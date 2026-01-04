敏感的人看見宇宙開花

【張秋偉／摘自湖南文藝出版社《抬頭看二十九次月亮》一書】

我與微姐相識多年，只要下館子，微姐總能與服務生聊上幾句。按她的話說：「其實，他們每天的工作挺無聊，好不容易碰到一個愛聊天的姐姐，他們開心，我吃得也開心。」

我們常聚的餐廳，服務生見微姐來了，像是歡迎自家人，斟茶倒水，一定還有特別的甜品、飲料相送。即使她本人不來，我與其他友人相約，服務生也會說一句：「微姐呢？我想她了。」這種征服陌生人的人格魅力，讓我好生羨慕。

這天，微姐與友人約在一家星級酒店的西餐廳。她到早了，點了一份主廚沙拉，吃了兩口，叫來服務生，嚴肅地告訴她：「請轉告廚師，這份沙拉非常好吃。」主廚親自出來道謝。微姐又讚美了佐食溫熱的沙拉醬汁，碰上懂行的食客，主廚高興地說道：「這是大蒜煸過的橄欖油，再用無糖優酪乳、煙燻甜椒粉、百里香調製，才有了奶油一般濃稠的質感。」

兩人相談甚歡，主廚一定要送她吃的，端上來好幾道新菜，微姐給它們起了名字。主廚欣喜，決定日後的新菜都讓她免費品嘗。最後朋友來了，見這一大桌的硬菜，感歎不已，配上剛才美妙的故事，覺得免費的佳餚更香了。

諸如此類的插曲還有很多，微姐從不吝嗇誇獎他人，在我們的文化語境裡，有時候讚美也需要勇氣。我跟著她吃遍大小餐廳，一路享受驚喜，也一路觀察她與這個世界交談的方式。

在北京有一家我們常去的日料店。以我的性格，只要能訂到包間，一定會坐在包間，微姐則喜歡坐在吧台。她坐在吧台旁，有一搭沒一搭地與廚師聊天。日料店的吧台區域並不大，她不見外，永遠有爽朗的笑聲。有一次，她注意到鄰座有個落單的女生，女生的拎包放在一旁的空座上，應該在等人。她向服務生要來一個空杯，倒上清酒，遞給鄰座的女生，問道：「你能喝酒嗎？喝一杯。」女生很愉快地說：「我剛進來就看見你了，你衣服的品牌我很喜歡。」微姐打趣道：「你看，怪不得我就想找你喝酒呢。」

這已經是她在這家日料店裡，與陌生人喝酒的第三個故事了。我是一個敏感的人，因為愛恨都很強烈，放大的感官情緒對創作有用，能與文字共情，但作用於生活，我連向鄰座伸出酒杯的勇氣都沒有。因為在這之前，我已經預設了一百種對方如何反應的情景。我害怕被拒絕，索性不主動示好，想要不失望，那就不抱有期望。

我與微姐分享這種心態，她說自己其實也敏感，不過相較於我，是另一種敏感。她老早就注意到那個女生將手機拿起來又放下。這家日料店位子難訂，女生的朋友遲到，她占著座，肯定多少有些尷尬。微姐並不是想要與每個陌生人交朋友，而是想讓大家都開心，尤其是有她在的場合。

我問她：「如果對方拒絕你了，怎麼辦？」

她回道：「那就拒絕啊。」

「可是你本想向對方傳達好意，難道不會難過嗎？」

「這份好意並沒有消失，至少我開心了。人就是容易想得太多，過多地揣測對方想什麼。就像談戀愛，焦點應該是你的感受，對一個人心動，你想要做什麼，這才是重點。當然，如果你就是很難主動與他人建立關係，那就暗戀吧，那就好好吃自己的晚餐，不管隔壁坐的人是誰，關鍵是自己舒服，不要有壓力。」

有句話說得好：「因為我對這個世界來說不重要，所以我最重要。」這幾年憑空冒出了很多關於社交的流行語：「社牛」「社恐」「社雜」「社懶」…看似在分門別類，給每個人找歸屬，其實更是說明社交具有不確定性。人的性格複雜，我們是多面的，不必給自己貼上某一類標籤。其實很多「社牛」的人，背後或多或少都會有一點「社恐」，更多的時候，是強迫自己表現得外向。就像微姐說她也「社恐」，恐懼沉默。如果在一個社交場合，沒有人說話，她反而難以自處，所以讓自己不停地輸出，攪起話題的旋渦。當然她也會累，但聚會結束後，回味這個夜晚，有人記得她侃侃而談的樣子，還有像我這樣的人，用文字記錄下她有趣的故事，也算是聊以慰藉。

社會給我們最初的試煉，就是不可避免地進入陌生場合，大到新的城市、集體活動，小到被拉進一個包間、坐在同一張飯桌。未來很多年，我也許還是很難向鄰座的陌生人示好。但如果有人向我表達善意，請放心，我一定不會拒絕他的好意。

【更多精采文章請見《 讀者雜誌 》2026年1月號】