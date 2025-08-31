【意解／摘自《新民晚報》2025年6月25日】

我工作的醫院主辦著一份國內權威的兒科醫學期刊，辦了40多年。和很多老牌醫學期刊一樣，它的封面總是十分嚴肅：畫著各種網格線條、人體器官圖，或者藥物的分子結構圖。這些圖傳遞著科學的權威，但也讓人覺得冷冰冰的，像隔著一堵牆。

但是，今年拿到第一期新雜誌時，封面一下就把我「抓」住了。

那是一幅叫《星辰大海》的油畫。畫面是打轉的旋渦形狀，跳躍著紅、黃、綠的色彩，給人一種溫暖明快的感覺。畫得也許不夠精準，線條透著稚氣，但我看著它，不會將冰冷的病症和它聯繫起來，反而覺得畫面直抵人心。畫這幅畫的，是一個10歲的患有自閉症的孩子。每一抹色彩，都像這個孩子無法用語言訴說的內心世界，正在向我們敞開。

策畫這期封面的編輯是我的一位好朋友，他是位兒科醫生。我問他，怎麼會想到用特殊兒童的畫做封面？這樣會不會降低雜誌的學術性？

他告訴我：「在很多醫學實踐中，一張好圖有時比千言萬語更有力量。」他說，這些年他對特殊兒童的看法改變了很多，這很大程度上是受到一位大學教授的影響。

「一次偶然的機會，那位教授跟我聊起自閉症兒童的畫。雖然我們醫生和教育研究者看問題的角度不一樣，但聊得越多，我越提醒自己：要把這些孩子首先看成『兒童』，而不是只盯著『自閉症』這個標籤。語言障礙是自閉症孩子的核心困難，語言是用來表達的，當他們沒法用語言表達時，必然會尋找其他的方式。畫畫，就成了他們無聲的表達。」

後來，我讀了那位教授文章裡的一段話，印象特別深。她說：「自閉症兒童首先是兒童，其次是兒童，最後還是兒童，我們必須停止把他們當作『星星的孩子』。我們承認人類個體的多樣性，但他們在本質上還是人類，自閉症兒童無論其障礙程度如何，他首先還是一個人類幼童。」

朋友說，畫第一期封面的孩子，來自蘇州工業園區的一所特殊教育學校。那裡在教自閉症孩子繪畫方面，已經形成了一套系統的支持方法。

第一期封面如此驚豔，讓我對後面幾期充滿了期待。果然，接下來一期的封面又讓人眼前一亮。這幅叫《春風十里》的畫，作者是一個患重度自閉症的女孩。她12歲了，還不會叫爸爸媽媽，卻在畫布上恣意潑灑出色彩，那些抽象的花卉像炸開的彩虹，感覺顏色都在「尖叫」。指導老師說：「她剛開始畫畫那一年，只允許我站在3米外看。但現在，色彩成了她表達情緒的載體。」

封面畫展還在繼續。最近一期的《綠色心情》，畫面上是一個抽象的人形輪廓，身體裡填滿了紅、綠、藍3種色彩，像梵谷的畫一樣濃烈熾熱，彷彿傳遞著一種無法言說的喜悅。

在自閉症畫家裡，最有名的可能要數被稱作「人肉照相機」的史蒂芬‧威爾特希爾了。他3歲時被確診患有自閉症，後來父親又因車禍去世。在倫敦的特殊教育學校裡，畫筆成了他唯一的表達工具。2001年，BBC(英國廣播公司)拍過一個紀錄片，記錄了一個奇蹟：他坐著直升機在倫敦上空飛了一圈後，僅用3個小時，就把飛行區域的12座古跡和200棟建築，分毫不差地畫了下來。像他這樣的自閉症畫家，也許不會用嘴說「我愛你」或「我害怕」，卻能用畫筆告訴你他們眼中的世界。就像威爾特希爾用他那幅十幾米長的東京畫卷告訴所有人：「我不太會聊天，但請看看我的畫─這是我想對你們說的全部的話。」

朋友說，讀書時老師常強調，對「病人」兩個字，不能只看見「病」，而看不見「人」。兒童如同還未綻放的花朵，更需要兒科醫生在治「病」以外，懂得去呵護「人」。在看到這些特殊兒童的畫作後，有教授提議，應該把它們掛在醫學院的走廊裡，讓未來的兒科醫生們都看到。因為這是醫學教育中不可或缺的一課，其中蘊含的人文精神，需要每位學生在凝視畫作時，自省、體悟。

