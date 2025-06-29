【相如／摘自微信公眾號「科普中國」】

AI(人工智慧)看起來使用很方便，但AI「一本正經地胡說八道」有時候真的讓人非常頭疼，它給出的訊息需要反覆核實，有時反而不如直接上網搜尋來得高效。那麼，如何降低AI幻覺呢？

1.優化提問

想要獲得準確答案，提問方式很關鍵。總結成提示詞技巧，就是下面4種問法：

設定邊界。示例：將「介紹ChatGPT的發展歷程」，改為「請僅基於OpenAI官方2022—2023年的公開訊息，介紹ChatGPT的發展歷程」。

標注不確定。示例：將「分析特斯拉2025年的市場份額」，改為「分析特斯拉2025年的市場份額，非官方數據或預測性內容需要進行標注」。

步驟拆解。示例：將「評估AI對就業的影響」，改為「請分兩步評估AI對就業的影響：先列出目前已發生的具體案例；基於這些案例進行未來趨勢分析」。

明確約束。示例：將「預測2026年房地產市場走勢」，改為「請僅基於2025年的實際房地產數據和已公布的相關政策，預測2026年房地產市場走勢，不要加入任何推測性內容」。

2.分批輸出

因為AI給出的內容是根據概率進行生成的，一次性生成的內容越多，出現AI幻覺的概率就越大，我們可以主動限制它的輸出量。如果我要AI寫一篇長文章，就會這麼跟AI說：「咱們一段一段來寫，先把開頭寫好。等這部分可以了，再繼續寫下一段。」

3.交叉驗證

想要提高AI回答的可靠性，還有一個實用的方法是採用「多模型交叉驗證」。使用一個AI聚合平臺，讓多個AI模型同時回答同一個問題。當遇到需要給出嚴謹答案的問題時，就啟動這個功能，讓不同的大模型一起參與討論，透過對比它們的答案來獲得更全面的認識。

4.RAG(檢索增強生成)技術

AI聰明但健忘，為了讓它的表現更靠譜，我們可以給它配一本超級百科全書，讓它隨時查閱裡面的內容來回答問題。這本「百科全書」就是RAG的核心，它可以讓AI在回答問題之前，先從可靠的資料中找到相關訊息，再根據這些訊息生成答案。目前RAG技術多用在醫療、法律、金融等專業領域，當然，AI生成的內容還是必須經過專業人士的審查。

5.巧用AI幻覺

有時候與其把AI幻覺當成缺陷，不如把它看作創意的源泉！在寫作、藝術創作等需要頭腦風暴時，這些「跳躍性思維」反而可能幫我們打開新世界的大門。

當我們學會用正確的方式與AI對話，善用它的創造力，同時保持獨立思考，AI就能成為我們的得力助手，而不是一個「能言善辯的謊言家」。畢竟，在這個AI與人類共同進步的時代，重要的不是責備AI的不完美，而是學會與之更好地協作。

【更多精采文章請見《 讀者雜誌 》2025年07月號】