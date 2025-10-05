思路決定出路
【若子／摘自中信出版集團《自在》一書】
小雅是我的健身教練，帶了我快4年。
2020年，她工作的健身房倒閉，她改行到房地產行業做銷售，晚間下班後仍帶我健身。
我問：「你為什麼去房地產行業？它與你的健身專業沒有關係。」
她說：「目前房地產行業待遇好些。」
我不同意，陪她分析。
第一，看到大趨勢。全民健身是國家的戰略目標，健康也越來越被每個人重視，不應放棄一個大趨勢很好的行業。
第二，看清核心競爭力。小雅畢業於專業體育院校，在游泳、滑雪、衝浪和日常健身項目上都很專業，圍繞自己的「能力圈」增值，才會更有價值。房地產行業眼下待遇再好，與核心價值有什麼關係呢？就像我，寫書是我的優勢，但是現在廚師工資高，我就要改行做廚師嗎？不要，我可以拍短片，因為拍短片是寫作能力的延伸，緊緊圍繞我的「能力圈」。
第三，看懂自己的優勢。很多健身的女性和我一樣，更願意選擇女教練，為什麼？因為運動時要近距離接觸，女教練讓我更放鬆，有更強的隱私感。而女教練少，未來一定會更稀缺，人才以稀為貴。
我和小雅分析完以上3點後，她很快辭掉房地產銷售工作，專注於健身領域。不久她就通過了游泳教練員資格證書考試，進修了少兒體適能教學課程，參加了滑雪職業技能培訓。這些項目的女教練非常少，她擁有很大的主動權去篩選學員，高素養的學員又給她帶來更廣闊的工作前景。4年裡，她的工作越做越好，她也成為一個高效的自由職業者。
別讓現在的思維，制約了自己5年後的發展。
思考未來時，請記得：思路決定出路，態度決定高度，格局決定結局。
【更多精采文章請見《讀者雜誌》2025年10月號】
