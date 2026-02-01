【田宇軒／摘自微信公眾號「文化學者黎荔」】

有這樣一個充滿禪機的故事。

江邊，風高浪急，沙洲上殘陽如血。知雲和尚與石頭禪師並肩而行，僧衣被江風吹得獵獵作響。船夫赤膊，古銅色的脊背在夕陽下閃著油光。他喊一聲號子，木船「嘎吱」一聲滑入江中。船底碾過沙灘，留下一道雜亂的溝壑─幾隻蟹殼碎裂，蝦和螺的殘骸也嵌進沙裡。知雲和尚停步，眉頭微蹙，低聲宣了一聲佛號。他不僅看見了殘骸，還想到了「因果」二字，不禁脫口而出：「這是乘客之過，還是船夫之過？」

這一問，看似慈悲，實則鋒利。他對著眼前的場景切了三刀─船夫、乘客、蝦蟹，刀刀都想要個「對錯」。石頭禪師連頭都沒轉，只把話甩回去：「是你的罪過。」知雲和尚愕然失色：「我何過之有？我不過問了一句！」石頭禪師淡淡地回答：「船夫為謀生計，乘客為渡江，蝦蟹為藏身，皆是自然行為，罪業由心造，無心怎能造罪？縱使有過，也是無心之過，而你無中生有，自造是非，這難道不是你的過錯嗎？」

讀到這個故事，我眼前彷彿浮現出那個面畫：江水裹挾著細碎的陽光緩緩東流，沙灘上凌亂地印著船櫓的拖痕，幾隻被壓扁的螃蟹嵌在沙土中，蝦和螺的殘殼還閃著濕潤的光。知雲和尚的袈裟被江風掀起一角，他的問題像石子投入深潭。船夫與乘客誰該承擔這殺生的罪業？知雲和尚也許在期待一個關於業力與責任的精妙辨析。但石頭禪師斬釘截鐵的回答，打碎了所有預設的答案。

船夫心中有殺意嗎？木船底下有沒有壓死什麼，他根本不知道。乘客縮在船艙，雙手抱膝，臉色蠟黃，只想渡江去對岸給病重的老娘抓藥，他連蝦蟹長什麼樣都沒看清。蝦蟹更冤，潮退後躲進沙窩，誰知飛來橫禍。船夫推船，為養家糊口；乘客登舟，為抵達彼岸；蝦蟹潛沙，為存續命脈：三者皆在各自的生命軌道上運行，如四季流轉、草木榮枯，何曾刻意為惡？其行為本身並無善惡標籤，不過是自然律動中的尋常一環。所謂「無心之過」，恰如風吹落花、雨打浮萍，雖有損傷，卻無惡意，無心怎能造罪？說來三方皆「無心」，唯獨知雲和尚「有心」─他在心裡給每一方貼上「造業」的標籤。於是，一道本來隨風而散的血痕，他將其拎出來，非要審個是非。審到後來，誰也沒罪，倒是他自己在「分別」裡結結實實造了一道「口業」。

知雲和尚那一問，在本來渾然天成的畫卷上劃出了裂痕。當他用「乘客之過，還是船夫之過」構築起二元對立的囚籠時，自己已率先踏進分別心的陷阱。他眼中所見並非鮮活的生命圖景，而是被「對」與「錯」的框架切割的碎片。他急於尋找一個「罪魁禍首」，將複雜的世界以二元對立的方式簡化，這正是「有心」在作祟─以分別心強行裁剪現實，以道德丈量無心之行。此種「自造是非」，恰如《金剛經》所警：「凡所有相，皆是虛妄。」

石頭禪師並非漠視沙灘上生命的消逝，而是試圖揭示：真正的慈悲，始於放下「審判者」的傲慢姿態，以無分別心去理解萬物共生共滅的莊嚴秩序。當知雲和尚不再追問「誰之過」時，或許才能看見船夫額頭上汗珠裡的辛勞、乘客眼中對彼岸的期盼、蝦蟹臨終時微弱的生命顫動─這些交織的悲歡，遠非一句「過錯」所能涵蓋。

現代社會中的我們何嘗不是無數個「知雲和尚」？社交媒體上每有事件發生，一些人便急不可耐地站隊，然後審判，在虛擬沙灘上爭辯誰是「乘客」，誰是「船夫」。我們迷戀於構建是非對錯的精緻迷宮，卻很少覺察─那個不斷分類、評判、貼標籤的意識本身，才是痛苦的真正源頭。

真正擾亂宇宙秩序的，有時反而是人類強行植入的倫理劇劇本。這讓人想起古羅馬思想家奧古斯丁對「時間」的論斷─「無人問我時，我分明知道何為時間；一旦要解釋，我卻茫然無解」。同理，當知雲和尚以「過錯」框架審視自然現象時，他已從宇宙的韻律中抽離，跌入自我構建的審判劇場。禪宗的機鋒從來不是道德判官，而是砸碎概念牢籠的鐵錘。

石頭禪師最後那句「無心怎能造罪」值得細細品味。這裡的「無心」不是麻木不仁，而是不執著於區分概念的清淨心。就像江水不會執著於哪朵浪花更美，天空不會計較哪片雲更白。當我們以這般「無心」的狀態觀照世界，才能看見萬物各得其所。真正的慈悲不是為每一片落葉定罪，而是領悟整片森林的呼吸。若執意將螃蟹的死亡從生態系統中抽離出來，將船夫的勞作從生存語境中剝離出來，便如同指責季節更替是一種罪過。

江流依舊，沙痕終將被潮水撫平。石頭禪師的棒喝穿越千年，叩問今人。當我們面對世間紛繁的「碾軋」與「傷害」，是繼續做那個急於定罪的知雲和尚，還是嘗試以平等之心，理解眾生各自奔忙的無奈與莊嚴？有的人總忙於給世界貼標籤，卻忘了有的標籤本身也是遮蔽實相的塵埃。唯有放下概念的篩子，才能讓生命如江水般完整流淌─這不是道德的鬆懈，而是對萬物更深沉的敬畏。所以，下次當我們再脫口而出「這是誰的錯」時，不妨先學石頭禪師，把話頭折回來，問問自己：我這一問，是出於慈悲，還是出於傲慢？

【更多精采文章請見《 讀者雜誌 》2026年2月號】