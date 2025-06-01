從Deep Seek看創新規律

【余竟／摘自《財經》2025年第6期，本刊節選】

好奇心+自由探索，這7個字就是DeepSeek(深度求索)的創新精髓。

DeepSeek的創新力從何而來

DeepSeek非常低調，對外界而言它是個謎一般的存在，我們能看到的關於它的資訊，基本上都來自行業媒體《暗湧》對梁文鋒的兩次專訪。

梁文鋒1985年出生，2010年從浙江大學資訊與通信工程專業畢業，獲碩士學位。2015年，他成立了一家基金公司─幻方量化，賺了大錢。2022年11月，OpenAI發布ChatGPT(人工智慧聊天機器人)，引發全球性的大模型浪潮。2023年7月，梁文鋒宣布專門成立一家叫DeepSeek的公司做大模型，5月，他曾首次接受《暗湧》專訪。2024年5月，DeepSeek發布V2，震動業界，7月，他第二次接受《暗湧》專訪。

在這兩次專訪中，梁文鋒講述了創新的原動力從何而來，創新型人才有什麼特質，以及該怎麼管理創新型公司。他說，創新首先是一個信念問題。為什麼矽谷那麼有創新精神？首先是敢。過去30多年的IT浪潮裡，我們基本沒有參與到真正的技術創新裡。大部分中國公司習慣追隨，而不是創新。如果這個不改變，我們永遠只能是追隨者。

DeepSeek的使命就是「做研究、做探索」，推動前沿技術的發展，從根本上促進整個行業生態的成長。

創新不僅靠商業驅動，它還需要好奇心和創造的野心。我們創新，主要是由好奇心驅動─對AI(人工智慧)能力邊界的好奇。

梁文鋒說，DeepSeek只有160個員工。他們都是些什麼樣的人呢？DeepSeek的招聘標準一直是基於熱情和好奇心。團隊成員背景各異，充滿個性和趣味性，他們對研究的渴望遠超過對金錢的關注。

DeepSeek沒有什麼「難以捉摸的天才」，只是來自頂尖高校的應屆生(甚至是實習生)，以及一些有幾年從業經驗的年輕人。

這160個充滿好奇心和創造欲的年輕人聚集在一起之後，又是怎樣工作的呢？梁文鋒說，創新需要盡可能少的干預和管理，讓每個人都有自由發揮的空間和試錯機會。創新往往是自己產生的，不是刻意安排的，更不是教出來的。

不預先設定員工的角色，而是讓員工自然形成分工。每個人都帶著自己的經驗和想法，不需要被推動。當他們遇到挑戰時，會自發地拉上別人討論。不過，一旦某個想法被證明有潛力，公司就會投入資源，推動它的發展。

DeepSeek的計算資源，團隊成員使用時沒有限制。如果有人有想法，他們可以隨時調用訓練集群，無須經過審批。此外，由於公司沒有嚴格的層級架構或部門壁壘，只要彼此感興趣，團隊成員可以自由協作。

在第二次專訪的最後，《暗湧》的記者問了一個非常好的問題：「好奇心驅動的瘋狂可以一直持續下去嗎？」

梁文鋒回答說：「不是所有人都能瘋狂一輩子，但大部分人，在他們年輕的那些年，可以完全沒有功利目的，投入地去做一件事。」

我覺得這個回答體現了梁文鋒的現實主義精神。極少有人能一輩子秉持理想主義，但很多人年輕時都是理想主義者。一家公司只要能聚集一批才華橫溢的年輕人，在他們最富有理想主義的那些年，給他們充分發揮才能的舞臺，那就一定能創造奇蹟。

當然，DeepSeek不差錢也是關鍵因素，但這是創新的必要條件而非充分條件。正因為如此，絕大多數顛覆式創新都是初創公司而非行業巨頭做出來的。

6種創新思想

創新是一門學問，自約瑟夫‧熊彼特以來，100多年間有過若干很好的創新理論，或者創新思想。我不知道梁文鋒有沒有讀過這些理論，但他在DeepSeek的實踐，很多都與這些東西吻合。接下來，我介紹6個相關的創新思想或創新理論。

1.賈伯斯：小團隊能創造奇蹟

小團隊能帶來驚喜。雇傭最好的人，他們擁有你所不具備的技能，讓他們環繞在你周圍，讓他們挑戰你，而你要對他們充滿信心。

谷歌的人工智慧團隊有6000人，OpenAI只有600人，DeepSeek才160人，但OpenAI超越了谷歌，DeepSeek有超越OpenAI的跡象。

2.谷歌的創新五原則

1)聚焦用戶而非競爭。

2)快速失敗，快速學習。

3)分享一切。

4)要數據，不要觀點。

5)讓員工追尋他們的夢想。

谷歌還有個著名的「20%自由時間」制度：員工可以用五分之一的工作時間來探索任何自己感興趣的事情。無用之用，恰成大用，Gmail、Google News、Google AdSense等產品都是員工用這20%自由時間探索出來的成果。

3.錢穎一的創造力公式：創造力=知識×(好奇心+想像力)

錢穎一於2006年至2018年擔任清華大學經管學院院長，之後擔任西湖大學校董會主席。他的這個創造力公式是我看到的對創造力規律最好的總結。

如前所述，好奇心是創造之源，想像力則是影響創造力的重要因素。蘋果砸中牛頓的腦袋，激發了他對引力的好奇心，但若沒有想像力，他就不會用引力來解釋天體運行。iPod大獲成功後，賈伯斯好奇為何不能拿它打電話；若沒有想像力，賈伯斯就不會堅持去掉物理鍵盤，從而為多點觸控技術掃清障礙，這是iPhone誕生的關鍵一步。

對於創造力，知識也不可或缺。《西遊記》是中國最具想像力的小說，它的營養至今滋養著遊戲娛樂產業。但吳承恩雖能想像出上天入地的孫悟空，卻造不出能把人帶上藍天的飛行器，因為他不具備相關知識─空氣動力學、飛行力學、材料科學…

4.矽谷模式

《矽谷百年史：偉大的科技創新與創業歷程(1900—2013)》的兩位作者在結語中總結：

矽谷模式可以用3個詞語概括：質疑權威、不同凡響、改變世界。特立獨行的人是矽谷故事的主角。

在矽谷，絕大多數飛躍性的技術進步都是由初出茅廬的年輕人創造的，他們有個共同點：離經叛道、敢想敢幹，失敗了也沒關係，不敢嘗試才是恥辱。

在矽谷，工作趣味和個人理想壓倒了金錢和地位，於是就有了機會和創造性。

在矽谷，工程師的地位僅次於企業家，他們還經常是公司的創辦人或董事會成員，但他們仍然穿著牛仔褲和T恤衫。在歐洲，比起市場行銷和銷售人員，技術工作者要低人一等，歐洲把成千上萬名工程師變成了庸庸碌碌的官員和西裝革履的銷售員。

然而，《矽谷百年史》的結語中也有令人悲傷之處。作者寫道：

矽谷原有的精神如今已所剩無幾，業餘愛好者鑽研下一個大事件的機會渺茫，20世紀的特立獨行者已被訓練有素但缺乏想像力的書呆子取代；公司領導者和員工都變成了機會主義者，理想主義者越來越少。矽谷的壟斷日甚一日，巨無霸公司不僅想把自己的產品推給市場，還試圖把自己的世界觀強加於人。來矽谷的人更多是為了尋求穩定的工作和良好的福利，而不是挑戰現狀和改變世界。

5.無法破解的創新者的兩難

《創新者的窘境》出版於1997年，作者是克萊頓‧克里斯坦森。克里斯坦森在書中問道，為什麼那麼多管理良好、認真傾聽客戶意見、積極投資技術研發的大企業卻失敗了？並且這些失敗案例不僅存在於變化迅速的資訊技術行業，也存在於變化不那麼迅速的傳統行業─零售、鋼鐵、機械等。

他的答案是：大公司容易被新興企業顛覆，不是因為他們做錯了，而是因為他們做得太對了─他們過於關注當前的客戶和利潤，忽視了新興市場的潛力。他們擅長漸進式創新，但面對顛覆式創新卻很笨拙。

他給出的對策是：設立獨立團隊或子公司探索新興市場，而非試圖讓主流業務部門主導顛覆式創新。

《創新者的窘境》對行業產生了深刻影響，顛覆式創新、漸進式創新這兩個概念已在業界膾炙人口。很多公司也都按書中的建議，成立了獨立的創新單元。但迄今為止，還沒有哪家公司能夠突破書中描述的創新者的兩難。比如今天我們討論的人工智慧行業，主流公司都在大模型的方向上一路狂奔，他們不可能成為大模型的顛覆者，只可能被局外人所顛覆。

6.《科學：無盡的前沿》

美國是當今世界第一科學技術強國，這很大程度上要歸功於羅斯福總統的科技顧問萬尼瓦爾‧布希。

1944年11月，「二戰」勝利在望，羅斯福致信布希，提出4個問題：

1)如何讓為戰爭開發的科學知識激發新事業，大幅改善國民福祉？

2)如何更好地讓科學戰勝疾病？

3)公共研究和私人研究的角色和關係是什麼，政府如何促進這兩種研究？

4)能否提出一個發現和發展美國青年科學人才的有效規劃？

1945年7月，羅斯福已去世3個月，布希向繼任總統杜魯門提交了上述問題的答案，這份報告後來被命名為《科學：無盡的前沿》。這是美國歷史上第一份國家層面的科學政策，它塑造了美國科學技術今天的面貌。布希在報告中提出了3個重要原則，歷屆美國總統均遵循這些原則，直到川普的第二個任期。

原則一：必須重視並支持基礎研究。

一個依靠別人來獲得基礎科學知識的國家，無論其機械技能如何，其工業發展都將步履緩慢，在世界貿易中的競爭力也會非常弱。未來我們必須更加專注於自己探索基礎知識，因為未來的科學應用比以往任何時候都更依賴於基礎知識。

原則二：必須保障研究自由。

研究自由必須得到保障，廣泛的科學進步源於學者的思想自由及研究自由，他們理應在好奇心的驅使下探索未知，自主選擇研究方向。

原則三：必須同時重視社會科學和人文科學。

以犧牲社會科學、人文科學和其他對國民福祉至關重要的研究為代價來發展自然科學和醫學研究，這是愚蠢的想法。不能將整個國家最傑出的人才以極端的比例吸收到自然科學和技術研究中，因為這樣的規劃會損害整個國家，實際上也會損害科學，科學不能依靠自身單獨存在。

諾貝爾科學獎(物理學獎、化學獎、生理學或醫學獎)自1901年起頒發。1901年—1945年，歐洲獲得80%以上的諾貝爾科學獎，這期間美國的獲獎比例不到15%。在《科學：無盡的前沿》發布之後，1946年—2024年，美國拿走了近半數的諾貝爾科學獎。

【更多精采文章請見《 讀者雜誌 》2025年06月號】