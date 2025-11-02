「千篇一律」的貓與「千奇百怪」的狗

【夏荷／摘自微信公眾號「寰宇志」】

同樣是被人類馴化的寵物，為什麼貓的長相看起來比較相似，而狗無論在體形上還是在毛色和五官上都千差萬別呢？

考古學家在以色列的新石器時代遺址裡，發現了距今約1.2萬年的狗下頜骨化石，犬齒磨損痕跡顯示，牠們早已學會幫人類撕咬獵物。

而貓的馴化證據，直到約9500年前才出現在賽普勒斯：一具貓骨與人類遺骸並肩躺在墓穴裡，貓的尾巴交疊，姿勢像在守護主人。

這段晚了兩千多年的相遇，悄悄地定下了兩種馴化模式的基調：人類需要狗成為並肩作戰的夥伴，於是主動塑造牠們的能力；而貓憑藉捕鼠技能自我馴化，人類更多是被動接受了這位「房客」。

在中東的新月沃地，最早的牧羊犬已經懂得如何驅趕羊群，獵兔犬的短鼻結構讓牠們的嗅覺神經更集中。

這些功能性的外形改造，就像多米諾骨牌，引發了持續上萬年的選育風潮。

19世紀的英國貴族甚至成立了犬類俱樂部，用嚴苛的標準篩選「完美品種」。比如，鬥牛犬的下頜必須剛好能咬住公牛的鼻子，柯基犬的短腿便於牠們在牛群中靈活穿梭。

反觀貓，直到16世紀，在歐洲的文獻裡，還只是用「捕鼠者」統稱所有家貓，人們壓根兒沒興趣記錄牠們的外貌差異。

畢竟只要能抓老鼠，一隻貓長什麼樣又有什麼關係呢？

2013年，科學家有了一項驚人的發現：在狗的基因組中，有412個區域存在強烈的人工選擇痕跡，相當於每10萬個鹼基對裡就有1處被改寫。

這些被標記的基因掌管著骨骼發育、毛髮生長，甚至行為模式。比如，聖伯納犬的「巨頜基因」讓牠們能叼起很重的救援物資，茶杯貴賓犬的「矮小基因」則把其體形壓縮得比普通犬種的小得多。

與狗不同，貓的基因組就像被小心呵護的古籍，人類在其中留下了為數不多的選擇印記，而且這些改動大多集中在與生存相關的部分。

就連最「花哨」的波斯貓的扁臉，本質上也是偶然出現的基因突變，人類覺得可愛才刻意保留，卻不像狗那樣，對牠們的面部骨骼進行了系統性的改造。

畢竟，貓的捕獵本能不需要「定制化」吻部，過於扁平的臉反而會讓牠們在奔跑時呼吸困難。

在倫敦的維多利亞時代博物館裡，1850年的犬類展覽手冊上，詳細標注著每隻工作犬的肩高、咬合力、耐力等數據。而同期關於貓的記錄只有寥寥數語。

這種差異的背後，是人類對兩種動物的需求在本質上有所不同：狗始終是功能性夥伴，需要根據牧羊、拉雪橇、導盲等不同任務調整牠們的外形。

而貓哪怕進入家庭成為寵物，核心價值仍是捕鼠、陪伴，這些角色對體形和外貌沒有嚴格的要求，自然選擇便占據了主導地位。

直到20世紀後期，隨著城市滅鼠需求的下降，人類才開始像對待狗那樣選育具有觀賞性的貓。

即便如此，貓的品種分化速度仍比狗的慢得多。美國養犬俱樂部認可的犬種有200多種，而國際愛貓聯合會認證的貓的品種只有71種，其中30%還是近30年才培育出來的。

更有趣的是，貓的「個性化」大多停留在表面，狗的外形差異卻涉及整個骨骼系統的重構。

在西班牙的野貓保護區，研究人員發現家貓與歐洲野貓的基因交流從未中斷，哪怕是最純種的寵物貓，都有野生血統。

這種若即若離的馴化狀態，讓貓保留了強大的生存本能：當環境劇變時，牠們能迅速恢復捕獵行為，甚至重新適應野外生活。

反觀狗，某些極端品種早已喪失了在困難條件下的生存能力。比如，法鬥犬無法自然交配，茶杯犬的心臟負荷遠超正常生理極限，牠們都需要人類的持續介入才能延續生命。

或許正是這種對野性的敬畏，讓人類在改造貓時始終有所保留。

總之，狗的「千奇百怪」，主要是為了滿足人類的多重需求而形成的；而貓的「千篇一律」，則是自然與野性共同選擇的必然結果。

