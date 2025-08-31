【余娟／摘自微信公眾號「答案如下」】

肥胖可能導致高血壓、糖尿病等健康問題，還會影響大腦。2024年，《科學》(Science)子刊發表的一篇論文顯示，一個人的體重越大，大腦體積可能越小。

中國人的正常BMI(身體品質指數)為18.5～24，大於24為超重，大於28為肥胖。

隨著年齡增長，人的大腦會逐漸縮小，腦脊液增多，部分區域例如白質，甚至會加速萎縮。透過核磁共振掃描發現，累積BMI越高，腦實質和灰質體積越小，腦脊液越多，腦白質病變也越多。灰質負責處理感覺、自主運動、學習、言語等訊息，而位於內部的白質像橋梁一樣，把灰質的處理結果傳遞到大腦和脊髓其他區域。45歲以下BMI超過26.2的超重成年人，大腦體積發生的整體萎縮，相當於衰老了12歲。

肥胖導致腦萎縮的具體機制目前尚不明確，但研究指出，超重和肥胖人群的脂肪組織和腸道菌群失調會引發慢性低強度的神經炎症，這種炎症會刺激大腦中的小膠質細胞釋放促炎因數，最終導致神經元死亡。而《中國居民營養與慢性病狀況報告(2020年)》的數據顯示，中國有超過一半的成年居民面臨超重或肥胖的問題。

BMI正常的人也不可掉以輕心。有的人會說：「我很瘦啊，只不過有些小肚子而已。」然而，這正是健康的隱患。

肚子大，代表內臟脂肪多。內臟脂肪主要存在於腹腔深處，包圍著肝、胃、腸道等重要器官。按照《中國成人超重和肥胖預防控制指南(2021)》制定的標準，男性腰圍大於等於90釐米，女性腰圍大於等於85釐米，就屬於內臟脂肪過多，存在向心性肥胖的問題。

英國學者透過對平均年齡55歲的成年人的橫截面研究發現，BMI高和腰臀比高，是大腦灰質萎縮的重要影響因素。灰質的萎縮往往意味著認知的損傷，可能導致人記憶力喪失、認知障礙，以及手腳不協調。

《柳葉刀》子刊的一項基於東南亞 人體的研究發現，內臟脂肪每增加0.27千克，等同於人的認知能力衰老了0.7歲。肥胖導致的認知能力下降，最後的終點可能就是患阿茲海默症。

肥胖帶來的變笨危機還會波及兒童。研究發現，與正常兒童相比，肥胖兒童腦部多個區域灰質顯著減少。兒童大腦結構的變化，會影響大腦發育。並且肥胖兒童可能注意力較差，這可能影響學習成績。當前，中國6歲～17歲青少年的超重肥胖率約為19%。

不過肥胖可能帶來的認知能力下降是可以減緩的。研究者透過18個月的飲食干預發現，人的體重每下降1%，大腦老化的速度就能減緩八九個月。

保持健康的生活習慣，堅持鍛鍊，不只是為了外表好看，更是為了擁有一個聰明、清醒的頭腦。

