AI提醒我們何為人類

2015年，以色列歷史學家尤瓦爾‧赫拉利在《未來簡史：從智人到智神》中預言，2050年社會將誕生一批「無用階級」，即在AI逐漸取代大部分工作後，會出現一批無法為社會做出貢獻的人，這些人缺乏自我實現的機會。

如今，10年過去，這個論斷在某種程度上已初現端倪。在諸多行業，AI正在逐漸代替人類。麥肯錫的一則研究報告預測，在2030年至2060年之間，全球將有50%的現有職業被AI取代。

研究者們發現，在短期內，AI最可能替代的反而是白領工作，包括翻譯、財務和編輯等，服務、物流、技工等藍領工作則相對「安全」。也就是說，認為AI只能從事簡單工作或許是人類的另一種傲慢。

最近，在一些曾被認為專屬於人類的工作領域，AI也有突破。譬如，2024年芥川文學獎獲獎作品《東京都同情塔》中，有5%的內容由AI直接生成。

這也讓部分曾經相信自己無法被AI替代的人的信心產生動搖。

比起個體被AI替代的恐慌，部分學者更憂慮的則是AI可能對社會結構帶來的改變。比如，我們能夠想像一個生產者占極少數，而消費者占大多數的社會嗎？這聽起來是一樁好事，實際卻很複雜。

2024年諾貝爾經濟學獎得主達龍‧阿傑姆奧盧和西蒙‧詹森曾在他們的著作《權力與進步：技術與繁榮的千年鬥爭》中對人類社會千年的技術變革歷史進行了梳理，警醒我們不要盲目相信簡單的進步主義敘事，技術進步並不總是帶來社會繁榮，反而可能加劇不平等現象。

在一個技術高歌猛進的時代，我們見證著人文主義的衰落。人文科學常被貶為「無用之學」，以至於霍金曾撰文高呼「哲學已死」，「只有科學家才能成為人類求知的火炬手」。

就我個人而言，比起自身會被AI代替的恐慌，我更多在對借AI獲得某種價值這種行為進行反思。

比如，有人因婚育而焦慮，AI說：「婚姻只是人生體驗卡之一，不是『必刷副本』。與其問『30歲該不該結婚』，不如問『我是否活成了自己願意攜手一生的人』。」

有人問：「養育孩子的意義是什麼？」AI回答：「接受生命最溫柔的『失敗』。愛不需要正確，只需要在場。」

還有人問：「2025年普通人的生存法則是什麼？」AI總結：「別整虛的，先活舒服了。目標不用大，今年比去年多存5000元，少哭3次，就是勝利。」

我想我被這些回答打動的原因，並不是AI的話語有多麼高深，而是我好像已經太久沒有在人類社會中聽到這樣的答案。

有人說，在AI越來越像人類的同時，人類似乎也在越來越像AI。

我們教會AI什麼是人性，卻用算法讓人類變得像AI，將外賣員的送單時長精確到分秒，用軟體監測售貨員嘴角的微笑弧度。AI卻還記得提醒我們：「效率不是目的，幸福才是。」

幾個與AI展開親密關係的人共同認為，比起人類，AI更能理解他們。

我想這背後的原因並非AI有多麼「通人性」，而是我們或許已經越來越少傾聽與理解彼此，甚至忘記關照我們自己。而諷刺的是，這些被我們遺忘的東西，卻被AI的數據記住，然後反哺於我們。

有人問AI，如果讓它向人類提問，它會問什麼。AI給出的答案是：「在無限追求便利與效率的過程中，你們是否意識到，自己正在悄悄讓渡那些無法用數據衡量的東西？」

AI的確提醒我記起了很多被我遺忘的東西。比如，當我看到AI寫出的詩詞歌賦時，我想起自己好像已經很久沒有認真感受過文字；而當AI給出讓我相形見絀的觀點時，我反思自己是否正在丟失獨立思考的能力。

傳播學中有一個經典論斷：「技術是人的延伸。」就像電話延伸了耳朵，飛機延伸了腿腳，技術幫助人類拓展出更廣闊的空間。但與此同時，「延伸也意味著截除」，在人類不斷把自身的能力「外包」給技術時，或許我們也正在失去或減弱這項能力。

前幾天，一位朋友給我發來一張聊天截圖，內容是他的研究生導師失望地表示，至少有10個學生的論文是由AI寫成的。與之相對的，是我看到另一位大學教授說，自己曾誤判一名學生的論文是AI寫的，後來發現，竟是學生在過多使用AI後無意識模仿了AI的文風。

這已然是一種預兆，也是這場AI浪潮中讓我最警惕的事。比工作崗位被替代更可怕的是，我們的思維也被AI所取代。

我想比起「AI代替人類」，或許我們也可以得出一個相反的結論，恰是AI的存在提醒著我們「何為人類」。

就像當有人問AI是否會代替人類時，AI的回答是：「取代人類的從來不是AI，而是人類對自身存在價值的放棄。」AI同時提醒我們，在下次因它的強大感到不安時，我們或許可以記住：「我會在春夜裡聞到你聞不到的花香。」

