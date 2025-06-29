【白燕青／摘自人民郵電出版社《突破：人生崛起，要靠暴擊》一書】

這是華為公司的一道面試題：「一頭牛重800千克，一座橋承重700千克，問牛怎麼過橋？」

有人說賣掉牛之後買華為手機，因為華為手機是真的牛；有人說殺掉牛再運過去，反正是過去了；有人說把牛餓瘦了，牠就能過橋了；還有人說給牛綁一個氫氣球…

假如這道題是真的，它考的是什麼？是腦筋急轉彎嗎？

不是。面試題一定是針對實際問題的，而實際問題是什麼？是書本上沒有，是老師沒有直接告訴你、但正確的那些知識。真正的答案是什麼？很簡單，就3個字─直接過。有人會質疑：不可能吧，直接過橋，橋不會塌嗎？答案是：不會。還有人會質疑，可是明明橋的承重只有700千克啊。沒關係，直接過。誰告訴你800千克的牛過承重700千克的橋，橋就會塌？

真實世界是這樣的嗎？真實世界不是非黑即白、非左即右的，它是充滿冗餘的。你的計畫再完美，不設置冗餘，難免會流產。

你是一個老闆，從北京發貨到廣州，就一定要考慮各種意外，否則出一個問題，你的貨物就可能爛掉。你是一個球隊教練，就一定要設置替補人員，否則前鋒一旦大腿抽筋，球隊大概率會輸。

你負責一輛汽車，就一定要準備個備胎。你負責一條流水線，就一定要多生產一些產品備用。你去趕火車，最好提前半小時到站等檢票。哪怕你去買件襯衫，襯衫上都會多帶一個扣子。

這些是什麼？是冗餘，它防備的是意外情況。你讓所有的東西都精準到100%，精準到一絲一毫都不浪費，那它就一定會脆弱到一碰就塌。

冗餘，正是理論和現實最大的區別。

仔細觀察，各行各業都有冗餘。比如說橋梁設計，標準承重是700千克，但是它還有1.5倍的安全冗餘，即使將1000千克的東西運過去，也沒有問題。

所謂承重700千克，只是安全值的下限，意思是牛的重量在700千克之內最穩妥，但絕不至於牛的重量變成701千克，橋就會塌。

整個題的隱含條件在於，現實生活中，牛的重量是一個明確的值，而橋的承重僅是一個範圍的下限。

兩個數字，一個是死的，一個是活的，明白這些，才算明白真實的規則。

講明白了這些，我們換道題。

一個探險家迷路了，趕到最近的補給站需要3天，可是站裡的食品今天就過期了，請問探險家怎麼避免餓死？

答案是趕過去直接吃，怎麼能等著餓死呢？能分清理論和現實，分清輕重緩急，看明白不良後果，才算是成年人。

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