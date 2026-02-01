快訊

「請喝珍奶」意外爆北市議員中800萬頭獎…議長說話了 徐巧芯也敲碗

大規模執法行動！柬埔寨掃蕩詐騙園區逮逾2000人 其中5人是台人

解放軍高層遭整肅影響台灣？川普回應3度讚習近平是「老大」

聽新聞
0:00 / 0:00

心流

聯合新聞網／ 讀者雜誌

【朵朵／摘自《大公報》2025年11月17日】

藝術家創作時，外科醫生做手術時，登山者攀越峭壁時，都描述過這樣的境界：時間失去了意義，世界縮成一個專注的點，而那個點，恰好是愉悅感的所在。

美國心理學家米哈里‧契克森米哈賴提出「心流」的概念，正是為了解釋這種正面情緒。當挑戰難度足夠高、能力足夠應對、專注程度足夠深時，人的意識會流入一種連續、自然、不費力的狀態，那一刻，沒有自我，只有行動與專注精神的合一。

這樣的快樂，不是刺激的興奮，而是一種內在的安靜滿足。契克森米哈賴把心流狀態產生的條件歸納為九個：明確的目標、即時的回饋、高挑戰與高技能的配合、行動與意識的合一、專注、掌控感、忘我、時間感的改變，以及內在動機。

這些心流的條件看似十分理論化，其實隱藏著對「活著」的深刻理解。當人完全投入某件事，專注地完成一個自我選擇的挑戰時，快樂不是目標，而是過程的副產品。這讓人想起亞里斯多德在《尼各馬可倫理學》中說過的話，「幸福是一種靈魂合乎德性的活動」，它是一種「活動中的德行」。心流正是此種幸福，它要求我們活在行動裡，而非結果裡。在心流狀態裡，我們不再問「為什麼要這樣做」，因為做的本身，已是理由。

心流，不只屬於藝術家或運動員，它可以發生在任何人的日常生活裡。當我們煮飯時全神貫注於火候與香氣，當我們為解決一個難題而忘記了時間，當我們在談話中真誠地傾聽，這些時刻，都可能出現心流狀態。心流的條件不是外在的，而是與內在的匹配有關。挑戰目標過低，我們會覺得無聊。挑戰目標過高，我們會焦慮。只有當挑戰目標與能力相匹配，心流之門才會開啟。

契克森米哈賴指出，心流體驗之所以重要，在於它促進了「心理選擇」，人會主動選擇進入那些可以引發心流的活動中。當我們重複這些活動，技能會提升，挑戰的難度也隨之增加。換言之，心流是一種教人成長的快樂。

【更多精采文章請見《讀者雜誌》2026年2月號】

圖/讀者雜誌
圖/讀者雜誌

讀者雜誌

追蹤

延伸閱讀

霍諾德徒手攀登台北101！台灣青年藝術家速寫震撼時刻送大神　獲認證：要掛在家裡

長榮交響樂團聘請旅德小提琴家張庭碩擔任樂團首席

影／真假花生難辨…曾遭海關誤扣意外爆紅 藝術家曾慶棟白河開展

瑞奇馬丁同框《烈愛對決》鮮肉男星　釣出藝術家前夫留言：我會看！

相關新聞

心流

藝術家創作時，外科醫生做手術時，登山者攀越峭壁時，都描述過這樣的境界：時間失去了意義，世界縮成一個專注的點，而那個點，恰好是愉悅感的所在。

無心之過與有心之罪

有的人總忙於給世界貼標籤，卻忘了有的標籤本身也是遮蔽實相的塵埃。唯有放下概念的篩子，才能讓生命如江水般完整流淌─這不是道德的鬆懈，而是對萬物更深沉的敬畏。

徐霞客的硬核之旅

特立獨行的徐霞客給人的印象，似乎總是一個風塵僕僕、獨自趕路的背影。其實，徐霞客並不是「一個人在戰鬥」。

世界從來不是靠一代人推動的

世界從來不是靠一代人推動的，而是靠兩代人─一代人放下「我為你好」的執念，另一代人則要理解「原來你真有本事」的具體含義。

優惠券裡的學問

「價格歧視」，又稱價格差別，指廠商在同一時期對同一產品採用不同價格的行為。價格歧視可以是對不同顧客採取不同價格，也可以是對同一個顧客的不同購買數量採取不同價格。

我們為何越來越懷念人工櫃台

上週我在社區超市排隊結帳，收銀員薩拉看到我籃子裡的感冒藥，隨口問了句：「感冒好些了嗎？」原來她記得我上週買過同一款藥。那一刻，我突然明白：我們懷念的不是排隊本身，而是排隊時那些不經意的關懷；我們拒絕的不是技術，而是技術帶來的疏離與焦慮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。