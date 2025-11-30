【林一／摘自「得到」App】

很多人好奇，高手的思考方式有什麼共同點？最近讀了幾篇相關的文章，出自不同的作者，談論的主題包括二階思考、二次支付、二階理性等。你看都帶個「二」。

這是巧合嗎？還真不是。這些概念實際上說的是同一件事。這種思維方式的本質就在於把別人的行動終點，當成自己的行動起點。當別人覺得事情已經做完的時候，高手總要多問一句─「然後呢？」

一

很多人都覺得，消費的終點就在於東西到手的那一刻。錢貨兩清，消費就算結束。但是，加拿大專欄作家大衛‧凱恩在《一切都必須支付兩次》中說，大部分人都忽略了一件事，購買大多數東西，都必須支付兩次。第一次的費用，是你付出的金錢，買書、買課、買樂器、下載付費App、辦健身卡都算。但是，然後呢？為了使用這個東西，你得再次支付，這次支付的是你的時間和努力。而這個第二次支付比起第一次支付，可能成本要高得多，但收益也大得多。

比如，買一本小說，你第一次支付的是50元左右的金錢。但是，隨後，你還要付出10小時的專注閱讀時間，讀完後這本書才是你的。只有完成第二次支付，你才能看到第一次支付的回報。假如不做第二次支付，只花第一次的錢，這幾乎等同於把錢扔進垃圾桶。

到這一步，道理都很簡單。但由這個觀察進一步延伸，我們還會發現一個更扎心的真相─所有只完成一次支付的人，都在補貼那些完成二次支付的人。

比如，所有辦健身卡的人，都在給健身房創造收入。健身房掙了錢，就可以換更好的設備。而這些東西誰在用呢？很明顯，是那些常去健身房，也就是針對這張健身卡完成二次支付的人。

假如一樣東西你買了不用，你是在為所有真正用了這件東西的人攤薄成本。而且買而不用的東西越多，你深度探索它們的概率就越低。

那麼，應該怎麼解決這個問題呢？

我們肯定不能為了用而用。假如單純為了追求心理平衡，可能造成更大的沉沒成本，而且很多東西本身就是用得越少越好，比如人身保險。

我們需要找到第一次支付和第二次支付之間的平衡點。比如，給自己設置一個「深度年」。深度年，就是盡量慎重對待第一次支付，同時增加第二次支付。其間盤點整理你的生活，找出那些你花了錢買下，但還沒花時間使用的東西。然後，每週拿出固定的時間，專注於此，把它們真正變成你的。

凱恩追蹤過一些踐行「深度年」的讀者。他發現，把焦點從第一次支付轉向第二次支付後，人們能獲得更多的價值，比如，一些決定不發展新社交關係的人，反而找回了通訊錄裡那些很久不聯繫的老朋友。

二

這套思考方式的本質不外乎是比別人多想一步。當別人覺得一切已經結束的時候，你能多問一句：「然後呢？」這個現象在各個領域都存在。比如，投資領域。投資家霍華德‧馬克斯有一個著名的投資理念，叫作「二階思維」。他說，在市場裡，一階思維是人們對未來的直接看法，而二階思維，是把一階思維的結果作為原因，做更深一步的思考。

一階思維說：「這家公司前景低迷，應該賣出它的股票。」二階思維則會說：「公司前景低迷，然後呢？所有人都在恐慌中拋售股票，你反而應該買進。」

總之，一階思維是「我看到了什麼」，而二階思維是「我看到了什麼，其他人看到了什麼，他們將如何反應，以及這將如何影響市場」。還有一個概念，叫「二階理性」。人生來就是理性和非理性的混合體，不管怎麼強化我們身上的理性部分，我們都很難完全消除非理性的部分。那麼，在這個約束條件下，怎麼盡可能做出理性的決策呢？

這時就可以用到二階理性。也就是，我首先承認自己有不理性的一面，並且在此基礎上多問一句，然後呢？基於這個真相我還能做點什麼？

舉個例子，你決定睡覺前不玩手機，12點前一定睡覺。那麼，在一階理性層面你必須跟自己的天性對抗，想想也知道，咱們都沒有那麼好的自控力。而在二階理性層面，你可以選擇睡覺前根本不把手機帶進臥室，不去對抗天性，而是承認自己的天性，避開誘惑。

前面的種種名詞，總結起來不外乎一句話，就是給自己建立一句口頭禪：「然後呢？」

當有人說：「這個計畫真好。」咱們可以多說一句：「然後呢？如何行動？」

當有人說：「這回的成績真糟糕。」咱們可以多問一句：「然後呢？找找原因，想想如何扳回來。」

當買到一本好書時，馬上問一句：「然後呢？規定自己哪天之前把它讀完？」

明知道自己愛衝動，可以多問一句：「然後呢？怎麼減少衝動人格出現的概率？」

羅曼‧羅蘭說：「真正的英雄是明白世界的殘酷，也遭受過社會帶給他的苦難，然後，他依然能用心地說，『我熱愛這個世界，我願竭盡所能去為我的世界好好戰鬥』。」

換句話說，這句「然後呢」的本質，是把想法變成行動，把現狀變成轉機，把被動接受變成主動選擇。

