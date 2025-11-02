【青衫／摘自《文史博覽‧人物》2025年第14期】

2025年6月11日，蘇州鈕家巷，「老字號」書店文學山房店門緊閉。直至書友紛紛趕來，店門口擺起了一束束白菊花，人們才知這間百年書店的主人─古籍版本學家、蘇州文學山房舊書店第三代傳人江澄波去世了。

在蘇州，百歲江澄波和他的文學山房是一個傳奇。從16歲入行算起，江澄波從事古舊書行業已經80多年，他一生中大部分時間都與故紙為伴，對古舊書有深入研究。借著與書的緣分，他一生認識了不少藏書家、學者，與鄭振鐸、顧頡剛、錢穆等文化名人結緣。

2022年，由96歲高齡的江澄波口述，其他人整理的《書船長載江南月》一書出版。在扉頁上，他的自喻道盡了一生：「書是我營生所靠，也是我終身所好。我覺得自己就像一條載書、送書的書船，我離不開書，就像船離不開水。」

這艘小船在歷史的浪花中浮沉，讓古舊書浸透著屬於愛書人的記憶和情感。

三代人堅守文學山房

在時間的長河裡，江澄波守護了80多年文學山房舊書店。可以說，書店凝結了三代人的堅守，經歷了一個多世紀的滄桑，見證了時代的百年變遷。

江澄波於1926年出生在蘇州一個世代經營古舊書籍的家庭。他的曾祖父江椿山是清末蘇州著名書店掃葉山房的夥計，祖父江杏溪從小學習修補舊書。

1899年，蘇州護龍街嘉餘坊口，江杏溪用借來的三百銀圓，初創書店─在蘆席紙糊的店面掛起「文學山房」的招牌。書店緊鄰顧氏怡園與過雲樓藏書閣，書源豐沛，很快成為文人墨客的聚集地，章太炎、葉聖陶、錢穆、顧頡剛等都與之有過交集。

江澄波自幼便在濃厚的書香薰陶下成長。他經常從書店的大門穿過，又穿過不計其數的古書走進家門。13歲時，還在讀私塾的江澄波，在地攤上看到3本明代的藍格抄本，果斷買回家。江杏溪查看抄本後驚喜地發現，這居然是寧波范氏天一閣的珍貴藏書，對江澄波大為讚賞。

這次經歷也點燃了江澄波一生愛書的熱情。1942年，16歲的江澄波正式到文學山房當學徒。父親江靜瀾嚴格指導，江澄波從開門、關門，待客禮儀、抄寫書目等細節一點一滴地學起。他也跟著長輩出門收書，學習紙張的識別、序目的鑒定、年代的鑑別等古籍知識。當鄭振鐸、顧頡剛等學者踏進書店時，江澄波捧出的不僅僅是善本，更是江家三代淬煉的版本智慧。

搶救、修復、呵護古書

在20世紀50年代的公私合營浪潮中，文學山房與其他4家書店合併為「公私合營蘇州市古舊書店」。牌匾雖換，但是江澄波的使命未變。他走家串戶，在廢品回收站、廢紙堆中搶救古籍；又奔波於紙漿廠，從即將消逝的紙堆中搶救文明碎片。

在那個特殊的年代，許多古籍面臨著被損壞、被丟棄的命運，江澄波看在眼裡，急在心裡。他四處搜尋被遺忘的珍貴典籍。其中，宋本《東萊呂太史文集》原本被寄放在魚竿店售賣，江澄波偶然發現後，一眼便看出其價值，將其收下。經過多方努力，如今這本書已入藏蘇州博物館。

「江南收藏甲天下，過雲樓收藏甲江南」─過雲樓藏書是極為珍貴的文化遺產。當得知因時局動盪，過雲樓的藏書即將流散時，江澄波多方斡旋，憑藉與顧氏後人的交情，促成四分之三的過雲樓珍本入藏南京圖書館。這批歷經戰火的神祕藏書，包含50種宋元版本。江澄波將經手的10部宋版書，也悉數捐給圖書館，未自留一頁。

最驚心動魄的搶救發生在動盪年代，江澄波曾冒險將珍本藏進地窖，把文獻混入廢紙。當風暴過去，他緩緩抖落《吳門販書叢談》手稿上的塵埃。

江澄波是一位水準極高的版本學家，精通古籍修復和版本目錄學，經手過不少國寶級的珍貴古籍。修復古籍、保護珍本、呵護善本、搶救中國文化遺產，是他的主要工作。因為這些貢獻，江澄波被當地人尊稱為「蘇州一寶」。

事實上，古籍修復是一項極為精細且需要耐心的工作。從紙張的選擇、糨糊的調製，到破損書頁的修補、裝訂，江澄波在每一個環節都精益求精。他堅持古法修復，染紙補洞、錘書壓平，力求讓古籍恢復往日神韻。

江澄波修復過一本被蟲蛀得千瘡百孔的古籍。為了找到合適的紙張進行修補，他跑遍了蘇州的大街小巷，尋訪造紙作坊，最終在一位老工匠那裡尋得相近的紙張。在修復過程中，江澄波花費數月，用細小的毛筆一點點填補蟲子蛀的洞，用糨糊小心翼翼地粘貼書頁。經過他的妙手，這本瀕危的古籍得以繼續流傳。

年輕藏書人馬驥難忘1995年的那個冬日：他捧著《䱐廬詩草》稿本請教江澄波，江澄波第二日冒著大雪，將考證便條送來。被稱為「書界活字典」的江澄波，為無數後學開啟祕門，從版本鑒定到題跋掌故，均傾囊相授。

給古書最好的歸宿

在網路尚未興起的年代，江澄波常和各地的書友通信聯繫，交流古書訊息，也經常手寫書目寄給他們。他會根據書友的興趣為他們定制書單。他能精準地叫出那些熟客和舊書愛好者的名字，記得他們來自哪裡，喜好是什麼，即便一年中只能匆匆見上一兩面。

一生見過太多書籍的命運沉浮，江澄波總想著給古書最好的歸宿。退休後，因不捨祖鋪、鍾愛古書，江澄波一心想恢復他的「老字號」。2012年，他重掛「文學山房」舊匾，繼續訪書、鑒書、修書，搶救了大量文化遺產。

即使90歲高齡，江澄波依舊坐著輪椅，在兒女的陪伴下來到這間不足20平方米的書店，每日上午9點開始伏案忙碌，全年只有大年初一和初二兩天休息。臨終前的數日，江澄波仍端坐於店中修補《杜工部集》。

每有來客，問起蘇州歷史，或者書人書事，江澄波總是用「蘇州普通話」向人介紹。他講述歷史學家錢穆曾躲在耦園撰寫《史記地名考》，遇到要引用的內容就直接從線裝書上挖下來貼在稿子上；著名學者顧頡剛約請他人一起收購舊書，總是先請別人挑選，剩下的自己再全部打包買下…

江澄波將書店比作眉毛，將城市比作面龐，「眉毛看似並不重要，但缺了它，五官再精彩，看著也乏味」。他將自己多年來在古籍行業的經驗與知識進行總結，著有《吳門販書叢談》《江蘇活字印書》等書，為後人研究古舊書業和古籍版本提供了珍貴的資料。

如今，這艘書船駛向遠方，江家三代人用百餘年的光陰接力守護書香，讓一家書店成為一座城市永不磨滅的文化記憶。江澄波的百年歷程，不僅是他個人與書相伴的傳奇，更是一家書店在時代變遷中的堅守。

《 讀者雜誌 》2025年11月號