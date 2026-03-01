【畫廊／摘自《南方週末》】

我在佛山看到一家經營PET塑膠保護膜的企業，3年前18個工人，現在只多了兩個人，產值卻翻了一倍。老闆第一次參加競標時，發現同行把價格殺到幾乎沒利潤。他有點血性，站起來就走，表示不做了。他提出一個關鍵問題，這個行業全是這樣做的嗎？有沒有不這麼做的生意？

後來他找到了答案。他的公司不去搶大單，專做批量小、批次多、有技術難度的訂單，這類單子沒人搶，毛利率反而高。企業因此練就了不怕煩、不怕小、不怕難的能力，最後成為蘋果、華為等大公司創新試單的供應商。

這叫「逢卷不入」。

還有一家經營閥門墊片的溫州企業，做生意的原則是付了現金才能拿貨。你可以指摘產品不夠好，那我會改善產品的品質。如今這家企業做到7億元營收規模，一分錢應收款也沒有。它也不拖欠工人的工資和供應商的貨款，反而擁有了好的工人和好的供應鏈。

