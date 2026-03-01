失去了工作 是因為不夠優秀嗎？

【彭慧慧／摘自微信公眾號「人物」】

找工作本身就是一種工作

我最早開始關注長期失業問題，是在加州大學柏克萊分校攻讀社會學博士學位時。當時，我的研究方向是高科技行業從業人員的超時工作問題。很多人明明已經按照社會普遍認為的成功標準，做了所有「正確」的事情。他們努力、聰明，讀書、進名校、進入矽谷頂尖的公司，在行業裡耕耘多年。但市場從不講道理，幾週內，他們就丟了工作。

透過採訪一些失業者，我逐漸意識到，找工作本身就是一種工作，甚至可能是最艱難的工作之一。這在情感上極其煎熬─本質上就是不斷向他人證明自身的價值，然後一次次被拒絕。

然而，焦慮遠不止來自被裁員，它主要源於對失業後無法東山再起、陷入長期失業或低薪工作的恐懼。

在對長期失業的研究中，我發現「6個月」是一條殘酷而明確的分界線。一旦失業時間超過6個月，求職者遭遇的將是指數級的阻力增長。雇主普遍將6個月視為一個危險信號：他們會下意識地將超過6個月的空窗期解讀為求職者「能力不足」「不被前公司重視」「存在某種隱藏問題」。

這種汙名會迅速抹殺求職者過去的教育和職業成就。之前有一個這樣的研究，研究人員向有真實職位空缺的公司投遞虛假簡歷，這些簡歷在技能和資格方面完全相同，唯一的區別在於申請人目前是否存在職業空窗期。結果是，有失業可能的求職者接到面試的概率要小得多。

這是汙名陷阱的起點。超過6個月越久，雇主越傾向於把空窗期視為「紅色警報」，求職者越容易陷入自我懷疑，面試效果也隨之變差；情緒的波動進一步影響表現，進而形成「失業—被拒—表現更差—再次被拒」的惡性循環。家庭與社會關係也會在此階段開始承受壓力：配偶懷疑、朋友疏遠、親人沉默，這使求職者在情感上愈加感到被孤立，而這種孤立會直接影響其求職行動力。

失業本該只是職業生涯中的小插曲，但在美國，它被解讀為一種信號：這個人有問題。

拉里是讓我印象最深刻的受訪者之一，他在麻省理工學院取得數學博士學位後，就投身於科技行業，工作了30年。他最後一段在科技公司工作的經歷是在語音辨識領域。然而，時運不濟，50多歲的拉里在經歷了一段漫長的失業期後，成為一家百貨商店的收銀員，領著略高於最低工資線的微薄薪水。

每當我跟朋友講述拉里的故事，他們都會困惑不解，反覆追問拉里是不是有什麼問題。美國人對優績主義的推崇，讓他們喜歡把失業的原因推到個人身上，而失業者本來就感到羞恥和尷尬，這時候連開口尋求幫助都要承擔巨大的壓力。62歲的薩姆是一名資深藥劑師，被裁員後，他本以為憑自己的資歷可以很快回到行業裡。可兩年過去了，他的積蓄被一點點吞噬，最終不得不開始領取社會保障金。

有一次，他鼓起勇氣參加一個行業會議，那是一個難得的機會：50多個舊同行幾乎都到了，對他來說那本該是重新建立連接、爭取被推薦的最佳時機。可是在關鍵時刻，他退縮了，當有老同事拍著他的肩膀問他「現在在忙什麼」時，他愣了一下，羞於承認自己已經失業，然後說：「嗯…我基本上決定退休了。」

我在研究中看到，失業帶來的不只是職業困境，更是人際網路的塌陷。一個受訪者說，失業半年後，他的妻子開始懷疑他沒有盡力找工作；朋友們逐漸減少聯繫，甚至連曾經親密的同事也對他變得客氣疏遠。我們都願意相信愛與友情能抵擋外界的惡意，事實往往相反：與你越親密的人越容易將恐懼投射到你身上。

這些故事構成了一個360度無死角的汙名邏輯鏈條，我把它叫作「汙名陷阱」：你向上看，會看到雇主和HR(人力資源)的偏見；向外看，會看到同輩的避讓；向內看，會看到自我懷疑；向後看，甚至會看到家庭關係因緊張而扭曲。失業不僅奪走收入，它還破壞了一個人和社會之間的全部連接。

這個系統無法容納他們

為了弄清失業歧視的內在機制，我和一些HR進行了深入交談。我問他們怎麼看待處於空窗期的求職者，他們的回答如出一轍：如果一個人真的足夠優秀，他應該已經有工作了。

最讓我難忘的是，一個招聘人員說，他必須迎合雇主的偏好，在審核簡歷時，把那些「在職的候選人」排在失業者前面。

一個招聘官一天要看幾百份簡歷，根本不可能逐字閱讀，他只能自動尋找捷徑，於是失業、年齡、資歷過高或過低，都會被視為「危險信號」。招聘官沒有時間理解你的教育和職業生涯，卻要在幾秒鐘內判斷你看起來是不是能幹活的人。這和求職者的專業能力毫無關係，卻決定了求職者能不能得到其渴望的職位。

求職網站進一步壓縮了人的複雜性。以前，你可以為不同路徑準備不同版本的職業形象；而現在，你只能維護一個單一的檔案、一個標籤、一個「品牌化的自我」。這種單一性不僅讓轉型變得更困難，也讓任何失業空窗期都無處遁形。一旦你不再穩定、線性、持續向前，算法、招聘官、前同事、朋友甚至家人，都會不由自主地把這些波動視作失敗的信號。

莎倫是哈佛大學畢業的高材生，在金融行業擁有20多年的工作經驗，職業發展穩健而成功。被裁員以後，她把這次挫折視為一個轉型的機會─她不想再為大公司做會計，想轉向更貼近個人的投資顧問領域。為此，她投入大量時間和金錢，完成培訓，拿下業內廣受認可的投資管理證書。

按理說，這是一次順理成章的職業轉型，事實完全相反。3年過去，她既回不了舊崗位，也進不了新領域。她說：「我明明做過很多和投資顧問相關的工作，只是場景不同，可在他們眼中，這不算經驗。」她遇到的每一家機構，幾乎都向她提出同樣的問題─你有沒有做過與應聘崗位完全相同的工作？如果答案是否定的，機會之門就迅速關上。培訓不但沒有給她打開金融行業內部的新路，反而讓情況變得更糟。她說：「我的證書既關上了通往舊世界的大門，也沒能幫我進入新世界。」

更殘酷的是，這3年的努力在HR眼中變成了另一種「危險信號」：你這麼久沒有回到行業，肯定是你有問題，你已經和職場環境脫節了。就這樣，一個能力強、資歷深的求職者，被困在職業的夾縫裡─前路推進不了，後路也回不去。最終，她只能去做一份報酬接近最低工資的零售工作來維持生活。

拉里和莎倫到底做錯了什麼？

他們沒做錯什麼。相反，是這個系統無法容納他們。當你從高處跌落，重新上升幾乎不可能，因為你會同時被兩端拒絕。你原本的行業嫌你「過時」，而更低一級的崗位又嫌你「資歷過高」。學歷越高、經驗越豐富的人，陷入長期失業的概率越大。對很多人來說，這幾乎像一個笑話：他們曾為走向穩定而投入幾十年的努力，而現在，正是這些努力把他們困在了找不到工作的境地裡。

不要停止找工作

我曾在麻省理工學院的教室裡觀察到這樣一個場景：十幾個長期失業的求職者圍坐在一起，他們講述被拒絕的求職經歷，講述夜裡睡不著的焦慮，講述那些不敢告訴家人的羞恥。空氣裡飄浮著一種奇特的解脫感─有人突然意識到，自己不是個例，而是處在一個更大的、結構性的困境裡。理解這一點後，人便能重新站起來。

「優績主義」讓我們誤以為失業不是一個社會問題，只會發生在「無能的人」身上。其實我們對他們的處境一無所知。過去兩年，美國經歷了一場與互聯網泡沫相似卻更深刻的震盪。遠端工作讓競爭範圍從城市內部擴大至全球，人工智慧的興起讓整個行業都處在巨大的不確定性裡。一些公司在利潤創歷史新高的同時裁掉整個部門，只因為投資者要求「提高效率」。很多優秀的軟體工程師、專案經理、數據科學家開始第一次直面會被淘汰的現實。

穩定不再是勞動市場能提供的東西。行業正在被重塑，技術的浪潮沒有任何減退的跡象。人工智慧會摧毀一些工作，也會創造一些工作；競爭會變得更激烈，也可能變得更開放。我們現在正在經歷的，是一次真正意義上的結構性轉型，它既伴隨著希望，也帶來很多問題。

但能在這個系統裡生存下來的，不是那些簡歷最完美的人，而是那些能理解自身處境、能堅持與外界保持連接、能讓自己不被羞恥吞沒的人。求職者最需要明白的，不是如何寫一份更好的簡歷，而是如何與自己的經歷和解。

當人們理解了這一點，汙名的力量就會削弱，他們就能向前走。不要停止找工作，繼續嘗試，哪怕這要用上好幾年，因為無論怎樣，人都可以從困境裡走出來。

