【朵朵／摘自《大公報》2025年11月17日】

藝術家創作時，外科醫生做手術時，登山者攀越峭壁時，都描述過這樣的境界：時間失去了意義，世界縮成一個專注的點，而那個點，恰好是愉悅感的所在。

美國心理學家米哈里‧契克森米哈賴提出「心流」的概念，正是為了解釋這種正面情緒。當挑戰難度足夠高、能力足夠應對、專注程度足夠深時，人的意識會流入一種連續、自然、不費力的狀態，那一刻，沒有自我，只有行動與專注精神的合一。

這樣的快樂，不是刺激的興奮，而是一種內在的安靜滿足。契克森米哈賴把心流狀態產生的條件歸納為九個：明確的目標、即時的回饋、高挑戰與高技能的配合、行動與意識的合一、專注、掌控感、忘我、時間感的改變，以及內在動機。

這些心流的條件看似十分理論化，其實隱藏著對「活著」的深刻理解。當人完全投入某件事，專注地完成一個自我選擇的挑戰時，快樂不是目標，而是過程的副產品。這讓人想起亞里斯多德在《尼各馬可倫理學》中說過的話，「幸福是一種靈魂合乎德性的活動」，它是一種「活動中的德行」。心流正是此種幸福，它要求我們活在行動裡，而非結果裡。在心流狀態裡，我們不再問「為什麼要這樣做」，因為做的本身，已是理由。

心流，不只屬於藝術家或運動員，它可以發生在任何人的日常生活裡。當我們煮飯時全神貫注於火候與香氣，當我們為解決一個難題而忘記了時間，當我們在談話中真誠地傾聽，這些時刻，都可能出現心流狀態。心流的條件不是外在的，而是與內在的匹配有關。挑戰目標過低，我們會覺得無聊。挑戰目標過高，我們會焦慮。只有當挑戰目標與能力相匹配，心流之門才會開啟。

契克森米哈賴指出，心流體驗之所以重要，在於它促進了「心理選擇」，人會主動選擇進入那些可以引發心流的活動中。當我們重複這些活動，技能會提升，挑戰的難度也隨之增加。換言之，心流是一種教人成長的快樂。

【更多精采文章請見《 讀者雜誌 》2026年2月號】