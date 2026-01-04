【王傳生／摘自商務印書館《孔子如來》一書】

《論語‧陽貨》的第一則，記載的是孔子和陽貨之間的一次交鋒：陽貨希望孔子出山，幫助自己；但孔子自小討厭陽貨，長大後看到陽貨陪臣執國命，更是厭惡他。

陽貨是有架子的，他不會親自登門拜見孔子。他也知道，孔子看不上他，不會主動前來。但陽貨畢竟是陽貨，他是有手段的。他先放出風聲，讓孔子來見他，但孔子裝傻不去見。陽貨苦思冥想，終於想出一條計策：他趁孔子不在家，派人送給孔子一隻蒸熟的小豬。

孔子回到家，看見陽貨派人送來的蒸熟的小豬，就明白陽貨的意思了。陽貨給孔子出了一個難題：去拜訪吧，就等於投靠，陽貨可以以此散布輿論，造成孔子和他合作的影響；不去吧，違背周禮，不用說孔子本人不願違背周禮，陽貨也可以借此打擊孔子，敗壞他的聲譽。

但這種小難題哪裡能難倒孔子？破解之道其實就在眼前，操斧伐柯，其則不遠─就用陽貨的辦法：孔子也在陽貨不在家的時候，去拜見他。

可不巧得很，也可以說是巧得很─孔子在回來的路上遇到了陽貨！

孔子一看陽貨大夫的車馬，自然是趕緊轉彎避開，而陽貨一見孔子的來路，以及對自己唯恐避之不及的樣子，也就明白了怎麼回事。他很生氣，加上此時的他權勢煊赫，說話的口氣也衝：「過來！我有話對你說！」

孔子只好轉回來，走近陽貨。陽貨說：「一個人藏起自己的才能而聽任國家混亂，可以叫仁嗎？」

道理很正派，孔子無奈，只好說：「不可。」

「那麼，本來喜歡從政卻屢次錯過機會，可以叫智嗎？」

說得也對，孔子只好又回答：「不可。」

孔子顯然不願和陽貨直接發生衝突，面駁陽貨，所以恭恭敬敬順著他說。但是，他的兩個「不可」，很明顯是敷衍，是虛與委蛇。陽貨當然也能看出來，但孔子的態度既然如此恭敬，他也無從發作。

末了，陽貨說：「日月流逝，時不我待啊！」那潛臺詞是：「孔先生，您五十歲的人了！您還有幾次機會？」

陽貨最後這句話深深打動了孔子，觸及了孔子心中蟄伏二十來年的從政之夢。孔子心中的堅冰開始融化：「好吧，我準備出仕了。」

這段對話非常精彩，孔子不是不願做官，而是不願到破壞政治秩序的陽貨那裡做官。所以，不見陽貨，是「義」；不得已去拜見陽貨，是「禮」；等陽貨不在家才去拜見，是「權」；路上碰見了陽貨恭敬相見，不願意做得太決絕，是「毋必、毋固」。陽貨每一問，孔子必答，是陽貨說得在理，孔子據理答覆而不辯解，是謙遜而又不屈服。

即便是孔子這樣超凡脫俗之人，一生之中也免不了和一些難纏的人糾葛難解。這無須抱怨，我們可以像孔子那樣，把生命歷程中碰到的形形色色的人，包括小人，都看作我們的命，看作對我們的磨煉。

其實，任何一個障礙，換個角度看，也是一個臺階。假如，你不能高過障礙，甚至比障礙還低，只能與障礙平視，甚至仰視，障礙就是峭壁，擋住你的前行之路。但是，假如你高過障礙，可以俯視障礙，就可以在障礙面前抬腳，把它踩在腳下。此時，障礙就變成了臺階，抬舉著我們上升。

面對陽貨的咄咄逼人，孔子的表現是唯唯諾諾而不辯，這不是屈服，而是不願與之糾纏─孔子終究不會去陽貨那裡為官，卻也無須在此爭個高低。

戰勝小人的祕訣：不是要鬥得過小人，而是要高得過小人。

孔子在陽貨的訕笑面前不爭不辯，轉身離去時，他的眼中，陽貨就已經成了臺階。

