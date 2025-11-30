人到三十 開始「生前整理」

【一孚／摘自《新週刊》2025年第18期】

在多大年紀適合開始回望、整理自己的人生？對佛山「95後」女孩小雲來說，這個來自生活的試卷可以提前幾十年準備。

22歲時，小雲過起了極簡生活，她愛上了「少物的清爽」，享受對生活的掌控感；24歲時，她啟動「生前整理」，這一理念打動她的地方在於「不只是為了現在活得輕鬆，更是為了以後走得利索，不給家裡人添麻煩」；26歲時，小雲一生體面的爺爺驟然離世，留給家人的告別時間只有短短一天，翻箱倒櫃尋找重要物品有如大海撈針，更使得她堅定了要系統性地進行「生前整理」的決心。

到今年，小雲30歲了。她感悟道，「生前整理」不是為了等待人生的終點，而是為了更輕盈、自在地活在當下。

人生不過3件事

「生前整理」的概念興起於日本，最早叫作「終活」，意思是「為人生終點而進行的準備活動」，2012年入選日本年度流行語大賞。有報導稱，四分之一的日本年輕人，已經開始「生前整理」。

日本流行以「活」造詞，細數下來，一個人的人生不過3件事：「就活」(求職就業)、「婚活」(相親結婚)、「終活」(為人生終點做準備的活動)。

在深度老齡化的日本，「終活整理」「生前整理」是指在一個人精力尚充沛之時，力所能及地處理好身後事，以確保意外發生時，資產能順利傳承，同時維護辭世後的隱私和尊嚴，減輕家人的負擔。

旅日作家李長聲年過七十開始做「終活」，在他看來，今天談「終活」，其實談的是生死觀。所謂「終活」，無非是自主斷捨離。

妻子過世後，78歲的日企董事木村決定開始做「終活」。他把收藏的數千本書都交給了舊書商，把衣服大多送進了垃圾箱，把多餘的傢俱和家電叫垃圾處理公司拉走，家裡只剩下一台冰箱、一套沙發、一個衣櫃、一張床、一張辦公桌，像住酒店一樣，「乾乾淨淨，無牽無掛」。木村說：「人老了，不能麻煩子女，他們也都有生活的負擔，所以，我必須自己管好自己。」

越早開始整理 越早活得清醒

小雲做「生前整理」的核心，是讓一切重要事物清晰可循，為此，她做了5件事。

第一是清東西。定期處理閒置物品和電子檔(比如手機相冊、電腦文檔)，能不買的東西盡量不買。最實用的方法是給物品貼標籤─比如在老照片盒上貼「掃描後丟棄」，在同學錄上寫「拍照存檔」，給舊衣服標上「捐社區回收箱」。「原則很簡單，能存到手機裡的絕不占櫃子。」

第二是理錢財。將多年不用的銀行卡登出，所有密碼統一加密保管(只告訴信任的家人怎麼獲取)。房產證、保單這些重要文件，統一存放在家人知道的位置(比如「放在書櫃第三格的藍色資料夾裡」)，裡面再夾一張手寫清單，寫清楚都有什麼。家人急用時，3分鐘就能找到。

第三是篩關係。定期清理社交平臺上的好友和社交帳號，把那種幾年沒說過話的「僵屍好友」直接刪除。在小雲看來，這不是冷漠，而是「想把時間留給半夜能打電話的朋友」。

第四是寫願望。把想做的事列成願望清單(比如學潛水、帶爸媽旅行)，更關鍵的是清空收藏夾─把社交平臺上收藏的旅遊攻略變成機票，把收藏的食譜變成週末廚房實驗。用「已完成」替代「收藏吃灰」，「這比列計畫痛快多了。對了，記得要定期檢查更新，把已完成項畫掉！」

第五是留句話。小雲簡單寫了份遺囑初稿，大致記錄了醫療救治傾向與身後事安排，如萬一病重時要不要插管、身後事想怎麼辦…並把它和重要文件放在一起。「雖然這個話題蠻沉重，但經歷過爺爺的事後就明白了─清晰的意願，是對家人最後的體貼。」

在小雲看來，她這一代和上一代人的生死觀存在巨大差異。長輩們總覺得談「死」不吉利，或者覺得「還早呢，想這麼多幹麼」。他們收拾東西更多是因為日常習慣，很少為「身後」做準備，重要的東西放哪兒，可能只有自己清楚。

而年輕一代雖然也害怕死亡，卻更能輕鬆地探討生死話題，「我們並不覺得提前打算是晦氣，相反，這是一種負責任的態度。尤其是在數位化時代，數據資訊爆炸，提前理清楚並沒壞處」。

許多人在經歷過一場大病、一次大的人生轉折或者親人突然離世帶來的混亂後，往往會更容易接受和實踐「生前整理」的理念。

留下愛與被愛的記憶

當然，也有許多人的心態非常灑脫，「人生短短三萬日，生前哪管身後事，浪得幾日是幾日」。

許多有囤積癖的人拒絕收納和整理，他們享受的就是被所愛之物環繞的生活，以及它們帶來的滿足感和情感回憶。

韓國遺物整理師金璽別在14年裡親歷過1000個死亡現場。在他看來，人生在世，最後真正留下的不是金錢和地位，而是愛與被愛的記憶。他在《我是遺物整理師》一書中提出「圓滿人生的七大守則」：

1.養成日常整理習慣，建立良好的生活秩序。

2.難以開口的話，請用文字寫下來。

3.重要的物品保管在家人容易找到的地方。

4.不要對家人隱瞞病情。公開病情有助於獲得支持並減少遺憾，也可避免讓親屬陷入自責。

5.物盡其用是對生活的尊重，不要過度消費，也不要將珍貴之物束之高閣，等待「特殊場合」。

6.請為自己而活。過度為他人犧牲易導致自我的迷失。

7.活著時要多珍惜身邊人，多和所愛之人創造更多美好回憶。

生前整理，其實是極簡主義生活潮流的一個細小分支。它絕不是簡單的「斷捨離」，或者是扔東西，而是透過整理讓生活保持秩序與流動。

小雲自2017年起開始踐行「少即是多」的極簡生活原則，她用4雙鞋搞定四季─萬能拖鞋、百搭德訓鞋、舒適運動鞋、潮流馬丁靴；用一個登機箱搞定一週的旅行─洗漱化妝用品用小瓶分裝，衣物選百搭基礎款，隨身小包減負出行；用一個「人生應急包」應對意外─內含身分證件、重要保單、醫療遺囑等關鍵文件，用多色標籤分別標示(如紅色是重要證件，藍色與醫療相關)，並同步告知家人，急用時可「拎袋就走」。

「生前整理最大的價值，從不是面對死亡，而是珍惜當下。」當物品各得其所、密碼妥善交代、重要文件有跡可循時，小雲的內心感到一種前所未有的輕鬆和踏實，「它讓我更投入地生活，更珍惜眼前的關係和體驗」。

這是小雲最喜歡的一句詩：「有一個夜晚我燒毀了所有的記憶，從此我的夢就透明了；有一個早晨我扔掉了所有的昨天，從此我的腳步就輕盈了。」

【更多精采文章請見《 讀者雜誌 》2025年12月號】