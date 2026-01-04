快訊

優惠券裡的學問

聯合新聞網／ 讀者雜誌

【馬上／摘自中國友誼出版公司《小白經濟學》一書】

對肯德基、麥當勞熟悉的人都知道，這兩家餐廳以前只會發優惠券，而很少直接對食品打折，很多人對此非常不解。這麼費勁地到處發優惠券，為何不直接在店裡打折，這樣豈不是更加方便和直接！實際上，這裡面有著非常有趣的經濟學現象：價格歧視。

每年「雙11」也是同樣的套路，五花八門的優惠券、「神券」、「膨脹券」，讓人眼花繚亂。從經濟學角度看，每個人做每件事都有成本，因此，商家巧妙地發放優惠券，可以正大光明地進行「價格歧視」。

「價格歧視」，又稱價格差別，指廠商在同一時期對同一產品採用不同價格的行為。價格歧視可以是對不同顧客採取不同價格，也可以是對同一個顧客的不同購買數量採取不同價格。

比如，同樣一個漢堡包，A顧客付了16元，B顧客用了優惠券後實際支付12元。肯德基把同一商品賣了不同的價格，這就是對A顧客的「價格歧視」。

有些人願意花時間去收集優惠券，而有些人並不在乎這點價格差異，就不會太在意優惠券。這樣，商家既能對不在乎優惠券、經濟條件好的人群賣出高價格，又可以用優惠券對一些對價格敏感的人形成促銷效應。

因此，商家的這一行為，比直接降價對自己更有利。因為直接降價，就無法把食品高價賣給那些對價格不在乎的人，相當於少賺了錢。

優惠券確實是一個天才的發明，它讓店家做到了「貧富通吃」。再加上大數據分析，還可以讓店家快速找到哪些人愛用優惠券，哪些人不在乎這點價格差異。

這樣，優惠券不但能幫助銷量增長，收集的大數據還可以為產品促銷、定價等提供參考，這有助於商家制定更為精確的產品銷售策略。

【更多精采文章請見《讀者雜誌》2026年1月號】

圖/讀者雜誌
圖/讀者雜誌

讀者雜誌

