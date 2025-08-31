「想買就買」與「該買就買」

【金鋒／摘自《經濟日報》2025年6月15日】

您身邊有沒有這樣的人：他們明明收入不低，但生活極度節儉，不僅在日常生活中省吃儉用，而且幾乎不參與任何需要花費金錢的娛樂活動。每當有人問他們：「何苦呢？」他們的回答通常以「等我有錢了…」「等我退休了…」開頭。

勤儉節約確實是一種美德，但正如古語所言：「過猶不及。」美國著名投資人比爾‧帕金斯在其著作《最優解人生：如何花錢，才能無憾》中，就批評了這種消費習慣：「極端的延遲滿足等於沒有滿足。青春的熱烈與30歲的冒險無法在60歲重來，金錢應兌換成滾燙的回憶而非帳戶上的數字…別等山頂的風吹不動白髮，才想起在20歲時該去攀一座山。」

當然，批判過度節儉並不意味著鼓勵亂花錢。衣櫃裡未拆標籤的衣服、廚房角落積灰的小家電、使用次數屈指可數的健身卡…亂花錢的代價不僅是使自身的財務壓力增加，更意味著實際生活品質下降。

比爾‧帕金斯最核心的觀點是，無論是「不花錢」還是「亂花錢」，都是糟糕的消費行為，真正聰明的消費行為應該是「用投資的態度審視消費」，確保每一筆錢都能實現最大的價值產出。

那麼，如何聰明地消費呢？

根據媒體報導，即將退休的伯克希爾‧哈撒韋公司董事長兼首席執行官華倫‧巴菲特雖然富可敵國，卻一直保持著簡樸的生活習慣。他酷愛麥當勞的漢堡包，經常會和普通消費者一樣使用優惠券。而且，他至今也沒有更換住所，依舊生活在自己於1958年花3.15萬美元購置的房屋中。

是他特別摳門嗎？顯然不是。事實是，他一直是價值導向消費哲學的支持者。巴菲特在股東大會上及致股東的信中屢次強調，最值得適度「揮霍」的行為就是「投資自己」。他認為，將金錢用於教育與技能提升，無論是語言學習、專業訓練還是知識累積，都是對未來最具長期效益的投入。其名言是：「價格是你付出的，價值是你得到的。」

這種強反差的關鍵在於，他明白，真正的財富自由不是擁有花不完的錢，而是建立一套「讓金錢為自己服務的消費體系」。

首先，從價值維度上分清支出與投資的區別。每當想要「剁手」時，先問問自己，這筆錢是支出還是投資？比如，買一本書是支出，但讀完能拓展自己的視野，那這就是投資；購買優質床墊看似奢侈，但只要它能改善睡眠品質，帶來健康收益，這筆花費就是值得的。換言之，要把消費視作資產配置，盡量讓其向投資靠攏，減少純消耗型支出。

其次，從心理維度上警惕商家的行銷陷阱。聰明的消費者需要識破商家的行銷策略，即突破「感性決策」。比如，面對商家提供的延展服務或者「順手加購」，消費者可嘗試「拒絕默認」，即先取消所有附加項，再勾選自己真正需要的增量服務。

再次，從系統維度上建立自身消費防禦體系。為避免衝動消費，可以提前規畫年度消費預算和重點支出領域，同時建立消費「黑名單」，例如先將超過自己消費能力的奢侈品放進黑名單中。使用記帳軟體追蹤資金流向也是一個有效的方式。數據顯示，堅持記帳的人平均每年能節省15%的不必要開支。

最後，從成長維度上持續優化自身消費決策。每月進行消費複盤，總結高價值消費和低價值消費，以便調整下個月的消費計畫。

簡而言之，在這個物質極大豐富的時代，真正的財務自由不是「想買就買」，而是「該買才買」。消費者要做的是不斷積累消費智慧，確保資金流向更有價值的地方。

