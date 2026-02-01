【鹿十三／摘自江蘇鳳凰文藝出版社《總有好事發生》一書】

在我生活的城市，有一位手藝很好的裁縫師傅，年近五十。

裁縫這個職業，在線上服裝業的衝擊下，

其製作衣服的速度、多樣性和價格都處於絕對劣勢。

不用說，這位師傅瀕臨失業。

在老城區的街道上，他困守著一間小小的店面。他每日坐在布料堆裡，刷著短影音解悶，打發著時光，應對著寥寥無幾的顧客。

一天，一個少年來到店裡，找他定做一批精度很高的cosplay(角色扮演)服裝。少年從手機裡調出幾張設計圖，指著那些精緻又複雜的細節說：「領口要還原動漫裡的六芒星暗紋刺繡，每個星角必須精確到3毫米；袖口的齒輪狀鑲邊需要手工緄邊，誤差不能超過1毫米；後背的龍鱗紋要先用銀線打底，再覆蓋半透明薄紗，打造立體感…」

裁縫師傅的眼鏡片上，映著對方手機屏上的畫面。鎧甲接縫處的仿金屬塗層處理、裙擺裡暗藏的鋼絲骨架、手套指節處微小的符文烙印，都要和官方設定的完全一致。

這些遠遠超出普通服裝製作的精度要求，讓裁縫師傅沉寂很久的縫紉技能突然蘇醒。他明白製作的難度，卻沒有憑既定的思維拒絕，而是認真地與年齡和自己兒子差不多的少年討論，先瞭解製作這些服裝的週期與穿著場合，然後開始給少年量體。

「服裝既要還原，又要保證活動自如，得加3處暗量。」師傅的拇指按在少年肩胛骨凸起處，繼續說，「鎧甲的卡扣位置，要比實際肩寬多1.5釐米，否則抬弩箭時會崩線。」

他將軟尺滑到少年的肋下，停住，問：「你選的角色是不是常做側空翻？那腰圍得在你吸氣的狀態下量，腰部用可調節鬆緊的魔術貼。」

這回，輪到少年感到驚詫了。

和少年的爸爸年紀相仿的裁縫，把軟尺卡在少年彎曲的手肘處，接著說：「袖長分靜態和動態兩種情況下的長度，布料要預埋經向紗線，防止因拉伸而變形。」少年看著裁縫認真地在舊舊的本子上記錄：大腿根的圍度需標注「戰損版」與「完整版」兩種規格；靴筒高度要量「足弓抬起時的跟腱延展量」…

少年家裡是做紡織生意的，他熱愛的cosplay和二次元文化完全不被理解，被家裡一些長輩斥責「不務正業」─既不能繼承紡織事業，成績也不夠優秀，沒法實現傳統意義上的成功。好在，少年的父母比較開明，少年得以專注於自己的愛好。

接下來發生的事，有點超乎想像：

中年裁縫和少年cosplayer(角色扮演者)組成了一對創業搭子─一個人製作服裝道具，一個人負責拍攝、參展、線上推廣與產品開發，裁縫搬出老城區，搬進少年爸爸贊助的辦公場地。中年裁縫從來沒想過，cosplay延展出的品牌聯名、漫展活動與商演、周邊開發、數位內容授權等全新的商業模式，居然讓他沉睡的縫紉手藝獲得新生。

我聽到這個故事時，有兩個感想。

第一，主流的尺子，不能測量所有人。一代人有一代人的「牌桌」，教育不是修枝剪葉，而是幫種子找到合適的土壤。

第二，世界會悄悄獎勵那些「跨代合作」的人。

中年裁縫的困境是什麼？手藝被時代浪潮衝擊，經驗無處安放。少年遭遇的瓶頸是什麼？愛好不被理解，想法缺乏落地的技術支撐。

當他們相遇時，一個提供了務實的技術，一個打開了全新的市場需求。這多像家長和孩子的狀態：我們覺得孩子「不可靠」，因為我們總用舊地圖探索新大陸；孩子覺得我們是「老古董」，因為他們還沒發現我們的經驗對他們有用。

我正在嘗試這樣對待孩子：

第一，觀察，而不判斷。孩子喜歡二次元，不妨問他：「這個角色為什麼會吸引你？」─相信我，年輕人最擅長給別人介紹自己的愛好，一旦他打開話匣子，你將聽到從未瞭解過的世界觀、價值觀、新玩法。新生代的想法，會帶給你巨大的啟發。

第二，給自己一個「跨代學習」的機會。我認識一位媽媽，為了和喜愛電子競技的兒子有共同語言，去看了遊戲《英雄聯盟》的比賽直播。她告訴我：「雖然看不太懂，但我終於明白，他們這代人是在用我們當年看金庸作品的激情，對待電子競技的江湖。」

第三，用父母的穩定，托舉孩子的冒險。托舉不是「餵飯」和「鋪路」，而是類似於為孩子提供一根安全繩，讓孩子放心往不同的方向試飛。

世界從來不是靠一代人推動的，而是靠兩代人─一代人放下「我為你好」的執念，另一代人則要理解「原來你真有本事」的具體含義。

