也能以有備而來的狀態面對，而非全靠猜測行事。

心理層面所起的作用也不容否認。當守門員停下來研究自己的手套或手腕時，與其說是做準備，不如說是表演。這一動作向罰球者傳遞了一個資訊─我已經知道你會往哪兒射了。僅此就足以使得對方產生猶豫，導致助跑動作微妙地改變，或者錯失射門時機。

守門員在這些小字條上寫什麼內容，取決於個人喜好。有些人想要盡可能多的資料，有些人更喜歡單一的提示。

馬特‧弗里斯是美國職業足球大聯盟紐約城隊的守門員，在哈佛大學做過關於點球的研究專案。弗里斯說：「我沒有小字條之類的東西，我記住了他們隊裡所有球員的情況。在與眾多守門員的交流中，我發現簡單有效就好。要有足夠的準備，又不能準備過度，以免哨聲響起時手忙腳亂。」

弗里斯認為，撲點球的關鍵在於讀懂主罰者的身體信號，包括支撐腳的位置、臀部的朝向、肩膀的姿態、步頻，然後果斷適時地做出反應。再加上準備階段研究的大量影音資料，這些細節能起到決定性的作用。

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小字條上資訊的演變，反映出足球運動廣泛的資料革命。起初依靠的是直覺和記憶，如今融合了影音分析、統計建模和行為研究。頂級球隊會追蹤對方球員在每場比賽中主罰的點球，建立資料庫，記錄他們射門時偏好的方向、高度和方式。

對守門員的挑戰在於，將這些資訊與實際情況相平衡。有些主罰者會打破自己的罰球習慣，另一些人會在壓力之下堅守自己的舒適區。守門員既要讀懂數據，也要讀懂站在面前的射手，這既關乎臨場發揮，也關乎預測，各隊都在竭力尋找哪怕最微小的優勢。

漢普頓把對方門將貼著小字條的水瓶扔到觀眾席，說明守門員、教練和足球分析師必須探索用更隱蔽的方式攜帶點球資訊。不難想像，創新手段會應運而生。比如，在手套上貼一套用顏色編碼的小符號，來標明對方球員的主罰方向。儘管根據比賽規則，透過觸覺發送細微提示的可穿戴技術目前仍被禁止，但技術的迅速發展意味著，這種可能性始終潛伏在幕後。不過，即便是最具創意的攜帶方法也只是準備的一部分，另一部分在於自身實力。

如今，點球已經不只是主罰者與守門員之間的對決，還是資料收集、攜帶和心理素質的較量。這或許是最有力的提醒：在現代足球中，哪怕最微小的資訊，都可能決定成敗。

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